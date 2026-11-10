Papierflieger-Distanz zu Pistorius: Polens Drohnenriese will an die Bundeswehr-Milliarden

Mit Drohnen kennt sich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) aus und er kann sie sogar steuern: Zur Eröffnung der WB-Repräsentanz in Berlin konnte er leider nicht kommen.

Mitten in den Reden wird es still im Raum. Von draußen dringt ein Surren herein, irgendetwas fliegt über den Berliner Abendhimmel und scheint näher zu kommen. Viele Blicke wandern von der Bühne zu den Fenstern.



Paranoia, vielleicht. Aber wer an diesem Dienstag nicht kurz an eine russische Drohne gedacht hat, die das neue Büro eines polnischen Drohnenherstellers ansteuert, hebe die Hand. Am Ende war es nur ein harmloser Hubschrauber.



Gastgeber ist die WB Group aus Warschau, Polens größter privater Rüstungskonzern. Sie baut Drohnen und Militärelektronik, viele ihrer Systeme sind im Ukraine-Krieg im Einsatz. Mit einer eigenen Vertretung in Berlin will sie an Aufträge der Bundeswehr kommen.

Pistorius sagt ab – trotz „Papierflieger-Distanz“

Das Büro liegt am Lützowufer, genau gegenüber dem Bendlerblock, dem Berliner Sitz des Verteidigungsministeriums. Man sei hier auf „Papierflieger- und nicht Drohnendistanz“, sagte Robert Czajkowski, Geschäftsführer der deutschen Tochter WB Germany, zur Begrüßung.



Für Boris Pistorius (SPD) war selbst das zu weit. Angekündigt war er zwar in der Terminvorschau der Deutschen Presse-Agentur, gekommen ist er aber nicht. Auch der Parlamentarische Staatssekretär Nils Schmid (SPD) fehlte, der Bundestag und der Haushalt gingen vor.



Im Ministerium hatte man auf Anfrage der Berliner Zeitung zunächst gar nichts von dem Termin gewusst und von einem möglichen „Irrläufer“ gesprochen. Später hieß es knapp, es handele sich „um keinen Termin des Verteidigungsministeriums“.



Die Distanz ist also größer, als der Blick über den Kanal vermuten lässt. Und genau darum drehte sich die wichtigste Frage des Abends.

Warum ausgerechnet Polen?

Jeder Staat stützt seine eigenen Rüstungsfirmen, die deutsche Konkurrenz ist stark. Warum also sollte die Bundeswehr ausgerechnet in Polen bestellen?



Man müsse das Denken in nationalen Kategorien überwinden, antwortete Marcin Bosacki, Staatssekretär im polnischen Außenministerium. Polen habe 25 Jahre lang einen verlässlichen Partner gehabt, die USA. Wegen der internationalen Spannungen verzögerten sich nun Verträge.



Deshalb suche man Partner in der Nähe, auf die mehr Verlass sei. Als Beispiel für europäische Zusammenarbeit fiel der Name des schwedischen Konzerns Saab.

WB Group: Drohnen seit 2014 in der Ukraine

Was das Unternehmen dafür in die Waagschale wirft, hat es im Krieg erprobt. Firmenchef Piotr Wojciechowski, Ingenieur von der Technischen Universität Warschau, erzählte, er habe bei der Gründung nicht geahnt, dass die Firma einmal der Ukraine gegen Russland helfen würde.



Nach Angaben des Unternehmens ist die WB Group seit 2014 in der Ukraine aktiv. Die Aufklärungsdrohne FlyEye fliegt dort seit 2015, die Kamikazedrohne Warmate ist seit 2017 im Einsatz.



Diese Erfahrung sei einzigartig in Europa, sagte Wojciechowski. In Deutschland arbeite man mit Volkswagen und Rheinmetall zusammen, die Motoren baue ein Partner aus Regensburg.



Am wichtigsten sei die Eigenständigkeit der Produktion. Das zielt auf Berlin. Wer bei der Bundeswehr zum Zug kommen will, braucht meist Fertigung im Land. Und die Truppe rüstet bei Drohnen auf, Pistorius hat ein eigenes Drohnenregiment angekündigt.

„Jetzt ändert sich die Richtung“

Den politischen Rahmen hatte Bosacki schon in seiner Rede gesetzt. Ernst war der Ton ohnehin. Das Programm hatte mit einer Schweigeminute für die Opfer von Krakau begonnen, wo am Samstag auf dem Hauptmarkt sechs Menschen erschossen worden waren. Die polnische Justiz ermittelt wegen Terrorismus.



Bosacki verwies auf den Spielplatz im Hinterhof, den man aus den Bürofenstern sehen kann. „Wir wissen, was mit Spielplätzen in ukrainischen Städten passiert“, sagte er.



Dann kam er zum Geld. Historisch sei Kapital von Deutschland nach Polen geflossen. „Jetzt ändert sich die Richtung.“ Das Büro sei eine strategische Investition.



Man stehe gemeinsamen Bedrohungen gegenüber, sagte Bosacki, „und es wäre klug, ihnen gemeinsam zu begegnen“.

Polen und Deutschland: 36 Prozent der EU-Militärausgaben

Die Zahlen dazu hatte zuvor schon Czajkowski geliefert. Auf Deutschland und Polen entfielen inzwischen 36 Prozent der Verteidigungsausgaben in der EU, Polen sei die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft der Union.



Die Größenordnung kommt hin. Die Europäische Verteidigungsagentur beziffert die Ausgaben der 27 EU-Staaten für 2025 auf 418 Milliarden Euro, für 2026 erwartet sie 454 Milliarden.



Den größten Anteil trägt Deutschland mit rund 95 Milliarden Euro im Jahr 2025, Sondervermögen und Ukraine-Hilfe eingerechnet, wie der Wissenschaftliche Dienst des EU-Parlaments auflistet. Polen kam nach Schätzungen der Nato auf rund 38 Milliarden Euro. Das sind 4,3 Prozent seiner Wirtschaftsleistung, so viel wie bei keinem anderen Bündnismitglied.

Falscher Vorhang, echte Drohnen

Zum Schluss wurde es amüsant. Die Gastgeber drückten einen roten Knopf, auf der Leinwand öffnete sich ein digitaler Vorhang, der ein wenig an ein altes Atari-Spiel erinnerte. Dahinter verbarg sich der Firmenname. Damit war die Berliner Vertretung offiziell eröffnet.



„Ich glaube, Sie haben mehr erwartet, aber das war’s“, hieß es von der Bühne. Der Raum lachte. Danach kam die echte Technik. Mehrere Drohnen stehen in den Büroräumen, viele davon Modelle, die derzeit im Ukraine-Krieg fliegen.



Ob die Bundeswehr sie kauft, entscheidet sich nicht am Lützowufer, sondern auf der anderen Seite des Kanals.

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