Hinzu kommt ein zweijähriges Kunst- und Ausreiseverbot. Eine Bestätigung der iranischen Justiz fehlt. Was mit vier weiteren Verurteilten geschah, ist offen.

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Die iranische Sängerin Parastoo Ahmadi hat nach Angaben ihres Anwalts 74 Peitschenhiebe erhalten. Die Strafe galt einem Konzert, bei dem sie kein Kopftuch trug. Mostafa Nili machte die Vollstreckung am Montag, 23. November, öffentlich. Laut Nili traf dieselbe Strafe drei Musiker und einen Produzenten: Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia und Mohsen Lashkari.

Vollzogen wurde die Strafe laut Verteidigung bei einer Vollstreckungsstelle in Qom. Die iranische Justiz selbst hat die Angaben bis Montagabend nicht bestätigt. Auch die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Vorgang nicht unabhängig überprüfen.

Karawanserei Deir Gachin: Ein Konzert ganz ohne Zuschauer

Auslöser war ein Auftritt am 11. Dezember 2024. Die 29-Jährige sang in Deir Gachin, einer historischen Karawanserei in der Provinz Qom. Sie trug ein ärmelloses Kleid und offenes Haar, an den Instrumenten saßen Männer. Ein Publikum gab es nicht, der Mitschnitt des Konzerts lief auf YouTube.

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Laut The National kam das Video auf rund 3,2 Millionen Aufrufe. Iranisches Recht verbietet Frauen öffentliche Auftritte und schreibt ihnen Kopftuch und züchtige Kleidung vor. Nach dem Konzert nahmen die Behörden Ahmadi und zwei Musiker kurz fest, wie die Menschenrechtsagentur Hrana dokumentiert. Gegen Kaution kamen sie frei.

Urteil in Qom: Neun Verurteilte, je 74 Hiebe

Im Juni 2026 sprach ein Strafgericht in Qom die Sängerin und acht weitere Beteiligte schuldig. Der Vorwurf, den alle zurückwiesen: Sie hätten mit obszönem Material gegen den öffentlichen Anstand verstoßen. Zusätzlich zu den Hieben dürfen sie zwei Jahre lang weder künstlerisch arbeiten noch das Land verlassen.

Ende September bestätigte die Berufungskammer 16 das Urteil. Die Anwälte soll sie dabei laut Verteidigung nicht angehört haben, berichtet Radio Zamaneh. „Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan“, sagte einer der Verteidiger der BBC. Selbst einen Aufschub habe die Vollstreckungsstelle abgelehnt und auf sofortigem Vollzug bestanden.

Isna und Shargh: Was über die Auspeitschung unklar bleibt

Einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP zufolge meldeten auch die Agentur Isna und die reformorientierte Zeitung Shargh die Vollstreckung. Ob beide eigene Quellen hatten oder nur den Anwalt zitierten, ist nicht bekannt.

Offen ist auch, was mit den vier übrigen Verurteilten geschah: Nili hat sich laut Iran International dazu nicht geäußert. Fotos, ärztliche Befunde oder Stellungnahmen der Betroffenen gibt es bislang nicht.

Folterverbot im UN-Zivilpakt: Menschenrechtler protestieren

Bahar Ghandehari vom Center for Human Rights in Iran (CHRI) mit Sitz in den USA nannte die Strafe für Gesang und freie Kleiderwahl eine „eklatante Verletzung ihrer Grundrechte“. Die iranische Juristengruppe Dadban spricht von Folter. Auch der Komponist Hossein Alizadeh hat das Urteil kritisiert.

Die Menschenrechtsorganisation Hana verweist auf das absolute Folterverbot in Artikel 7 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (UN-Zivilpakt). Iran ist diesem Pakt beigetreten. Gegen die Sängerin liefen schon früher Strafverfahren, weil sie die Bewegung „Frau, Leben, Freiheit“ unterstützt hatte.

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