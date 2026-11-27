Eine gute Pastete verrät ihren Inhalt erst, wenn das Messer durch die Kruste geht. Das ist eine simple, aber wahre Küchenweisheit. Und auch erst dann zeigt sich, ob der Koch sein Handwerk beherrscht: ein sauberer Teigrand, eine saftige Farce, vielleicht ein Rehrücken, Pistazien oder eine dünne Schicht Gelee.



Was auf dem Teller so mühelos aussieht, verlangt Tage der Vorbereitung. Ich kenne wenige Arbeiten in einer Restaurantküche, bei denen sich ein kleiner Fehler so unerbittlich rächt.

Früher gehörten Pasteten zum Stolz einer großen Küche. Köche, die eine schöne „Pâté en croûte“ herstellen konnten, hatten etwas vorzuweisen. Und das gilt bis heute. Fleisch muss richtig zugeschnitten, gewürzt und gekühlt werden, die Farce soll binden, ohne zäh zu werden. Der Teig darf nicht durchweichen, muss aber beim Backen dicht halten und darf auch nicht verbrennen.

Verschiedene Zweige derselben Idee

Nach dem Backen wird die Pastete ausgekühlt, oft durch die sogenannten Schornsteine mit Gelee aufgefüllt und erst dann, nach erneutem Auskühlen, angeschnitten. Ein Querschnitt kann dann mehr über einen Koch erzählen als seine gesamte Speisekarte. Besonders schön sind jene Pasteten, in denen die Einlage beim Anschneiden ein präzises Muster bildet. Zufall ist daran wenig, sogar die Anordnung der Fleischstücke muss vorher bedacht werden.

Pâté en croûte - französische Terrine in der Teighülle, dazu einen schönen Wein. Besser wird's dann nicht mehr, versprochen! © Unsplash

Die Idee, Fleisch oder Gemüse in Teig einzuschließen, ist aber viel älter als diese französische Küchenpraxis. Schon im mittelalterlichen Europa dienten feste Teighüllen als Backgefäß und Schutz für die Füllung. Die Kruste war nicht immer zum Mitessen gedacht. In französischen Kochhandschriften des Spätmittelalters finden sich bereits zahlreiche Pasteten, so etwa im „Ménagier de Paris“ von 1393. Dort wird sogar eine Zubereitung beschrieben, bei der glühende Kohlen auf einer zweiten Pfanne Oberhitze erzeugen.



Man behalf sich mit dem, was die Küche hergab. Das Ergebnis konnte anscheinend dennoch ausgesprochen prächtig ausfallen. An herrschaftlichen Tafeln wurden Pasteten später zu Schaustücken; es gibt Stillleben, die das wunderbar belegen. Wild, Geflügel, Kalbfleisch, Trüffel und kunstvolle Teigverzierungen machten sie zu Gerichten für Festtage.



Das Aufschneiden hatte beinahe etwas Zeremonielles. Gleichzeitig gab es aber immer die bescheidene Verwandtschaft: kleine gefüllte Teigtaschen, die sich mitnehmen und ohne Besteck essen ließen. Es wäre zu einfach, sie als direkte Vorfahren der großen französischen Pastete zu bezeichnen. Eher sind es verschiedene Zweige derselben alten Kochidee.

In Cornwall etwa wurde die Cornish Pasty zum Essen der Bergleute. In ihrer klassischen Form stecken Rindfleisch, Kartoffeln, Steckrübe und Zwiebeln in einem halbmondförmigen Teigmantel. Der kräftig gefaltete Rand ließ sich auch mit schmutzigen Händen anfassen, so erzählt es jedenfalls die Überlieferung. In Spanien sind Empanadas in unzähligen regionalen Varianten zu Hause, mal groß und zum Teilen, mal klein und handlich, gefüllt mit Fleisch, Fisch oder Gemüse. Beide Gerichte haben mit der französischen „Pâté en croûte“ die praktische Erkenntnis gemeinsam, dass Teig eine ausgesprochen angenehme Verpackung ist.

Wie in England

Die große Pastete verschwand jedoch mit der Zeit aus vielen Restaurantküchen. Sie beansprucht Arbeitsstunden, Kühlraum und Erfahrung, lässt sich nicht erst bestellen, wenn der Gast schon sitzt, und verlangt eine gewisse Zahl von Abnehmern. In französisch geprägten Häusern hat sie sich trotzdem gehalten. Im Berliner Bostich steht beispielsweise eine Richelieu-Pastete mit Feigensenf auf der Karte. Solche Vorspeisen mag ich besonders: ein dünner, sauber geschnittener Streifen Pastete, ein wenig Säure daneben, vielleicht ein paar Cornichons. Mehr braucht es oft nicht.

Empanadas, hier gefüllt mir Rindfleisch und Erbsen © Unsplash

Mir persönlich liegt allerdings auch die einfachere Variante am Herzen. Eine Empanada mit Rindfleisch und grünen Erbsen, dazu HP-Soße und ein kleiner Salat, erinnert mich sofort an meine Zeit in England. Dass ich ausgerechnet eine spanische Teigtasche mit einer britischen Würzsoße esse, dürfte Puristen in Spanien wie in Großbritannien beschäftigen. Mir schmeckt die Kombination ziemlich gut: die herzhafte Füllung, der buttrige Teig und die dunkle, würzig säuerliche Soße.

Manchmal ist kulinarische Treue weniger wichtig als ein gutes Mittagessen. Gerade jetzt im Herbst kann ich mir kaum etwas Angenehmeres vorstellen. Vorweg eine heiße Suppe, danach die Empanada mit Salat und zum Schluss ein Schokoladenmousse, ganz leicht mit Kardamom abgeschmeckt. Das ist kein feines Menü, das ist einfach zum Wohlfühlen. In Deutschland sind Empanadas oder Cornish Pasties nur schwer zu bekommen, daher zwei Rezepte für Sie, die Ihnen vielleicht auch etwas Freude bereiten. Ein simples und eins für ambitionierte Köche.

Empanadas mit Rindfleisch, Karotten und grünen Erbsen

Zutaten (4 Personen, ca. 12 Empanadas): 350 g Weizenmehl (Type 550), 150 g kalte Butter, 1 Ei, 80 ml kaltes Wasser, 400 g Rinderhackfleisch, 2 Karotten, 150 g grüne TK-Erbsen, 1 große Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 2 EL Olivenöl, 1 EL Tomatenmark, 100 ml Rinderfond, 1 TL edelsüßes Paprikapulver, 1/2 TL gemahlener Kreuzkümmel, 1 TL getrockneter Oregano, 1 Eigelb, 1 EL Milch, Salz und Pfeffer

Empanadas: Je nach Land werden sie gebacken oder frittiert und können mit Hackfleisch, Huhn, Käse, Thunfisch oder Gemüse gefüllt sein. © Unsplash

Zubereitung: Für den Teig das Mehl mit der kalten, gewürfelten Butter und einer Prise Salz zwischen den Fingerspitzen zu feinen Streuseln verkneten. Das Ei und zunächst etwa 60 ml kaltes Wasser hinzufügen und alles rasch zu einem glatten Teig verkneten, dabei nur so viel vom restlichen Wasser zugeben, wie nötig ist.



Den Teig flach drücken, in Frischhaltefolie wickeln und mindestens 45 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Für die Füllung Zwiebel und Knoblauch fein würfeln, die Karotten schälen und in kleine, etwa 5 mm große Würfel schneiden. Das Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen und das Rinderhackfleisch darin bei kräftiger Hitze gut anbraten, bis es leicht gebräunt ist. Zwiebel, Knoblauch und Karotten hinzufügen und einige Minuten mitbraten.



Das Tomatenmark einrühren, kurz rösten und anschließend Paprikapulver, Kreuzkümmel und Oregano zugeben. Mit Rinderfond ablöschen und bei mittlerer Hitze etwa 10 Minuten köcheln lassen, bis die Karotten weich sind und die Flüssigkeit nahezu vollständig verdampft ist. Die Erbsen unterheben, mit Salz und Pfeffer abschmecken und die Füllung vollständig auskühlen lassen. Den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.



Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche etwa 3 mm dünn ausrollen und Kreise von ungefähr 13 bis 14 cm Durchmesser ausstechen. Jeweils einen gehäuften Esslöffel Füllung auf eine Hälfte geben, die Ränder leicht mit Wasser befeuchten und den Teig zu Halbkreisen zusammenklappen. Die Ränder sorgfältig zusammendrücken und mit einer Gabel verschließen.



Die Empanadas auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen, Eigelb und Milch verquirlen und die Oberfläche dünn damit bestreichen. Im vorgeheizten Ofen etwa 25 bis 30 Minuten goldbraun backen. Vor dem Servieren einige Minuten ruhen lassen. Dazu passen ein knackiger grüner Salat mit leichter Senfvinaigrette und meine geliebte HP-Soße.

Französische Pâté en croûte für die heimische Küche

Zutaten (6 bis 8 Personen): 350 g Weizenmehl (Type 550), 175 g kalte Butter, 2 Eier, 70 ml kaltes Wasser, 500 g Schweinehackfleisch, 200 g Kalbshackfleisch, 150 g geräucherter Bauchspeck, 2 Schalotten, 1 Knoblauchzehe, 50 g geschälte, ungesalzene Pistazien, 40 ml Cognac, 1 TL frische Thymianblättchen, 1 Prise frisch geriebene Muskatnuss, 1 EL Dijon-Senf, 150 ml kräftiger Geflügelfond, 3 Blatt Gelatine, 1 EL Milch, Salz und Pfeffer

Pâté en croûte © IMAGO/Maurice Rougemont

Zubereitung: Für den Teig Mehl und kalte Butter mit den Fingerspitzen zu feinen Streuseln verkneten. Ein Ei, das kalte Wasser und etwas Salz hinzufügen und alles rasch zu einem glatten Teig verkneten. In Frischhaltefolie wickeln und mindestens 1 Stunde kaltstellen. Für die Füllung den Bauchspeck in kleine Würfel schneiden, Schalotten und Knoblauch sehr fein hacken und zusammen mit Schweine- und Kalbshackfleisch, Cognac, Thymian, Muskatnuss, Senf, Pistazien und dem zweiten Ei gründlich vermengen.



Kräftig mit Salz und Pfeffer würzen und die Masse einige Minuten intensiv durchkneten, bis sie eine leicht klebrige Bindung entwickelt. Den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Eine Kastenform von etwa 25 cm Länge mit Butter einfetten. Zwei Drittel des Teigs etwa 4 mm dick ausrollen und die Form damit auskleiden, sodass der Teig über den Rand hinausragt.



Die Fleischmasse einfüllen und sorgfältig andrücken, damit keine größeren Hohlräume entstehen. Den restlichen Teig ausrollen, als Deckel auflegen und die Ränder fest verschließen, z.B. mit einer Gabel. Zwei kleine Löcher als Dampfabzug in den Deckel schneiden und die Oberfläche mit etwas Milch bestreichen. Die Pastete zunächst 15 Minuten bei 200 Grad backen, anschließend bei 170 Grad weitere 50 bis 60 Minuten garen. Wer es messen kann, sollte eine Kerntemperatur von mindestens 72 Grad erreichen.



Nach dem Backen vollständig abkühlen lassen. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen, den Geflügelfond erhitzen und die ausgedrückte Gelatine darin auflösen. Den Fond abkühlen, aber nicht gelieren lassen und durch die beiden Öffnungen vorsichtig in die Pastete füllen, bis die beim Backen entstandenen Hohlräume ausgefüllt sind. Mindestens 12 Stunden im Kühlschrank fest werden lassen. Dann die Pastete aus der Form nehmen, mit einem scharfen Messer in etwa 1,5 cm dicke Scheiben schneiden und mit Cornichons, Dijon-Senf und einem kleinen grünen Salat servieren.

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