Russlands Zoll will für in Kasachstan verzollte Waren aus „unfreundlichen“ Staaten nachkassieren. Das Eurasien-Gericht gibt den kasachischen Händlern nun recht.

Nach dem Großangriff auf die Ukraine und den westlichen Sanktionen hatte Moskau sogenannte Parallelimporte erlaubt. Händler durften damit ausgewählte Originalware ohne Zustimmung der Markeninhaber einführen. So war westliche Markenware auch über Kasachstan weiter nach Russland gelangt.



Beide Länder bilden mit Armenien, Belarus und Kirgisistan den gemeinsamen Zollraum der Eurasischen Wirtschaftsunion. Für Händler sollte deshalb eine Verzollung zum gemeinsamen Tarif ausreichen. Trotzdem hat Russlands Zoll für bestimmte Waren aus „unfreundlichen“ Staaten einen Aufschlag verlangt. Kasachstans Unternehmerkammer Atameken hat sich dagegen gewehrt.

Russland will bei Parallelimporten nachkassieren – das Gericht gibt Kasachstan recht

Jetzt hat das Gericht der Eurasischen Wirtschaftsunion Kasachstans Händlern recht gegeben. Nach Auffassung der Richter darf Russland allein wegen der Weiterlieferung keinen zusätzlichen Einfuhrzoll verlangen, wenn die Ware in Kasachstan vollständig zum gemeinsamen Tarif verzollt und zum freien Verkauf freigegeben worden ist.

Das geht aus einem Gutachten des Gerichts vom 20. November hervor. Das russische Wirtschaftsmedium RBC hat am Mittwoch zuerst darüber berichtet. Die kasachischen Händler hatten zuvor argumentiert, die russischen Nachforderungen hätten Lieferungen nach Russland verteuert und kasachische Anbieter auf dem russischen Markt geschwächt.

Bei Parfüm aus Deutschland hatte Russlands Zoll vor Gericht recht bekommen

Moskau hatte die höheren Einfuhrzölle auf bestimmte Waren aus „unfreundlichen“ Staaten bereits im Dezember 2022 beschlossen. Auf diese Verordnung hatte sich der russische Zoll im Fall der Parfümeriekette L’Etoile berufen.



Deren Betreibergesellschaft hatte über Lieferanten in Kasachstan, Armenien und Belarus Kosmetik und Parfüm bezogen, unter anderem aus Deutschland, Frankreich und Italien. Der Zoll in Domodedowo hatte nachträglich höhere Abgaben verlangt. Die Firma hatte dagegen geklagt. Am 23. Oktober hatte das Wirtschaftsgericht der Region Moskau dem Zoll weitgehend recht gegeben.

Parallelimporte über Kasachstan und Co. Was das Gutachten für Importeure ändert

Für L’Etoile gilt das russische Urteil weiter. Andere Importeure können sich bei ähnlichen Nachforderungen auf das Gutachten berufen. Es bindet russische Gerichte jedoch nicht. Händler, die gegen vergleichbare Nachforderungen vorgehen, können sich jetzt aber auf die Auslegung des gemeinsamen Gerichts berufen. Ob ihnen russische Gerichte in solchen Fällen recht geben, bleibt offen.



Auf der Moskauer Sonderzollliste stehen unter anderem Alkoholgetränke wie Whisky, Rum und Gin. Für diese Spirituosen aus den erfassten Ländern hat Russland den Einfuhrzoll am 11. November auf 35 Prozent des Warenwerts angehoben. Der Mindestsatz liegt bei fünf Euro pro Liter.



Auch Autos gehören seit 2022 zur Geschichte der Parallelimporte. Die russische Sonderzollliste, um die es hier geht, erfasst allerdings keine Pkw. Pkw stehen auf der russischen Sonderzollliste nicht. Für bestimmte Fahrzeuge gelten weiterhin EU-Ausfuhrverbote nach Russland, die auch indirekte Lieferungen erfassen.

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