In Frankreich wüten gewalttätige Demonstranten, doch im Netz steht der Schuldige längst fest. Eine kleine Würdigung der Kunst, jede Krise in Russland abzuladen.

Alles begann mit einem Schülerprotest. Es folgten geplünderte Boutiquen und Straßenschlachten mit der Polizei. Die Bilder aus dem brennenden Paris gingen um die Welt. Am Tag danach müssen Erklärungen her. Wie konnte es dazu kommen?



Ein Blick in die sozialen Medien kann Klarheit verschaffen. Während in Frankreich noch die Rathäuser qualmen, hat eine Gemeinde scharfsinniger Beobachter die Ursachen für die Gewaltexzesse bereits verortet. Der Brandstifter heißt Wladimir Putin. Naheliegend. Wer soll es denn sonst sein?

Abkürzungen zur Schuldfrage

Über eine halbe Million Menschen gingen auf die Straße. Die Szenen von Zerstörung und einem Mob, der außer Kontrolle geraten zu sein schien, werden die Verantwortlichen noch lange beschäftigen.



Die Regierung spricht von vermummten Linksradikalen des schwarzen Blocks. Premier Lecornu erwähnte zudem Gruppen von „Kriminellen“, die „plündern und zerstören“ wollten. Sie sollen aus den Pariser Vorstädten stammen.



Die Bürgermeister von Paris und Marseille wiederum werfen der Polizei vor, die Lage völlig unterschätzt zu haben. Das alles klingt nach Jahren unbequemer Debatten. Zum Glück gibt es eine Abkürzung.

Der Kreml, ganz nebenbei nachgewiesen

Sie führt, wie so oft, direkt nach Moskau. FAZ-Korrespondent Reinhard Bingener wusste auf X Bescheid. „Es ist übrigens nachgewiesen, dass der Kreml nicht nur rechte Islamhasser fördert, sondern auch linke, migrantische Israelfeinde unterstützt. Hybride Akteure nutzen beide Seiten, um maximale Destabilisierung zu erreichen. Just saying.“ Ein lässiges „Just saying“ ersetzt hier jeden Nachweis.



Hans Joachim von der Burchard, Politik-Reporter bei Politico, schlug in die gleiche Kerbe. „Es kann leider nicht ausgeschlossen werden, dass bei der Gewalteskalation in Frankreich auch durch Russland angeheuerte Saboteure eine Rolle spielten. So passierte es schon bei Anschlägen auf jüdische Gedenkstätten. Moskau verfolgt das Ziel, unsere Gesellschaft zu spalten.“



Ein wunderbares Argument, weil es nie falsch sein kann. Ebenso wenig lässt sich ausschließen, dass Außerirdische manchen Randalierer entführt und ihm den Drang zum Plündern ins Hirn gepflanzt haben.

Eine Antwort auf jedes Problem

Alexander Kohler, bei der Piratenpartei für Außen- und Sicherheitspolitik zuständig, mochte ebenfalls nichts ausschließen. „Man kann nicht ausschließen, dass Russland die Aufstände gezielt angeschoben hat. Solche Vorgehensweisen entsprechen der russischen Kriegsführung. Die Grundlagen dafür waren vorhanden, was Russland gnadenlos auszunutzen weiß“, schrieb er auf X. Teil zwei folgte prompt. „Kaum bringt man russische Interessen mit den Aufständen in Frankreich Zusammenhang. Ist die russische Trolltruppe gleich da.“



Das System lässt sich beliebig erweitern. Knappe Haushalte, soziale Brennpunkte, Bildungsmisere, verfehlte Migrationspolitik. Hinter jeder europäischen Baustelle sitzt ein grünes Männchen in Moskau.

Putin ist schuld, und alle sind erleichtert

Fakt ist, dass in Paris und Mailand keine russischen Drohnen einschlugen wie in Kiew. Dass Putin Rauchwolken über westeuropäischen Metropolen auch indirekt erzeugen kann, zeugt von seiner Allmacht, die wir nicht unterschätzen sollten. Danke für die fundierte Aufklärung an alle Mahner, die uns ewig Naiven auf die Sprünge helfen müssen.



Der eigentliche Charme der Theorie liegt ohnehin woanders. Sie entlastet. Wer Putin hat, muss nicht über abgehängte Vorstädte reden. Und schon gar nicht über eine Polizei, die den Ernst der Lage verschlafen hat.



Paris brennt, Putin ist schuld. Die eigenen gesellschaftlichen und politischen Missstände können es ja nicht sein.

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