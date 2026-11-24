Er glaubte, die Augen des Teufels gesehen und dessen Stimme gehört zu haben: Papst Franziskus hat in seinen privaten Aufzeichnungen drei vermeintliche Begegnungen mit dem Teufel festgehalten. Einblicke in das bislang weitgehend unbekannte spirituelle Innenleben des verstorbenen Kirchenoberhaupts ermöglicht ein Buch, das an diesem Dienstag im Vatikanverlag erschienen ist.



Die Aufzeichnungen reichen vom Dezember 1992, als Jorge Mario Bergoglio Weihbischof von Buenos Aires war, bis zum 18. August 2024, rund acht Monate vor seinem Tod. Festgehalten hatte Franziskus seine Gedanken in einem Terminkalender mit schwarzem Einband.



Zusammengestellt und kommentiert wurden die Notizen von Kardinal Víctor Manuel Fernández, einem langjährigen Vertrauten des argentinischen Papstes und Leiter der vatikanischen Glaubensbehörde. Wie das offizielle Nachrichtenportal Vatican News berichtet, erscheint das Buch zunächst in fünf Sprachen und 94 Ländern.

Papst Franziskus über den Teufel: „Er will mich als Beute haben“

In einem Tagebucheintrag vom 24. Januar 2021 erinnerte sich Franziskus an drei Situationen, in denen er glaubte, dem Teufel begegnet zu sein. Zwei davon ereigneten sich nach seiner Darstellung während seiner Zeit in Buenos Aires, die dritte nach seiner Reise nach Chile im Jahr 2018.



Die letzte dieser Begegnungen habe sich während einer Besprechung in Rom ereignet. Franziskus schilderte, wie er den Teufel gesehen und dessen triumphierende Stimme gehört habe. „Jetzt habe ich alles bekommen, was ich wollte“, soll dieser nach den Aufzeichnungen des Papstes gesagt haben, wie die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) berichtet.



Schon 2016 hatte Franziskus seine Furcht vor dem Teufel schriftlich festgehalten. „Wenn der Teufel so unverhohlen angreift, dann deshalb, weil mir nicht mehr viel Zeit bleibt und er mich als Beute haben will“, zitierte Vatican News aus dem Tagebuch.



Fernández erklärte in einem Interview mit den vatikanischen Medien, dass Franziskus selbst mit ihm nie über derart intime spirituelle Erlebnisse gesprochen habe. Noch im letzten Absatz seiner Aufzeichnungen habe sich der Papst mit dem Teufel beschäftigt.

Papst Franziskus zeigte sich in der Öffentlichkeit oft heiter. Seine privaten Tagebuchaufzeichnungen offenbaren hingegen tiefe innere Konflikte. © Stefano Spaziani/imago

Missbrauchsskandal in Chile: Franziskus sah die „Tore der Hölle“

Eine besondere Rolle spielt in den Aufzeichnungen der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche Chiles. Während seiner Reise in das südamerikanische Land im Januar 2018 hatte Franziskus den Bischof Juan Barros gegen Vorwürfe verteidigt, sexuelle Übergriffe des Priesters Fernando Karadima vertuscht zu haben.



Nach kritischen Nachfragen von Journalisten auf dem Rückflug veranlasste Franziskus eine Untersuchung. Die Ergebnisse zwangen ihn dazu, seine bisherige Einschätzung zu revidieren.

Am 8. April 2018 räumte der Papst in einem offiziellen Schreiben an die chilenischen Bischöfe schwerwiegende Fehler ein. Zwei Sondergesandte hatten ihm zuvor einen mehr als 2300 Seiten umfassenden Bericht vorgelegt. Für ihre Untersuchung hatten sie 64 Zeugenaussagen gesammelt.



Wie sehr Franziskus die Erkenntnisse beschäftigten, zeigen seine nun veröffentlichten Notizen. Am 7. Juni 2018 schrieb er laut AP, er habe den Eingang zur Hölle gesehen. Im August desselben Jahres verwendete er erneut das Bild von den „Toren der Hölle“.



Der Missbrauchsskandal in Chile markierte einen Wendepunkt im Umgang von Franziskus mit sexueller Gewalt innerhalb der katholischen Kirche. Wie AP in einer weiteren Recherche darlegt, war zuvor unter anderem die Einrichtung eines kirchlichen Tribunals gescheitert, das Bischöfe wegen der Vertuschung von Missbrauchsfällen zur Verantwortung ziehen sollte.

Papst Franziskus durchlebte zwei Jahre lang eine spirituelle Krise

Die persönlichen Aufzeichnungen offenbaren zudem eine schwere geistliche Krise, die Franziskus von Anfang 2021 bis 2022 durchlebte. In dieser Zeit litt der Papst unter gesundheitlichen Beschwerden und musste schwierige Entscheidungen bei der Führung der katholischen Kirche treffen.



Seine Notizen dokumentieren jedoch nicht nur Ängste und innere Konflikte. Franziskus berichtete auch von Momenten, in denen er glaubte, die unmittelbare Nähe Jesu oder der Jungfrau Maria erfahren zu haben.



Fernández zufolge mündete die Krise schließlich in eine geistliche Erneuerung. Der Kardinal sieht darin auch den Ursprung zweier späterer päpstlicher Schriften: des Apostolischen Schreibens über Therese von Lisieux aus dem Jahr 2023 und der letzten Enzyklika „Dilexit nos“ aus dem Jahr 2024.



Nach außen sei von den inneren Auseinandersetzungen des Papstes wenig zu bemerken gewesen, erklärte Fernández. Franziskus habe weiterhin gescherzt und gelacht.

Privates Tagebuch von Papst Franziskus erscheint im Dezember auf Deutsch

Papst Leo XIV. stimmte der Veröffentlichung der Aufzeichnungen seines Vorgängers zu. Nach Angaben von Fernández enthält das Buch allerdings nicht sämtliche Tagebucheinträge. Unter anderem wurden Passagen ausgelassen, die private Angelegenheiten noch lebender Personen betreffen.



Einige Notizen habe Franziskus zudem mit besonderen Schriftzeichen versehen, offenbar um sie vor fremden Blicken zu schützen.



In Deutschland erscheint das Buch unter dem Titel „Das private Tagebuch von Papst Franziskus“ am 16. Dezember im Münchner Kösel-Verlag, wie Vatican News mitteilte.

Franziskus stand vom 13. März 2013 bis zu seinem Tod am 21. April 2025 an der Spitze der katholischen Kirche. Er wurde 88 Jahre alt.

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