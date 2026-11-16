Der Pontifex verabschiedete sich in Peru, wo er lange als Missionar und Bischof tätig war. Während der Fahrt im Papamobil soll ein Rosenkranz den Papst im Gesicht getroffen haben.

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Bei der Papstmesse in Lima sorgt die Feuerwehr mit einem Wasserstrahl für Abkühlung unter den Besuchern.

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Papst Leo XIV. hat am Montag zum Abschluss seiner Südamerikareise in Lima eine Freiluftmesse gefeiert. Nach Angaben des Vatikans nahmen rund 1,5 Millionen Menschen teil, berichtete die Nachrichtenagentur AP. Der Gottesdienst fand auf dem Luftwaffenstützpunkt Las Palmas statt.

Zustimmung wird geprüft...

Bei der Messe wandte sich der Papst an die Menschen in Peru, wo er rund zwei Jahrzehnte als Missionar und Bischof tätig gewesen war. Er versicherte ihnen, dass er sie nicht vergessen werde. „Das peruanische Volk ist auch mein Volk“, sagte er laut dem peruanischen Sender RPP.

Zwischenfall am Papamobil

Bei der Messe gab es organisatorische Probleme. Nach Berichten von RPP warteten Besucher stundenlang vor den Eingängen zum Gelände. Einige beklagten, dass sie von einem Einlassbereich zum nächsten geschickt worden seien.



An mehreren Stellen funktionierten demnach Bildschirme oder die Tonübertragung nicht. Manche Gläubige verließen deshalb das Gelände vorzeitig, andere verfolgten die Messe über das Radio.

Papst Leo XIV. fasst sich bei seiner Ankunft zur Messe in Lima ins Gesicht, nachdem ihn offenbar ein geworfener Rosenkranz getroffen hat. © Silvia Izquierdo/AP

Auch während der Fahrt des Papstes im Papamobil über das Gelände kam es zu einem Zwischenfall. Nach Angaben der Zeitung El Comercio warf jemand offenbar einen Rosenkranz in Richtung des Papstes. Dieser soll ihn im Gesicht getroffen haben. Leo berührte sein Gesicht, setzte seinen Weg aber fort.

Rückkehr in die zweite Heimat

Für den in Chicago geborenen Leo XIV. war der Besuch eine Rückkehr in seine zweite Heimat. Er besitzt neben der US-amerikanischen auch die peruanische Staatsbürgerschaft. Vor seiner Wahl zum Papst hatte er unter anderem als Bischof von Chiclayo im Norden Perus gewirkt. Beim Abschied sagte er, die Menschen in Peru hätten ihn gelehrt, Bischof zu sein.

Die Reise hatte am 6. November begonnen und durch Uruguay, Argentinien und Peru geführt. In Peru besuchte er auch Cusco in den Anden und Pucallpa im Amazonasgebiet. Noch am Vortag war er an mehreren weit auseinanderliegenden Orten unterwegs gewesen.

Vor der Abschlussmesse besuchte Leo in der Hafenstadt Callao bei Lima eine Einrichtung für ältere Menschen. Dort forderte er mehr Hilfe für Arme und Schutzbedürftige. Nach der Messe waren eine offizielle Abschiedszeremonie und der Rückflug nach Rom vorgesehen. Die Ankunft dort ist für Dienstag geplant.

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