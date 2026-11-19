Während des Gesprächs schickt Benjamin Schmidt ein Team von KI-Agenten los. Sie sollen eine Datenbank aller Journalisten in Berlin anlegen, für Radio, Fernsehen und Zeitungen. Wie weit die Agenten dabei gehen, darauf hat er keinen Einfluss. Genau vor diesem fehlenden Einfluss warnt der Co-Leiter von PauseAI Deutschland. Es geht um KI-Systeme, die niemand verstehen, geschweige denn kontrollieren kann.



Und der Protest wächst: Zu einer Kundgebung am Brandenburger Tor kamen im September rund 30 Menschen, Anfang November nach Angaben der Initiative rund 90. Am 14. November beteiligte sich die Gruppe an Protesten unter dem Motto „Stop the AI Race“, nach eigenen Angaben in 17 Städten und sechs Ländern, darunter Washington, New York, San Francisco und Paris.



Schmidt hält die Entwicklung künstlicher Intelligenz für so gefährlich, dass es ihm sogar den Abbruch seiner Promotion in Bioinformatik wert war, sich Vollzeit für PauseAI zu engagieren. Mit der Berliner Zeitung spricht er über schummelnde KI-Agenten, Chips als politisches Druckmittel und die Frage, wer eine weltweite KI-Pause durchsetzen könnte.