Patzer an Spaniens Nationalfeiertag – und ob König Felipe wirklich streng zu Prinzessin Leonor war

Beobachter aus Deutschland wollen am spanischen Nationalfeiertag eine ungewohnte Strenge von König Felipe VI. gegenüber Tochter Leonor gesehen haben. In Spanien ist die Wahrnehmung eine andere.

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Ein kleiner Vorfall mit Prinzessin Leonor beschäftigt derzeit die Medienwelt. „Nach ihrem Nationalfeiertags-Patzer reagiert König Felipe ungewohnt streng“, titeln deutsche Zeitungen nach einem Vorfall beim diesjährigen spanischen Nationalfeiertag, als Leonor ein Missgeschick passierte und ihr Vater sie darauf aufmerksam machte.



Was war geschehen? Beim Militärdefilee zum Día de la Hispanidad am Montag (12. Oktober) in Madrid verlor die 20 Jahre alte Prinzessin Leonor während der Feierlichkeiten das Abzeichen ihres Ordens vom Goldenen Vlies.

Wie unter anderem das spanische Magazin ¡Hola! schreibt, hob die Thronfolgerin das heruntergefallene Schmuckstück selbst auf und verstaute es zunächst in ihrer Tasche. Auf der Ehrentribüne kam ihr schließlich Vater König Felipe VI. (58) zu Hilfe.

So ein Orden ist auch schnell wieder gerichtet: Leonor und ihr Vater Felipe © PPE/Imago

Aufnahmen zeigen, wie sich der Monarch zu seiner ältesten Tochter hinwendet und den Orden wieder an ihrer Uniform befestigt. Behutsam richtet er das Abzeichen an ihrem Kragen zurecht. Aber streng? Wenig zurückhaltend mit Kritik, wie es deutsche People-Magazine beobachtet haben wollen?

Prinzessin Leonor: Spontaneität der Thronfolgerin

In spanischen Medien liest sich das ganz anders. Das Lifestyle- und Promiportal Vanitatis schreibt: „Die Prinzessin von Asturien bewies ihre Natürlichkeit, als das Abzeichen des Ordens vom Goldenen Vlies von ihrer Schärpe fiel, woraufhin König Felipe ihr half, es wieder anzubringen. Die Spontaneität der Thronfolgerin sorgte für einen unerwarteten Moment.“

Schließlich sind die Feierlichkeiten zum 12. Oktober stets bis ins kleinste Detail geplant und lassen wenig Raum für Improvisation. Doch manche Dinge lassen sich dann eben doch nicht ins strenge Protokoll pressen. Das kleine Missgeschick mit der Anstecknadel des Ordens vom Goldenen Vlies an Leonors Armeeuniform gehört dazu.

Die Online-Tageszeitung Libertad Digital hob hervor, dass König Felipe seiner Tochter persönlich half, den Orden vom Goldenen Vlies richtig zu positionieren.

Zustimmung wird geprüft...

Und bei Okdiario heißt es: „Der kleine Zwischenfall ereignete sich, als die gesamte königliche Familie bereits versammelt war, um der Nationalhymne zu lauschen. Während sie ihren Vater beobachtete, bemerkte Leonor, dass ihr Orden fehlte, und bat den König um Erlaubnis, ihn zu holen. Felipe VI. deutete diskret auf den Aufbewahrungsort und bedeutete ihr, ihn vor Beginn der Zeremonie aufzuheben. Die Prinzessin bückte sich, nahm den Orden vom Goldenen Vlies entgegen und befestigte ihn rasch wieder, wodurch das Missgeschick diskret behoben wurde, ohne die Zeremonie zu stören. Der gesamte Vorfall dauerte nur wenige Sekunden, unmittelbar vor einem der feierlichsten Momente der Feierlichkeiten.“

Der Orden vom Goldenen Vlies ist ein 1430 gegründeter burgundischer Ritterorden. Das Ordensabzeichen, ein an einer Collane hängendes goldenes Widderfell, erhielt selbständige Bedeutung und wurde zum Urbild des modernen Verdienstordens.

Der spanische Orden ist die höchste Auszeichnung, die der spanische Monarch vergeben kann und wird vor allem Staats- und Regierungschefs verliehen.

Thronfolgerin Leonor von Spanien wurde am 30. Oktober 2015 anlässlich ihres zehntem Geburtstags der Orden vom Goldenen Vlies von ihrem Vater König Felipe VI. verliehen. Die offizielle Zeremonie fand am 30. Januar 2018 statt.

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