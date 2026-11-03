Pasolini lag tot am Strand von Ostia, jetzt rollt Rom den Fall neu auf

Ein Zeuge, den nie jemand hörte, und ein Fall, der Italien seit 1975 nicht loslässt: Was die neuen Ermittlungen zum Tod von Pier Paolo Pasolini bedeuten könnten.

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Pier Paolo Pasolini (1922–1975) spielte in seinen Filmen mit, hier: „I Racconti di Canterbury“ (dt.: „Tolldreiste Geschichten“, 1972).

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Eine Leiche am Strand von Ostia, ein widerrufenes Geständnis, ein Dichter, der zu Lebzeiten von Macht und Gewalt schrieb: 51 Jahre nach dem Tod von Pier Paolo Pasolini nimmt die römische Staatsanwaltschaft den Fall erneut auf.

Neue Ermittlungen am Todestag

Wie italienische Medien melden, hat die Staatsanwaltschaft Rom am 2. November, dem 51. Todestag von Paolini, ein neues Verfahren eingeleitet. Zuständig ist Staatsanwältin Silvia Santucci.

Auslöser ist eine Anzeige des Anwalts Stefano Maccioni, die er im November 2025 eingereicht und im Mai 2026 ergänzt hat. Er spricht von neuen Erkenntnissen.

Einzelne Medien berichten von einem Zeugen, der bisher nie gehört wurde. Was in den Akten steht, ist nicht öffentlich. Die Angaben stammen bislang im Wesentlichen von Maccioni selbst.

Das widerrufene Geständnis

Pasolini wurde im November 1975 im Küstenort Ostia gefunden, schwer misshandelt. Verurteilt wurde der damals 17-jährige Sexarbeiter Giuseppe „Pino“ Pelosi. Schon damals gab es Zweifel, dass er allein gehandelt hatte.

2005 widerrief Pelosi sein Geständnis und sprach von drei Männern mit sizilianischem Akzent. Bei späteren Untersuchungen fanden sich fünf DNA-Profile, die sich niemandem zuordnen ließen.

Ermittlungen, die 2009 begannen, wurden 2015 eingestellt, Anträge auf Wiederöffnung wurden 2016 und 2023 abgelehnt. Pelosi starb 2017. Auch ein sizilianisches Brüderpaar, das in Roms rechter Szene mit einer Beteiligung geprahlt haben soll, ist laut Berichten lange tot.

Ein Außenseiter in Rom

Pasolini war ein Außenseiter, lange bevor er zum Chronisten der Außenseiter wurde. 1949 floh er nach dem Bekanntwerden seiner Homosexualität aus dem Friaul nach Rom, verlor seine Lehrerstelle und wurde 1950 aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen.

In der Hauptstadt fand er sein Thema: die Borgate, die Vorstädte, in denen Zugezogene aus dem Süden lebten. „Ragazzi di vita“ (1955), „Accattone“ (1961) und „Mamma Roma“ (1962) erzählen von Gewalt und käuflicher Zärtlichkeit, aber auch von einer Schönheit, die er durch den Kapitalismus bedroht sah.

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Er stellte sich 1968 im Streit zwischen Studenten und Polizei auf die Seite der Polizisten, weil sie Söhne armer Leute seien, und lehnte die Legalisierung der Abtreibung ab.

1974 schrieb er in einem Zeitungsartikel, er wisse, wer hinter den neofaschistischen Bombenanschlägen von Mailand und Brescia stecke, nur beweisen könne er es nicht. Sein letzter Film, „Salò oder die 120 Tage von Sodom“, zeigte die Schrecken des Faschismus auf schwer erträgliche Weise als Herrschaft über Körper.

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