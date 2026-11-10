Personalausweis: Dieses Datum auf der Vorderseite kann Sie bis zu 3.000 Euro kosten

Ausweispflicht in Deutschland: Muss man den Personalausweis immer dabeihaben? Wann bis zu 3.000 Euro Bußgeld drohen und wer ihn stets mitführen muss.

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Personalausweis: Das Datum unter „Gültig bis“ entscheidet, ob Sie Ihre Ausweispflicht erfüllen. Ohne gültiges Dokument droht ein Bußgeld von bis zu 3.000 Euro. (Musterausweis)

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Wann haben Sie zuletzt auf die Vorderseite Ihres Personalausweises geschaut? Rechts neben dem Foto steht „Gültig bis“. Dieses Datum entscheidet, ob Sie gerade eine Ordnungswidrigkeit begehen.



Wer keinen gültigen Ausweis besitzt, riskiert ein Bußgeld von bis zu 3.000 Euro. Den Ausweis ständig bei sich zu tragen, verlangt dagegen kein Gesetz.

Ausweispflicht ab 16: Was das Gesetz verlangt

Wer 16 Jahre alt ist, muss in Deutschland einen gültigen Personalausweis besitzen. So steht es in Paragraf 1 des Personalausweisgesetzes. Ein gültiger Reisepass erfüllt die Pflicht ebenfalls.



Das entscheidende Wort ist „besitzen“. Wo der Ausweis liegt, schreibt das Gesetz nicht vor. Die Schublade zu Hause genügt.

Bis zu 3.000 Euro: Wann das Bußgeld droht

Wer gar keinen gültigen Ausweis hat, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Der Rahmen liegt laut Paragraf 32 des Personalausweisgesetzes bei bis zu 3.000 Euro. Wie viel tatsächlich fällig wird, legt die Behörde im Einzelfall fest.



Ein abgelaufener Ausweis gilt nicht als gültig. Gerade hier tappen viele in die Falle: Ab 24 Jahren läuft der Ausweis zehn Jahre, bei Jüngeren nur sechs. Wer ihn mit 30 beantragt hat, braucht mit 40 einen neuen.

Ausweis abgelaufen: Das können Sie jetzt tun

Ein neuer Ausweis kostet ab 24 Jahren 46 Euro. Beantragen müssen Sie ihn persönlich im Bürgeramt, die Herstellung dauert mehrere Wochen.



Steht eine Reise an oder brauchen Sie schnell einen Nachweis, können Sie dort zusätzlich einen vorläufigen Personalausweis beantragen.

Keine Mitführpflicht: Was bei einer Polizeikontrolle passiert

Ausweispflicht heißt nicht Mitführpflicht. Wer ohne Ausweis Brötchen holt, macht nichts falsch.



Unangenehm wird es erst bei einer Kontrolle, etwa bei einer Demonstration oder in Grenznähe. Können Sie sich dann nicht ausweisen, dürfen die Beamten Sie festhalten und zur Wache mitnehmen, bis Ihre Identität geklärt ist.



Wer sich diesen Umweg sparen will, steckt den Ausweis trotzdem ein.

Diese Berufe müssen den Ausweis immer dabeihaben

In elf Branchen gilt eine echte Mitführpflicht. Grundlage ist Paragraf 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes, kontrolliert wird vom Zoll.

Betroffen sind: Baugewerbe

Gastronomie und Hotels

Personenbeförderung, etwa Taxi

Spedition, Transport und Logistik, auch Lieferdienste

Schaustellergewerbe

Gebäudereinigung

Messebau

Fleischwirtschaft

Prostitutionsgewerbe

Wach- und Sicherheitsgewerbe

Friseur- und Kosmetikgewerbe

Wer eine Waffe führt, muss laut Waffengesetz ebenfalls Personalausweis oder Pass dabeihaben, dazu je nach Fall Waffenbesitzkarte oder Waffenschein.

Ausweis als Pfand: Das darf niemand verlangen

Der Fahrradverleih will Ihren Ausweis als Sicherheit behalten, das Hotel an der Rezeption auch? Das ist unzulässig. Das Gesetz verbietet ausdrücklich, vom Inhaber zu verlangen, seinen Ausweis zu hinterlegen oder aus der Hand zu geben.



Ausnahmen gelten nur für Behörden, die Ihre Identität feststellen dürfen, etwa die Polizei.

Ausweis kopieren: Nur mit Ihrer Zustimmung

Nach Paragraf 20 des Personalausweisgesetzes dürfen andere Ihren Ausweis nur kopieren, wenn Sie zustimmen. Die Kopie muss eindeutig und dauerhaft als Kopie erkennbar sein. Weitergeben darf sie nur der Ausweisinhaber selbst.

Wer von der Ausweispflicht befreit werden kann

Die Ausweisbehörde kann Menschen auf Antrag befreien, etwa wenn sie dauerhaft im Pflegeheim leben oder sich wegen einer Behinderung nicht allein in der Öffentlichkeit bewegen können.



Für Kinder unter 16 gilt keine Ausweispflicht. Für Reisen ins Ausland brauchen sie trotzdem ein eigenes Dokument. Den Kinderreisepass gibt es seit Anfang 2024 nicht mehr, Kinder reisen seitdem mit Personalausweis oder Reisepass.

Digitaler Ausweis: Was sich bald ändert

Bis Ende 2026 muss jeder EU-Staat eine digitale Brieftasche fürs Smartphone anbieten. Was das für Ihren Ausweis und die PIN bedeutet, lesen Sie hier.



Auch die App setzt einen gültigen Ausweis voraus. Wer jetzt aufs Datum schaut, ist für beides gerüstet.

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