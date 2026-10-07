Henkel? Schulterriemen? Beides darf bleiben, wo es ist. Der lässigste Taschentrick funktioniert sogar mit großen Modellen – und kostet keinen Cent.

Manchmal braucht es für einen neuen Look nicht einmal ein neues Kleidungsstück. Es reicht, ein altes anders zu halten. Auf den Laufstegen und in den Streetstyle-Fotos aus Paris fällt gerade eine Geste auf, die zunächst wie ein Versehen aussieht: Die Handtasche wird unter den Arm geklemmt.



So weit, so bekannt. Die Clutch ist ein Taschenmodell, das sogar danach benannt ist, dass man sie mit der Hand umklammert (Englisch: „to clutch“). Neu ist nun, dass Trendsetter nicht nur die kleine Clutch– die dafür gemacht ist, unter den Arm geklemmt oder in der Hand gehalten zu werden – sondern auch mittelgroße bis große Taschen mit Henkeln, die eigentlich bequem über der Schulter hängen könnten, unter den Arm klemmen oder in der Hand halten.

Sandra Hüller hat den Trick schon raus: Ihre Tasche hält sie in der Hand. © IMAGO / Bestimage

Auch bei Diesel zeigten Influencer den simplen Style-Hack. © IMAGO/Stefano Costantino TTL / Stefano Costantino / Avalon

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Das US-Modemagazin Coveteur nennt diese Art, eine Tasche zu tragen, den „Jane Birkin Hold“. Der Name passt zum Stil der französischen Modeikone: Es soll aussehen, als hätte man es eilig, nur eben ganz nonchalant die Tasche gegriffen und trotzdem ein gutes Outfit an. Die Tasche sitzt dicht am Körper, der Henkel bleibt unbenutzt. Ein bisschen unpraktisch vielleicht – aber gerade das macht die Geste interessant.

Hier zu sehen bei der Show von Sportmax in Mailand. © IMAGO/Stefano Costantino TTL / Stefano Costantino / Avalon

Für den Trick braucht man weder eine bestimmte Marke noch eine neue Tasche. Ein weiches Modell lässt sich besonders leicht unter den Arm nehmen.

Bei einer sehr steifen Tasche wird daraus womöglich eher ein Balanceakt. Entscheidend ist, die Henkel einfach zu ignorieren und die Tasche so zu greifen, als müsse man gleich noch eine Tür aufdrücken.

Die Cool-Girl-Schablone der 90er: Chloë Sevigny klemmt sich ihre Louis Vuitton-Tasche trotz Griff lieber unter den Arm © IMAGO

Keine Altersfrage: Lauren Hutton inszeniert den coolen Griff bei Bottega Veneta © IMAGO/Piovanotto Marco/ABACA

Die Berlinerin Melanie Kieback, die als Vanellimelli auf Instagram zu finden ist, zeigte bei Dior den Look. © IMAGO/OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Praktisch ist das selbstverständlich nicht. Wer die Tasche umklammert, hat eine Hand weniger frei und muss sie bei jeder Umarmung neu sortieren. Aber vielleicht passt gerade das in die Zeit: Zwischen Terminen, To-do-Listen und dem ständigen Versuch, alles möglichst effizient zu erledigen, darf Mode auch einmal eine kleine Flucht aus dem Zweckmäßigen sein. Die unbenutzten Henkel sagen: Ich weiß, wie es einfacher ginge. Ich finde es so nur schöner.



Wer die Hände freihaben will, darf natürlich weiterhin die Schulterriemen nutzen. Noch werden sie schließlich mitgeliefert. Alle anderen können den neuen Look sofort ausprobieren – am besten mit der Tasche, die ohnehin schon zu Hause steht.

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