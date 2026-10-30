Ian McKellen, Hugh Jackman und William Shatner verabschieden sich mit persönlichen Worten von ihrem Weggefährten. Seine beiden Demenzerkrankungen waren zuvor nicht öffentlich bekannt.

Der Tod von Patrick Stewart hat in Hollywood und unter den Fans von „Star Trek“ und „X-Men“ zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Schauspielgrößen wie Hugh Jackman, Ian McKellen und William Shatner nehmen mit persönlichen Botschaften Abschied von ihrem langjährigen Freund und Kollegen. Zugleich wurde bekannt, dass der britische Schauspieler zuletzt an zwei schweren Demenzerkrankungen litt, die er zu Lebzeiten nicht öffentlich gemacht hatte.



Stewart war am Mittwoch, dem 28. Oktober, im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in Los Angeles gestorben. Seine langjährige Sprecherin Kelly Bush Novak bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press, dass der Schauspieler an Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz erkrankt war. Beide Diagnosen waren bis dahin nicht öffentlich bekannt. Eine genaue medizinische Todesursache wurde nicht mitgeteilt.



Nach Angaben seiner Familie verbrachte Stewart seine letzten Stunden im Kreis seiner Angehörigen und Freunde. Er sei von seiner Ehefrau Sunny Ozell begleitet worden. Musik, Gebete, Tränen und Lachen hätten seinen Abschied geprägt.

Hugh Jackman trauert um Patrick Stewart: „Ich werde dich mein Leben lang vermissen“

Besonders persönlich äußerte sich Hugh Jackman, der mit Stewart über viele Jahre für die „X-Men“-Filme vor der Kamera gestanden hatte. Jackman verkörperte Wolverine, Stewart den Mutantenanführer Professor Charles Xavier.



Auf Instagram würdigte Jackman den Verstorbenen als einen der großen Schauspieler auf Bühne und Leinwand. Zugleich erinnerte er an die Freundschaft, die sich während ihrer Zusammenarbeit entwickelt hatte.



„Ich habe so viel von ihm gelernt“, schrieb Jackman. Er werde Stewart sein Leben lang vermissen.

Auch William Shatner, der als Captain James T. Kirk in der ursprünglichen „Star Trek“-Serie weltberühmt wurde, reagierte auf den Tod seines Kollegen. 1994 hatten die beiden Schauspieler im Kinofilm „Star Trek: Treffen der Generationen“ gemeinsam vor der Kamera gestanden.



„Was für eine herzzerreißende Woche das war“, schrieb Shatner. Stewart sei ein Freund, ein Kollege und ein großartiger Schauspieler gewesen. Von der Theaterbühne bis zur Kommandobrücke der Enterprise habe er Intelligenz, Würde und Menschlichkeit verkörpert.



Besonders bewegend fiel sein Abschied von Stewarts berühmtester Figur aus: „Captain Picard stand für das Beste in uns, und das tat auch der Mann, der ihn spielte.“

Ian McKellen verliert seinen langjährigen Freund

Eine besonders enge Freundschaft verband Stewart mit dem britischen Schauspieler Ian McKellen. Beide standen nicht nur für die „X-Men“-Filme, sondern auch mehrfach gemeinsam auf der Theaterbühne, unter anderem in Samuel Becketts „Warten auf Godot“.



McKellen erinnerte in seiner Abschiedsbotschaft an Stewarts Herkunft aus Yorkshire, seine direkte Art und seine Aufrichtigkeit. Stewart habe seine Gefühle offen gezeigt und sich auch schwierigen Themen gestellt.



Er sei ein Mann gewesen, auf den man sich verlassen konnte, den man bewunderte und den er persönlich geliebt habe, erklärte McKellen.



Die beiden Schauspieler verband eine jahrzehntelange Freundschaft. Als Stewart 2013 die Sängerin Sunny Ozell heiratete, übernahm McKellen sogar die Trauungszeremonie.

Auch George Takei, bekannt als Hikaru Sulu aus der ursprünglichen „Star Trek“-Serie, würdigte Stewart. Als Captain Picard habe er die Enterprise an Orte geführt, die sie zuvor nie erreicht habe. Damit habe er eine neue Generation von Menschen inspiriert, an eine bessere Zukunft der Menschheit zu glauben.

Marvel-Stars und Hollywood-Kollegen erinnern an Patrick Stewart

Weitere Abschiedsbotschaften kamen von Rebecca Romijn, Minnie Driver und dem Produzenten Seth MacFarlane.

Romijn, die gemeinsam mit Stewart in den „X-Men“-Filmen spielte, erinnerte in einer Videobotschaft an dessen Humor, seine Freundlichkeit und seine unverwechselbare Stimme. Sie sei dankbar, ihn 25 Jahre lang gekannt zu haben.



MacFarlane, der mit Stewart unter anderem bei „Family Guy“, „American Dad!“ und „Ted“ zusammenarbeitete, bezeichnete ihn als außergewöhnlichen Schauspieler, der selbst einfachen Dialogen eine besondere Wirkung verleihen konnte. Trotz seiner jahrzehntelangen Karriere sei Stewart bemerkenswert bescheiden geblieben.

Auch Marvel-Studios-Präsident Kevin Feige erinnerte sich an die erste Begegnung mit dem Schauspieler am Set des ersten „X-Men“-Films. Stewart habe ihn mit seiner Wärme, seinem Humor und seiner Großzügigkeit beeindruckt. Sein Vermächtnis bestehe nicht nur aus seinen zahlreichen Rollen, sondern auch aus den Menschen, die er gefördert habe.



Marvel Studios würdigte Stewart als Künstler, der die Figur Professor Charles Xavier für mehrere Generationen geprägt habe.

Von Shakespeare zu Star Trek: Wie Patrick Stewart zum Weltstar wurde

Stewart wurde am 13. Juli 1940 im nordenglischen Mirfield geboren. Er wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Bereits mit zwölf Jahren schloss er sich einer Amateurtheatergruppe an. Später erhielt er ein Stipendium für die renommierte Bristol Old Vic Theatre School.



Seine eigentliche Leidenschaft galt zunächst dem Theater. Stewart gehörte 14 Jahre lang der Royal Shakespeare Company an und spielte zahlreiche klassische Rollen, darunter Macbeth, Shylock und Oberon. Für seine Bühnenarbeit wurde er mit drei Olivier Awards ausgezeichnet.

Seinen internationalen Durchbruch erlebte er allerdings erst mit Mitte 40. Im Jahr 1987 übernahm Stewart die Rolle des Captain Jean-Luc Picard in der Science-Fiction-Serie „Star Trek: The Next Generation“.



Die Serie entwickelte sich zu einem weltweiten Erfolg. Zwischen 1987 und 1994 verkörperte Stewart den besonnenen Kommandanten des Raumschiffs Enterprise in sieben Staffeln. Anschließend spielte er Picard in vier Kinofilmen.

Dabei nutzte er seine klassische Theaterausbildung. In seinen Memoiren „Making It So“ beschrieb er, wie sehr ihn seine Erfahrungen mit Shakespeare bei der Darstellung Picards beeinflusst hätten. Den Sternenflottenkapitän habe er ähnlich wie eine Figur aus Shakespeares Königsdramen angelegt.



Mehr als drei Jahrzehnte nach seinem ersten Auftritt kehrte Stewart mit der Serie „Star Trek: Picard“ auf den Bildschirm zurück. Von 2020 bis 2023 spielte er die Figur erneut.

X-Men, Marvel und Hollywood: Eine Karriere über Generationen

Einem jüngeren Publikum wurde Stewart vor allem als Professor Charles Xavier bekannt, dem Gründer und Mentor der Mutanten in der Marvel-Filmreihe „X-Men“. Er übernahm die Rolle erstmals im Jahr 2000 und verkörperte sie über viele Jahre hinweg.



Besonders seine Darstellung im Film „Logan“ von 2017 wurde von Kritikern gewürdigt. Auch in „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ aus dem Jahr 2022 war er als Professor Xavier zu sehen. Im angekündigten Marvel-Film „Avengers: Doomsday“ soll Stewart ebenfalls noch einmal auftreten.



Daneben übernahm er Rollen in Komödien, Fernsehserien und Animationsfilmen. Für seine Arbeit wurde er unter anderem mit einem Grammy ausgezeichnet. 2010 schlug ihn Königin Elizabeth II. zum Ritter.

Stewart engagierte sich zudem gegen häusliche Gewalt. In seiner Autobiografie berichtete er offen über die Gewalttätigkeit seines Vaters gegenüber seiner Mutter. Später unterstützte er die britische Hilfsorganisation Refuge, die sich für Opfer häuslicher Gewalt einsetzt.



Sein Tod trifft die „Star Trek“-Gemeinschaft nur wenige Tage nach dem Verlust eines weiteren bekannten Schauspielers der Reihe. Walter Koenig, der in der ursprünglichen Serie den Navigationsoffizier Pavel Chekov verkörperte, war am 25. Oktober im Alter von 90 Jahren gestorben.

Patrick Stewart hinterlässt seine Ehefrau Sunny Ozell, die er 2013 heiratete, sowie zwei Kinder aus einer früheren Ehe. Die Schauspielwelt verliert mit ihm einen Darsteller, der klassische Theaterkunst und populäre Filmkultur über Jahrzehnte miteinander verband.

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