Auf dem Papier geht es nur bergauf. Der Stellenplan wächst, doch trotzdem wird das Personal weniger: Berlins Strafverfolger haben 2026 weniger Arbeitskraft als im Vorjahr – und so viele unerledigte Akten wie nie seit 2022.



441 Stellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sieht der Berliner Stellenplan für dieses Jahr vor, 57 mehr als vor vier Jahren. Tatsächlich arbeiten dort umgerechnet nur gut 394 Vollzeitkräfte – 16 weniger als vor einem Jahr. Zugleich türmen sich die Akten: Zur Jahresmitte waren bei Staats- und Amtsanwaltschaft 62.776 Verfahren unerledigt.



Die Zahlen stammen aus der Antwort der Senatsverwaltung für Justiz auf eine Schriftliche Anfrage des AfD-Abgeordneten Marc Vallendar. Sie liegt der Berliner Zeitung vor und ist noch nicht veröffentlicht.

Laut dem von Justizstaatssekretärin Susanne Hoffmann (CDU) unterschriebenen Papier fehlten der Staatsanwaltschaft von 2022 bis 2025 rechnerisch zwischen 19 und 24 Vollzeitkräfte, also rund fünf Prozent des Solls. In diesem Jahr sind es schon 46,71 – mehr als zehn Prozent. Die Zahl der Beschäftigten sank binnen zwölf Monaten von 433 auf 416.



Noch größer ist der Abstand zum Bedarf, den die Justiz selbst nach einem bundesweiten System berechnet. Danach bräuchte die Staatsanwaltschaft 456,5 Arbeitskräfte. Gedeckt sind nur 86 Prozent.



Am dünnsten besetzt ist die Generalstaatsanwaltschaft. Dort arbeiten etwa 36 Vollzeitkräfte, nötig wären 51,5 – eine Deckung von 70 Prozent. Selbst wenn alle 44 Planstellen besetzt wären, bliebe eine Lücke.

Offene Strafverfahren in Berlin: Fast doppelt so viele bei der Amtsanwaltschaftt

Bei Staats- und Amtsanwaltschaft stapeln sich immer mehr unerledigte Fälle. Zur Jahresmitte waren in Berlin 62.438 Strafverfahren offen, fast 14 Prozent mehr als am 30. Juni 2025 (54.905). Das ergab eine Umfrage der vom Richterbund herausgegebenen „Deutschen Richterzeitung“ bei den Justizverwaltungen der Länder.

Die Berliner Justizverwaltung verweist nun auf eine eigene Tabelle. Sie weist sogar 338 offene Verfahren mehr aus – insgesamt 62.776. Davon liegen 38.182 bei der Staatsanwaltschaft und 24.594 bei der Amtsanwaltschaft, die für Alltags- und Massendelikte zuständig ist. Dort hat sich die Zahl seit Mitte 2022 fast verdoppelt.

Noch arbeiten die Behörden vergleichsweise zügig. Ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft dauerte in diesem Jahr im Schnitt 2,3 Monate, 2022 waren es 2,0. Bei der Amtsanwaltschaft stieg die Dauer von 0,9 auf 1,4 Monate.

Berlin steht damit nicht allein. Bundesweit überstieg die Zahl offener Strafverfahren bei den Staatsanwaltschaften Ende 2025 nach Angaben des Deutschen Richterbundes erstmals die Marke von einer Million. Ende 2020 waren es rund 700.000.

Abordnungen: 15 Staatsanwälte arbeiten in der Justizverwaltung

Zum Stichtag 30. Juni standen 62 Bedienstete ihrer Behörde nicht zur Verfügung. 25 waren in Mutterschutz oder Elternzeit, fünf im Sabbatical oder Sonderurlaub. Die größte Gruppe aber bilden Abordnungen: Zwei Bedienstete arbeiteten beim Generalbundesanwalt, 15 bei der Generalstaatsanwaltschaft. Weitere 15 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte taten Dienst in der Senatsverwaltung für Justiz selbst – also in jenem Haus, das für die Personalausstattung verantwortlich ist. Die Ausfälle seien in der Bedarfsberechnung bereits angemessen berücksichtigt, schreibt die Verwaltung.

Viele Abordnungen dienen der Erprobung vor einer Beförderung. Sie dauern zwischen neun Monaten und drei Jahren, manche sind unbefristet. Einen Vertretungspool gibt es nicht; die Arbeit übernehmen die anwesenden Kolleginnen und Kollegen nach einem Vertretungsplan.

Auch hinter den Ermittlern fehlt Personal. In den Serviceeinheiten, die Akten führen und Schreiben ausfertigen, waren im Oktober gut 57 von 565 Stellen unbesetzt, im Rechtspflegerdienst knapp 20 von 138,5.

Pensionierungswelle: 68 Staatsanwälte gehen bis 2030 in den Ruhestand

2022 gingen insgesamt vier Berliner Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in den Ruhestand, 2025 schon 17. Der Höhepunkt steht noch bevor: Von 2027 bis 2030 rechnet der Senat mit 68 Ruhestandseintritten, allein 2028 mit 19.

Um die Lücken zu füllen, hatte Berlin die Einstiegshürden gesenkt. Von August 2024 bis Februar 2026 genügten 6,5 statt 7,5 Punkte im zweiten Staatsexamen. Die Zahl der Bewerbungen stieg von 22 im Jahr 2023 auf 175 im Jahr 2025.

Inzwischen gelten wieder die höheren Anforderungen. In diesem Jahr gingen bislang 112 Bewerbungen ein, 74 davon erfüllten die Notengrenzen. Bis zum 1. Oktober wurden 31 Personen eingestellt, vier weitere folgen im November.

Verjährung und U-Haft: Was der Senat nicht weiß

Ob Verfahren wegen der Personalnot verjähren, kann die Justizverwaltung nicht sagen. Auch zwischen Verfahrenseinstellungen, etwa wegen Geringfügigkeit, und der Personallage sieht der Senat keinen Zusammenhang. Die Zahlen schwankten nicht erheblich, heißt es. Allerdings stiegen sie von gut 41.000 im Jahr 2022 auf mehr als 47.500 im Jahr 2024 und sanken 2025 wieder auf das Ausgangsniveau. Wegen zu langer Verfahren kamen 2026 bislang zwei Beschuldigte aus der Untersuchungshaft frei; einer von ihnen blieb in Abschiebehaft.

„Wenn Planstellen teilweise länger als sechs Monate unbesetzt sind und gleichzeitig immer mehr Verfahren geführt werden müssen, führt das mittelfristig zur Überlastung der Mitarbeiter und letztlich zu weiteren Personalausfällen“, sagt Marc Vallendar. „Die Auswirkungen zeigen sich schon jetzt durch die immer längere durchschnittliche Verfahrensdauer.“ Der Senat müsse schnellstens gegensteuern. Allerdings sei gerade die Linkspartei nicht dafür bekannt, die Justiz zu unterstützen. „Daher ist zu befürchten, dass das sich abzeichnende Linksbündnis den dringend erforderlichen Personalaufwuchs vernachlässigen wird.“

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