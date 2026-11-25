Die 2666 Kilometer lange Fahrt durch drei Länder dauert rund 55 Stunden. Auf dem letzten Streckenabschnitt fährt der Zug am Baikalsee entlang.

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Reisende steigen am 25. November auf dem Pekinger Bahnhof in den Zug nach Irkutsk ein.

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Nach sechsjähriger Unterbrechung gibt es wieder eine direkte Zugverbindung zwischen Peking und der sibirischen Großstadt Irkutsk. Der erste Personenzug auf der Strecke verließ am Mittwochmorgen um 7.27 Uhr Ortszeit den Bahnhof in Peking, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.



Die Fahrt über die mongolische Hauptstadt Ulaanbaatar dauert rund 55 Stunden. Der Zug legt dabei 2666 Kilometer zurück.

Einmal wöchentlich durch drei Länder

Die chinesische und die russische Staatsbahn hatten sich auf eine wöchentliche Zugverbindung in beiden Richtungen geeinigt. Die Züge fahren mittwochs in Peking ab und erreichen donnerstags Ulaanbaatar, freitags Irkutsk. In der Gegenrichtung fahren sie samstags in Irkutsk ab und kommen montags in Peking an.

Der Zug überquert bei Erenhot in der Inneren Mongolei die chinesisch-mongolische Grenze. In Russland hält er unter anderem in Ulan-Ude. Die Ein- und Ausreisekontrollen finden jeweils auf beiden Seiten der Staatsgrenzen statt.

An der chinesisch-mongolischen Grenze ist ein Spurwechsel erforderlich. Während China eine Spurweite von 1435 Millimetern hat, fahren die Züge in der Mongolei und Russland auf Breitspurgleisen mit 1520 Millimetern Spurweite.

Schlafwagen mit eigenem Bad

Der Zug bietet in klimatisierten Schlafwagen aus chinesischer Produktion Platz für 242 Reisende. Sitzwagen gibt es nicht. Nach Angaben der Pekinger Tageszeitung Beijing Daily besteht der Zug unter anderem aus acht Schlafwagen mit Vierbettabteilen und zwei Schlafwagen mit gehobener Ausstattung und Zweibettabteilen. Die Zweibettabteile verfügen über ein Sofa sowie ein eigenes Bad mit Dusche und Toilette.

Im Speisewagen werden auf der gesamten Strecke chinesische und westliche Gerichte serviert. © Xinhua

Während früher außerhalb Chinas vor allem mongolische und russische Speisewagen eingesetzt wurden, fährt der chinesische Speisewagen nun auf der gesamten Strecke mit. Dort werden chinesische und westliche Gerichte serviert. Die Hinweisschilder für die Reisenden sind auf Chinesisch, Mongolisch und Russisch beschriftet. Auch Dolmetscher fahren mit.

Auf dem letzten Teil der Reise fährt der Zug rund fünf Stunden am Ufer des Baikalsees entlang. Irkutsk liegt gut 70 Kilometer vom See entfernt, der als tiefster und ältester Süßwassersee der Erde gilt.

Wiederaufnahme des Bahnverkehrs

Fahrkarten sind nach Angaben der chinesischen Staatsbahn an Verkaufsstellen für den internationalen Bahnverkehr in Peking und Erenhot erhältlich. Laut der Russischen Eisenbahnen (RZD) beginnt der Fahrkartenverkauf 60 Tage vor der Abfahrt. An russischen Bahnschaltern gibt es Fahrkarten für Reisen ab russischen und mongolischen Bahnhöfen.

Bis Februar 2020 gab es eine direkte Zugverbindung zwischen Moskau und Peking mit Zwischenhalten in Irkutsk und Ulaanbaatar. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Verkehr eingestellt. Auf einem Teil der früheren Strecke verkehren nun wieder Direktzüge.

Bereits im März 2025 hatten die Russischen Eisenbahnen eine Probefahrt von Peking über Ulaanbaatar nach Moskau durchgeführt. Dabei fuhren zwölf chinesische Waggons mit, die zuvor noch nicht auf dem russischen Schienennetz verkehrt hatten.



Im März diesen Jahres wurde die direkte Zugverbindung zwischen Irkutsk und der chinesischen Grenzstadt Manjur mit durchgehenden Kurswagen wieder aufgenommen.

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