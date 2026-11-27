Der Kollaps einer Bank hat Millionen Kunden schwer getroffen. Die Ermittlungen reichen immer weiter in die politische Spitze des Landes.

Im Skandal um die zusammengebrochene Ueno-Bank in Paraguay hat sich der frühere Wirtschaftsminister Carlos Fernández Valdovinos am Freitag der Polizei gestellt. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Ihm werden demnach unter anderem Bestechlichkeit, Geldwäsche und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Das geht aus der Anordnung zu seiner Festnahme hervor.



Fernández Valdovinos war bis August Wirtschaftsminister des südamerikanischen Landes. Die Ermittler werfen ihm vor, 250 Milliarden Guaraníes – umgerechnet rund 35 Millionen Euro – aus der staatlichen Pensionskasse bei der Ueno-Bank angelegt und dafür eine „persönliche Vergütung“ erhalten zu haben. Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt unterzeichnete er den Angaben zufolge einen lukrativen Beratervertrag bei einem Konzern, der die Bank kontrollierte.

Millionen Kunden ohne Zugriff auf ihr Geld

Die Ueno-Bank hatte laut AFP rund zwei Millionen Kunden – bei insgesamt 6,5 Millionen Einwohnern in Paraguay. Anfang des Monats stellte die Zentralbank das Institut wegen Kapitalmangels unter Zwangsverwaltung. In der Folge verloren Millionen Kunden den Zugriff auf ihr Guthaben. Inzwischen hat die Zentralbank einen Teil der Einlagen zurückerstattet.

Präsident abgesetzt und in Untersuchungshaft

Wegen seiner Verbindungen zu der Bank und „schlechter Amtsführung“ wurde Präsident Santiago Peña abgesetzt und sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Er hatte bis zum vergangenen Jahr Anteile an einer Unternehmensgruppe gehalten, die die Online-Bank kontrollierte. Die Abgeordneten warfen ihm Fehlverhalten und einen Interessenkonflikt vor. Neben Peña wurden 20 weitere Personen festgenommen, darunter auch sein Bruder und dessen Ehefrau.

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