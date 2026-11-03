Paris Jackson fordert 600 Millionen Dollar aus Michaels Erbe – für sich und ihre Brüder

17 Jahre nach Michael Jacksons Tod eskaliert der Erbstreit: Tochter Paris fordert eine Überweisung von 600 Millionen Dollar. 22 Millionen soll allein die Neverland Ranch gebracht haben.

Paris Jackson, 28, hat beim Superior Court in Los Angeles eine vorläufige Ausschüttung von 600 Millionen Dollar beantragt, umgerechnet rund 536 Millionen Euro. Das Geld soll nicht ausschließlich an sie persönlich gehen, sondern in den so genannten Michael Jackson Family Trust, der ihr und ihren Brüdern Prince, 29, und Bigi, 24, zugutekommt.



Der Antrag wurde am 29. Oktober eingereicht und liegt nach eigenen Angaben exklusiv dem Portal Page Six vor, dem Promiportal der New York Post.

Die Vorwürfe gegen den Verwalter

Paris Jackson argumentiert demzufolge, der Trust sei mehr als 17 Jahre nach dem Tod ihres Vaters noch immer nicht mit den vorgesehenen Finanzen ausgestattet, obwohl der Nachlass unterdessen Milliarden erwirtschaftet habe. Der Testamentsvollstrecker John Branca halte die Geschwister streng unter Kontrolle, indem er bestimme, ob und wann sie Geld erhalten.



Laut Testament sollten die Kinder ab einem Alter von 21 Jahren Einkünfte aus ihren Trust-Anteilen beziehen. Stattdessen bekämen sie nur kleinere, von Branca festgelegte Beträge, heißt es in dem Antrag. Als Paris Jackson im vergangenen Jahr die Verwaltung anfocht, habe die Gegenseite mit öffentlichen Angriffen und einer millionenschweren Kürzung der Zahlungen reagiert.

Wie Paris Jackson auf 600 Millionen kommt

Ende 2024 lagen laut Nachlassbilanz rund 850 Millionen Dollar an liquiden Mitteln vor. Nach Abzug möglicher Verbindlichkeiten blieben der Schätzung von Paris Jackson beziehungsweise ihren juristischen Vertretern zufolge immerhin etwa 600 Millionen Dollar ausschüttbar.



Der Antrag verweist auf mehrere Großgeschäfte: den Verkauf des EMI-Anteils 2018 für 287,5 Millionen Dollar, den Verkauf der Neverland Ranch 2020 für 22 Millionen und den Sony-Deal von 2023 mit 750 Millionen Dollar.



Zusammen habe all dies vor Steuern und Kosten mehr als eine Milliarde Dollar eingebracht. Der Nachlass wird auf zwei bis drei Milliarden Dollar geschätzt. Paris Jackson möchte auch ihre Anwaltskosten aus dem Nachlass erstattet bekommen.

Das sagt der Nachlassverwalter

Ein Sprecher der Nachlassverwaltung weist die Vorwürfe laut Page Six zurück. Stiftung und Einzeltrusts könnten erst voll finanziert werden, wenn rechtliche Hürden beseitigt seien, vor allem der laufende Streit mit der US-Steuerbehörde IRS. Diese habe 700 Millionen Dollar Erbschaftssteuer nachgefordert.



Der Vorwurf zurückgehaltener oder gekürzter Zahlungen sei haltlos, so der Nachlasssprecher, mehr als 200 Millionen Dollar seien bereits an Paris und die anderen Begünstigten gegangen.

Was Jackson für seine Kinder vorsah

Nach Michael Jacksons Willen sollten seine Kinder ein Drittel des Kapitals mit 30 erhalten, das zweite Drittel mit 35 und die volle Summer mit 40 Jahren. Prince wird in vier Monaten 30, Paris im April 29 und Bigi im Februar 25 Jahre alt.



Über Paris Jacksons Antrag soll bei einer Anhörung im Dezember entschieden werden.

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