Im Netflix-Drama „Patricia“ spielt Cruz eine Frau, die der Gewalt entkam und um ihre Kinder fürchtet. Regie: Juan Diego Botto.

Penélope Cruz spielt die Hauptrolle in dem Drama „Patricia“ und steigt selbst als Produzentin in das Projekt ein. Netflix hat am 19. November den Produktionsstart angekündigt. Regie führt Juan Diego Botto, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Spanische Medien berichten unter Berufung auf Netflix, dass der Film zuerst in den spanischen Kinos laufen und danach bei Netflix erscheinen soll.

Kinostart vor dem Streaming

Cruz sagt in der Mitteilung, sie stehe kurz vor Drehbeginn. Nach Angaben des Portals La Crítica soll der Dreh am 23. November starten und etwa acht Wochen dauern, mit einer Pause über Weihnachten.



Netflix nennt in der Mitteilung weder Drehorte noch einen Starttermin. Ob der Film in Deutschland ins Kino kommt, ist offen.

Worum geht es in „Patricia“?

Laut Netflix spielt Cruz Patricia, eine Frau, die einer zwölf Jahre langen Beziehung voller Misshandlung entkommt. Nun muss sie sich einem Gerichtsverfahren stellen, in dem sie um das Wohl ihrer Kinder fürchtet.



Cruz sagt, Patricia stehe für viele Frauen, die jeden Tag unter dieser Art von Gewalt litten. Die spanische Nachrichtenagentur EFE beschreibt den Film als Drama über Gewalt gegen Frauen. Das Portal elDiario.es ordnet ihn als Stoff über „violencia vicaria“ ein. Der Begriff bezeichnet laut dem Portal Gewalt, die Männer über die Kinder gegen Frauen ausüben.

Botto und Cruz arbeiten erneut zusammen

Für Botto ist es der zweite Film als Regisseur. Sein Debüt „En los márgenes“ (2022) handelt von Zwangsräumungen. Auch dort war Cruz Hauptdarstellerin und Produzentin. Cruz sagt, sie habe „Patricia“ gemeinsam mit Botto entwickelt. Sie beschreibt das als schöne und intensive Reise an der Seite ihres Freundes.



Botto habe demzufolge zwei Jahre am Drehbuch gearbeitet. Dazu gehörten lange Recherchen und stundenlange Interviews mit Frauen, die ihm ihre Geschichten anvertrauten.

Besetzung und Produktion

Neben Cruz spielen Goya Toledo, Ramón Barea, Rafa Castejón, Pilar Gómez und Dylan Radley mit. Cruz hat den Film nach eigenen Angaben von Anfang an mitentwickelt. „Patricia“ ist der erste Spielfilm ihrer Produktionsfirma Moonlyon.



Cruz gab 2022 den Start der Firma bekannt, sie arbeitet unter dem Dach von Imagina. Moonlyon will fiktionale und dokumentarische Inhalte produzieren und hat laut Netflix weitere Projekte in Entwicklung.

Netflix-Manager Diego Ávalos nennt „Patricia“ eine Geschichte aus Spanien, die das Publikum im In- und Ausland bewegen werde. Für Cruz ist es der erste Film mit dem spanischen Netflix-Team.

Cruz in der Preissaison 2027

Das Branchenblatt Variety sieht Cruz in der Oscar-Saison als ernstzunehmende Anwärterin, und zwar gleich mit drei Filmen. Gemeint sind „La Bola Negra“ von Javier Ambrossi und Javier Calvo, eine Netflix-Produktion, Olivia Wildes Komödie „The Invite“ und Florian Zellers „Bunker“.

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