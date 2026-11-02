Corona-Kritiker Paul Brandenburg am BER festgenommen: Was hinter dem umstrittenen Haftbefehl steckt

Wegen Äußerungen über Kai Wegner wird gegen Paul Brandenburg ermittelt. Seine Anwältin kritisiert die Festnahme. Die Justiz hält dagegen.

Paul Brandenburg im Mai 2021 in Berlin. Damals traf ihn die Berliner Zeitung zu einem Spaziergang durch Prenzlauer Berg. Heute sitzt er in Untersuchungshaft.

Als Paul Brandenburg am vergangenen Mittwoch am Flughafen BER ankam, hatte er sein zehnjähriges Kind bei sich. Er wollte es zurück nach Berlin bringen. Doch am Flughafen wurde der Publizist von der Bundespolizei festgenommen. Noch am selben Tag wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Seitdem sitzt Brandenburg in der Justizvollzugsanstalt Moabit in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Er soll Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) mehrfach beleidigt und verleumdet haben.

Die Justiz hält Brandenburg für flüchtig. Dabei soll er nach Angaben seiner Anwältin Viktoria Dannenmaier mehrmals monatlich nach Berlin gereist sein, um sein Kind zu sehen. Die Staatsanwaltschaft widerspricht dieser Darstellung nicht, hält die Besuche allerdings für unerheblich. Beide Seiten haben gegenüber dieser Zeitung ausführlich zu den Hintergründen der Festnahme Stellung genommen.

Weshalb die Justiz Brandenburg als flüchtig betrachtet

Die Staatsanwaltschaft Berlin begründet den Haftbefehl damit, dass Brandenburg seinen zuletzt bekannten Wohnsitz abgemeldet habe, ohne einen neuen Aufenthaltsort mitzuteilen. „Dass der Beschuldigte sich regelmäßig in Berlin aufhalten mag, ist unerheblich, weil ihn diese Aufenthalte nicht für das Ermittlungs- beziehungsweise Strafverfahren erreichbar machen“, teilte Staatsanwalt Michael Thomas Petzold dieser Zeitung mit. Brandenburg sei in zahlreichen Verfahren schriftlich rechtliches Gehör angeboten worden. Welche dieser Schreiben ihn tatsächlich erreichten, teilte die Behörde nicht mit.

Dabei geht es um eine juristisch wichtige Unterscheidung. Der Haftbefehl stützt sich nach übereinstimmenden Angaben der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung auf den Haftgrund der Flucht gemäß Paragraf 112 Absatz 2 Nummer 1 der Strafprozessordnung. Die Justiz geht also davon aus, dass Brandenburg bereits flüchtig war. Nicht, dass er sich künftig einem Verfahren entziehen werde.

Dannenmaier hält die Entscheidung für nicht gerechtfertigt. Aus der Ermittlungsakte gehe hervor, dass die Staatsanwaltschaft aufgrund zahlreicher Internetauftritte von regelmäßigen Aufenthalten Brandenburgs in Deutschland gewusst habe. Auch sein in Berlin lebendes Kind dürfte der Behörde bekannt gewesen sein. Bereits am Mittwoch habe die Verteidigung ein ausführliches Schreiben an die Staatsanwaltschaft geschickt. Darauf habe sie trotz zweier Erinnerungen bislang keine Antwort erhalten.

Sechs Äußerungen über Kai Wegner

Gegenstand des Haftbefehls sind sechs Äußerungen aus dem Zeitraum vom 30. Oktober bis zum 17. Dezember 2025. Die Staatsanwaltschaft wirft Brandenburg in zwei Fällen Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens und in vier Fällen Beleidigung vor. Dabei geht es insbesondere um Behauptungen, Wegner befürworte Sexualstraftaten an Minderjährigen. Nach Angaben der Verteidigung stellte der Regierende Bürgermeister wegen der vier mutmaßlichen Beleidigungen selbst Strafantrag.

Die betreffenden Beiträge veröffentlichte Brandenburg auf X und YouTube. In einem Video vom 5. November 2025 bezeichnete er Wegner unter anderem als „menschgewordene Mülltonne“ und behauptete, der Regierende Bürgermeister würde „mit vollem Wissen und dem vollen Vorsatz die Vergewaltigung von Kindern bewerben“. In weiteren Beiträgen bezeichnete er Wegner als „Kinderfickerfan“ und „Pädophilie-Regenten“.

Hintergrund mehrerer Beiträge ist der Auftritt der Dragqueen Jurassica Parka, bürgerlich Mario Olszinski, bei einer Benefizgala im Berliner Theater des Westens im Juli 2025. Parka war dieses Jahr und auch schon 2023 wegen Besitzes und Verbreitung kinderpornografischer Inhalte verurteilt worden. An der Veranstaltung war auch die Berliner Polizei beteiligt. Brandenburg warf deren Führung und Wegner daraufhin vor, den Künstler wissentlich unterstützt zu haben. Seine Verteidigung sieht in den Äußerungen zulässige Kritik an einem Regierungsmitglied.

Zahlreiche weitere Verfahren gegen Brandenburg

Die sechs Tatvorwürfe sind allerdings nicht die einzigen Strafverfahren gegen Brandenburg. Nach Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft wird gegen ihn in einer Vielzahl weiterer Fälle ermittelt. Eine genaue Zahl nannte die Behörde auf Anfrage dieser Zeitung nicht. Fest steht hingegen, dass Brandenburg bereits zweimal rechtskräftig zu Geldstrafen verurteilt wurde. Viele weitere Ermittlungsverfahren hätten wegen seines fehlenden Wohnsitzes nicht fortgeführt werden können, teilte Petzold mit.

Paul Brandenburg im Mai 2021 vor seinem Corona-Testzentrum in Berlin. Heute sitzt der Publizist in Untersuchungshaft. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Ein weiteres Ermittlungsverfahren betrifft Brandenburgs „Archiv Deutscher Staatsterroristen“. Dort führt er neben Heinrich Himmler und Erich Honecker 37 Menschen als „Täter“ auf, darunter zahlreiche Polizisten und Staatsanwälte, die gegen ihn ermitteln oder ermittelt haben. Den teils mit Fotos identifizierten Personen wirft er meist „Justizterror gegen ein Individuum“ vor. Unter „Missbrauchte Machtmittel“ nennt Brandenburg die Paragrafen, wegen derer gegen ihn ermittelt wird. Unter den Aufgeführten ist auch der Berliner Oberstaatsanwalt Johannes Ploog, der wegen der veröffentlichten Namen und Fotos selbst ein Ermittlungsverfahren gegen Brandenburg führt.

Verteidigung erhebt Vorwürfe gegen Staatsanwaltschaft

Dannenmaier zeigte sich über den Haftbefehl überrascht. Ihre Kanzlei führe jährlich eine dreistellige Zahl von Verfahren im Bereich des Äußerungsrechts. Vergleichbare Fälle, in denen wegen Beleidigungen Untersuchungshaft angeordnet worden sei, seien ihr nicht bekannt. Die Verteidigung geht zudem davon aus, dass die Festnahme hätte vermieden werden können, da Brandenburg regelmäßig nach Deutschland reise.

Brandenburg selbst erhebt noch einen weitergehenden Vorwurf. Nach Angaben seiner Anwältin geht er davon aus, dass die Staatsanwaltschaft seine Festnahme gezielt in Gegenwart seines zehnjährigen Kindes veranlasst habe, um eine möglichst große Schockwirkung auf das Kind zu erzielen.

Inzwischen wurde die Festnahme durch die AfD aufgegriffen. Die Bundestagsfraktion fordert eine Abschaffung des Paragraphen 188 Strafgesetzbuch, umgangssprachlich als Majestätsbeleidigungsparagraph bekannt.

Die Verteidigung versucht nun, Brandenburg aus der Untersuchungshaft zu bekommen. Eine mündliche Haftprüfung soll nach Angaben Dannenmaiers bald stattfinden. Bis dahin bleibt Brandenburg in der JVA Moabit. Die Staatsanwaltschaft teilte dieser Zeitung mit, dass die Ermittlungen weiter andauern.

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