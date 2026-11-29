Am Sonntag wird in Spanien ein neues Parlament gewählt. Ministerpräsident Pedro Sánchez droht nach acht Jahren im Amt die Ablösung.

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In Spanien haben die Parlamentswahlen begonnen. Umfragen zufolge könnten die konservative Partido Popular (PP) und die ultrarechte Partei Vox gemeinsam eine absolute Mehrheit erreichen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.



Erstmals seit dem Tod von Diktator Francisco Franco im Jahr 1975 könnte dem Bericht zufolge wieder eine Rechtsaußen-Partei an der spanischen Zentralregierung beteiligt sein. Die beiden Parteien regieren bereits in mehreren Regionen Spaniens gemeinsam. Die Wahlbüros öffneten am Sonntag um 9 Uhr und sollten um 20 Uhr schließen. Nach Angaben von AFP waren rund 38,7 Millionen Spanier zur Stimmabgabe aufgerufen.

Wohnungsmarkt zentrales Wahlkampfthema

Ministerpräsident Sánchez, der seit 2018 im Amt ist, hofft unterdessen auf eine Überraschung. Seine Sozialistische Partei (PSOE) konnte zuletzt in Umfragen zulegen und rückte damit näher an die führende PP von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo heran, wie AFP berichtet. Allerdings könnten interne Streitigkeiten zwischen den kleineren linken Parteien AP zufolge die Bildung einer möglichen neuen Regierung erschweren.

Ein zentrales Thema des Wahlkampfs war die angespannte Lage auf dem spanischen Wohnungsmarkt. Steigende Kauf- und Mietpreise in Städten und beliebten Touristenregionen sorgen insbesondere bei jüngeren Menschen für Unmut, berichtet AP. Sánchez hatte demnach die eigentlich erst für den Sommer 2027 vorgesehenen Wahlen vorgezogen, nachdem rechte Parteien im Parlament Maßnahmen seiner Regierung zur Entlastung des Wohnungsmarkts abgelehnt hatten.

Sánchez-Regierung unter Druck

Im Wahlkampf warnte Sánchez vor einer künftigen Regierung aus Konservativen und Ultrarechten. Zudem verwies er auf das starke Wirtschaftswachstum Spaniens. Unter den großen Volkswirtschaften der Eurozone verzeichnet das Land derzeit das stärkste Wachstum, wie AFP berichtet.

Seine Regierung steht AFP zufolge wegen anhaltender Probleme auf dem Wohnungsmarkt, steigender Preise und Korruptionsskandalen unter Druck. Dazu kamen zwei schwere Zugunglücke in diesem Jahr und eine Migrationskrise in der spanischen Exklave Ceuta.

Wahlen in weiteren Ländern stehen 2027 an

Der PP-Vorsitzende Feijóo kritisierte im Wahlkampf die Regierungsbilanz von Sánchez und versprach mehr Stabilität sowie eine bessere Regierungsführung. Eine Koalition mit Vox gilt als wahrscheinlich, sollte die PP ausreichend Stimmen erhalten, um eine Regierung zu bilden, berichtet AP. Dessen Vorsitzender Santiago Abascal hatte seinen Wahlkampf nach Angaben der Nachrichtenagentur hauptsächlich auf ein hartes Vorgehen gegen Migration fokussiert.

Die Wahl wird auch in anderen europäischen Ländern aufmerksam verfolgt. Im kommenden Jahr stehen unter anderem in Frankreich, Italien und Polen Wahlen an. Die Ergebnisse könnten laut AFP die politischen Kräfteverhältnisse in der EU verändern. (mit AFP)

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