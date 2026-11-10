Patricia Schlesinger auf der Anklagebank: Luftküsse vorm Gerichtssaal

Vier Jahre nach ihrem Rücktritt muss sich die Ex-RBB-Intendantin vor dem Landgericht Berlin verantworten. Es erscheint eine erstaunlich aufgeräumte Beschuldigte.

Als Patricia Schlesinger gemeinsam mit ihren beiden Verteidigern die Kontrollschleuse des Landgerichts Berlin in Moabit passiert, erscheint sie einerseits mitgenommen: Ihre Frisur wirkt im Gegensatz zu früheren öffentlichen Auftritten etwas nachlässig, das Make up sehr sparsam. Andererseits wirft sie im Gerichtssaal einigen der Zuschauer, unter ihnen auch der frühere ZDF-Journalist und heute-Journal-Moderator Claus Kleber, Luftküsse zu und wirkt durchaus aufgeräumt.

Mit ihr angeklagt sind auch der damalige Verwaltungsratsvorsitzende Wolf-Dieter Wolf, der frühere Verwaltungsdirektor Hagen Brandstäter und die ehemalige Juristische Direktorin Susann Lange sind. Angesichts der Tatsache, dass Schlesinger nun nach vier Jahren zäher Ermittlungen tatsächlich auf der Anklagebank sitzt, wirkt fast etwas etwas verwunderlich. Gegen den 82-jährigen Wolf-Dieter Wolf, den ehemaligen Vorsitzende des Verwaltungsrates, dem Aufsichtsgremium des RBB, der neben ihr dort Platz nimmt, gab es schon einige Male Vorwürfe der Korruption und Bestechlichkeit, allerdings bisher noch keine einzige Verurteilung.

Verlesung der Anklage dauert fast anderthalb Stunden

Gegenüber von Schlesinger und Wolf sitzen Lange und Brandstäter. Alle vier sind der Untreue und des Betrugs angeklagt, teilweise sollen die Fälle sogar in die juristische Kategorie ‚besonders schwer‘ fallen. Die Vorwürfe beziehen sich auf das System der ‚variablen Vergütungen‘ – kurz Bonussystem –, des Weiteren auf die Zulagen, die alle Mitglieder der Geschäftsleitung für die Zeit des RBB-Vorsitzes erhalten sollten, außerdem auf unzulässige Vorruhestandsregelungen mit zwei Mitarbeitern und mutmaßlich private Abendessen und Reisen der damaligen Intendantin Schlesinger.

Insgesamt geht es um 50 angeklagte Fälle im Zeitraum von 2018 bis 2022 – ein hochkomplexes Geflecht. Dementsprechend langwierig verläuft die Verlesung der Anklage, fast anderthalb Stunden spricht die Oberstaatsanwältin Kohlstedt-Mansouri. Grundaussage ist, dass alle Geldflüsse, um die es hier bis Mitte nächsten Jahres gehen soll, einer sachlichen Grundlage entbehrten, also unzulässig waren und deshalb den RBB um insgesamt mehr als eine Million Euro geschädigt haben sollen.

Vier Jahre nach Bekanntwerden der Vorwürfe begann am Dienstag der Prozess. © Christian Ditsch/epd

Nach einer kurzen Verschnaufpause ergreifen die Verteidiger aller vier Angeklagten die Gelegenheit zu einem Open Statement, also einer ersten Stellungnahme zu den Vorwürfen. Tenor: Der Hauptvorwurf der Generalstaatsanwaltschaft, dass die Angeklagten am Verwaltungs- und Rundfunkrat vorbei sowohl die Bonuszahlungen, als auch die ARD-Zulagen und die Vorruhestandsregelungen mit Mitarbeitern ausgehandelt und durchgesetzt haben sollen, sei falsch. Es gäbe Protokolle von diversen Sitzungen, die belegen, dass die Mitglieder beider Aufsichtsgremien sehr wohl unterrichtet wurden über diese Vereinbarungen und diese auch beschlossen hätten.

Für die Öffentlichkeit ist das nicht nachvollziehbar, denn die Sitzungen des rbb-Verwaltungsrates sind bis heute nicht öffentlich und die Protokolle nicht einsehbar. Es wird also spannend, ob die Generalstaatsanwaltschaft aus diesen Protokollen zitieren und Zeugen dazu befragen wird. Merkwürdig mutet auch an, dass kein Mitglied des Verwaltungsrates von der Generalstaatsanwaltschaft bisher dazu befragt worden sein soll – so jedenfalls der einhellige Vorwurf aller Verteidiger.

Kostenintensive Abendessen mit Persönlichkeiten

Sollte sich im Laufe der weiteren Verhandlungen herausstellen, dass tatsächlich alle Regelungen zum Bonussystem und den Zulagen bzw. Vorruhestandsregelungen ganz offiziell beschlossen wurden, dürfte es für die Anklage eng werden. Übrig blieben dann nur die Vorwürfe gegenüber Schlesinger, dass sie die zahlreichen kostenintensiven Abendessen mit Persönlichkeiten wie der Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel oder dem Diplomaten und damaligen Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, in ihren Privaträumen als dienstliche Veranstaltungen abrechnete, meist in einem hohen dreistelligen Bereich.

Und dass sie eine Reise nach London gemeinsam mit ihrem Ehemann ebenfalls als berufliche Notwendigkeit dem RBB in Rechnung stellte. Es wird also wohl vorrangig um die Klärung der Frage gehen, ob die Mitglieder der beiden Aufsichtsgremien wirklich übergangen wurden oder ob sie ihrer Pflicht nicht nachgekommen sind, solche Regelungen wie das Bonussystem zu hinterfragen und dem Vorsitzenden und der Intendantin die Gefolgschaft zu verweigern. Immerhin gab es so etwas wie eine Zulage für die Zeit des ARD-Vorsitzes bis dato für keine andere Anstalt, zumal die Zahlungen bereits ein halbes Jahr vor Beginn des Vorsitzes im Januar 2022 begannen.

Patricia Schlesinger beim Gang in den Gerichtssaal. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Warum haben Verwaltungs- und Rundfunkrat nicht ihr Veto eingelegt und die Durchsetzung dieser Zahlungen verhindert? Auch die Erweiterung des Bonussystems, das es ehrlicherweise schon viele Jahre vor Schlesinger beim RBB gab, hätte verhindert werden müssen, so der Verwaltungsrat davon Kenntnis hatte. Und in welcher Weise haben das Verwaltungsdirektorium, die Abteilungen für Personal und Gehälter, das Rechnungswesen und viele andere Einrichtungen der RBB-Verwaltung ihren Job nicht gemacht?

Ist die Angst eines Gros der Mitarbeiter im ÖRR gegenüber den Hierarchen so groß, dass sie fast alles mitmachen und wegschauen, statt aufzudecken, Missstände öffentlich zu benennen und sich im Namen der Beitragszahler gegen Korruption und Bereicherung aufzulehnen? Es geht also, wie so oft beim ÖRR, um ganz grundsätzliche, strukturelle Probleme, die über Jahrzehnte auf- und ausgebaut wurden, nicht nur beim RBB.

Im schlechtesten Fall läuft beim ÖRR alle weiter wie zuvor

Jörg Wagner, über 30 Jahre lang Stimme und Hirn vom „Medienmagazin“ (ORB/RBB) und als absoluter Insider einer der kundigsten Beobachter dieses Prozesses, kann z.B. nicht nachvollziehen, warum Führungskräfte des ÖRR zusätzlich zu ihren sehr hohen Gehältern auch noch leistungssteigernde Zulagen erhalten sollten. Nach seinen Worten haben er und viele Kollegen trotz eher prekärer Bezahlung und ständiger Einsparungen im Programm immer den Ehrgeiz besessen, gute Arbeit zu liefern.

Im besten Fall wird dieser Prozess einen tiefen Einblick in die aufgeblähten und undurchsichtigen Strukturen des RBB und auch aller anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ermöglichen, ganz unabhängig von möglichen Urteilen – laut Strafrecht sind für Untreue und gewerbsmäßigen Betrug mehrjährige Haftstrafen möglich. Im schlechtesten Fall können sich viele der zu hörenden Zeugen an nichts erinnern, um sich selbst nicht zu belasten. Dann verlassen die vier Angeklagten den Gerichtssaal in einigen Monaten als nicht vorbestraft und alles läuft beim ÖRR weiter wie zuvor.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema