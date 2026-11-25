Marvel plant einen Tribut für den verstorbenen Patrick Stewart. Beim letzten Dreh hielt der Schauspiel-Star eine Rede ans Team. Die Regisseure erzählen, wie emotional dieser Tag war.

Patrick Stewart als Professor Charles Xavier im ersten „X-Men“-Film (2000): In „Avengers: Doomsday“ (2026) schlüpfte der inzwischen verstorbene Schauspieler ein letztes Mal in diese Rolle.

Patrick Stewart ist tot, doch im Kino bekommt er bald noch einen letzten Auftritt: In „Avengers: Doomsday“ spielt der Brite zum neunten und letzten Mal den herausragend weisen und empathischen Professor Charles Xavier, liebevoll auch schlicht Professor X genannt.



Jetzt berichten Marvel-Chef Kevin Feige und die „Avengers“-Regisseure Anthony und Joe Russo, wie sein letzter Drehtag ablief und wie Marvel ihn noch filmisch ehren will.

Eine Rede vor der Crew

Feige schilderte Entertainment Weekly, wie Stewart am letzten Drehtag für den Film aufstand und eine Rede an die Crew hielt. Natürlich habe niemand sicher gewusst, dass es sein letzter Tag an einem Filmset überhaupt sein würde. Stewart habe aber zu verstehen gegeben, dass er selbst davon ausgehe. Wie Variety berichtet, war es zugleich das Ende der Dreharbeiten für den im Dezember anlaufenden Film.

Gesundheitlich gefordert

Anthony Russo beschrieb die Stimmung als sehr emotional. Allen im Team sei bewusst gewesen, dass man Stewart womöglich nie wieder an einem Set sehen würde. Ihm sei klar gewesen, dass Stewart gesundheitlich schwer gefordert war. Er habe dennoch geliefert, für die Regisseure, für seine Kollegen und für die Crew.



Der Einsatz sei weit über das unter Schauspielern Übliche hinausgegangen, betont Russo. Stewart starb am 29. Oktober im Alter von 86 Jahren, laut Variety nach kurzer Erkrankung an Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz.

Marvel plant einen Tribut

Abgedreht ist „Avengers: Doomsday“ längst. Feige sagte, man prüfe nun, wie man einen filmischen Tribut zusammenstellen könne, das den Freund würdigt und respektiert. Wie die Hommage aussehen soll und wann sie erscheint, ist bislang nicht bekannt.

Eine Szene über Vergebung

Joe Russo bezeichnet Xavier als eine Art Gewissen des Films. Stewart soll auch in seinem letzten „Avengers“ wieder eine Szene mit seinem engen Freund Ian McKellen haben, der in den „X-Men“-Filmen Magneto spielte. Es gehe um Vergebung, so Russo, und die Szene halle nun nach Stewarts Tod sogar noch stärker nach.

Zustimmung wird geprüft...

Auch „Secret Wars“ war möglich

Laut Entertainment Weekly wurde Stewart eigentlich noch ein weiterer Auftritt im Nachfolger „Avengers: Secret Wars“ angeboten, der erst nächstes Jahr, im Dezember 2027, in die Kinos kommen soll. Stewart habe jedoch abgelehnt. „Doomsday“ bleibt damit sein Abschied von Professor X.

Stewart und seine beiden ganz großen Rollen

Mit Xavier verbindet Stewart seit dem ersten „X-Men“-Film im Jahr 2000 eine seiner bekanntesten Rollen. Mindestens ebenso prägend war er für viele Fans als Captain Jean-Luc Picard aus „Star Trek: Das nächste Jahrhundert“, den zugehörigen vier Kinofilmen sowie der nach seiner Titelrolle benannten Serie „Star Trek: Picard“, worin er von 2020 bis 2023 noch mal in seine ikonische Captain-Rolle schlüpfte.



Stewarts zwei große Lebensrollen lassen Parallelen erkennen: Beide zeichnen sich durch ihren ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und ihr Vertrauen auf die Diplomatie aus. „Doch Xavier ist ein Intellektueller“, sagte Stewart einst. „Vor allem ein Denker. Nicht so sehr ein Macher. Jean-Luc hingegen, er ist auch ein Aktivist.“

Kinostart am 18. Dezember

„Avengers: Doomsday“ startet am 18. Dezember in den Kinos. Für viele Fans wird der Film damit ein emotionaler Abschied vom Professor und gewissermaßen auch vom Captain der Herzen.