Péter Magyar: Europas Hoffnungsträger, der Brüssel die Stirn bietet

Ungarns Regierungschef Péter Magyar begeisterte Berlin zunächst. Doch seine Kritik an der EU und sein Festhalten an Orbáns Kurs bergen Konfliktstoff.

In Berlin und Brüssel ist Péter Magyar als Hoffnungsträger empfangen worden. Nach 16 Jahren folgte der 45-jährige Jurist aus Budapest auf Viktor Orbán. Alles schien perfekt: ein jugendlich wirkender Regierungschef, der fließend Deutsch spricht, verbindlich auftritt und freundlich wirkt. Sein zweiter Berlin-Besuch binnen eines halben Jahres und die intensiven Gespräche mit Friedrich Merz vermittelten einen Neuanfang. Doch wie so oft machen die Politiker in Berlin und Brüssel es sich zu leicht, denn die harten Konflikte bleiben bestehen.

Das zeigte Magyars Europa-Rede am Montag bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Unter dem Titel „Wach auf, Europa! Kehre zu den Menschen zurück!“ kritisierte Magyar eine EU-Politik, die sich zu sehr mit Institutionen und zu wenig mit den Alltagssorgen der Bürger beschäftige. Europa müsse endlich Vertrauen zurückgewinnen und echte Probleme lösen.

Wo bleiben die Freiheitsversprechen von 1953, 1956 und 1989?

Magyars Kritik an Brüssel berührt eine historische Empfindlichkeit, gerade in Berlin. 1953 forderten Bürger der DDR politische Freiheit und ein Ende der Bevormundung. 1956 verlangten Ungarn nationale Selbstbestimmung und freie Wahlen. Beide Proteste wurden mit Panzern und Kalaschnikows blutig zurückgeschlagen.

Erst 30 Jahre später öffnete sich der Eiserne Vorhang. Den Anfang machte Ungarn beim sogenannten „Paneuropäischen Picknick“ am 19. August 1989. Drei Monate später folgte der Mauerfall in Berlin. Ungarn habe von Beginn an zu den größten Fürsprechern der deutschen Einheit gehört, sagte der ungarische Botschafter Péter Györkös. Ohne deutsche Einheit hätte es kein freies Ungarn gegeben, so der Botschafter weiter.

Zustimmung wird geprüft...

Wie viel Freiheit ist den Bürgern der EU heute geblieben? Brüssel muss sich an seinem Freiheitsversprechen messen lassen. Werden Entscheidungen als fern und kaum beeinflussbar wahrgenommen, entsteht der Eindruck, dass ausgerechnet jene Ordnung, die Freiheit schützen soll, den Bürgern zu wenig zutraut. Diesen Widerspruch spricht Magyar an: „Glauben Sie mir: Was ein von Dürre geplagtes, kleines Dorf in der ungarischen Tiefebene und die Landwirte vor Ort wirklich brauchen, das vermag ich selbst auch besser zu beurteilen als irgendjemand an einem fernen Brüsseler Schreibtisch.“

Magyar ist kein Gegner Europas. Er bekennt sich zur Zusammenarbeit, lehnt aber weitere Zentralisierung ab. Auch in der Migrationspolitik setzt er auf Kontinuität zu Orbán. Er will die Außengrenzen sichern, Rückführungen erleichtern und den Staaten die Entscheidung über ihre Einwanderungspolitik überlassen. Für Brüssel ist das unbequem.

Berlin und Budapest entdecken Gemeinsamkeiten

„Die Aufbruchstimmung in den deutsch-ungarischen Beziehungen ist wirklich offensichtlich“, sagt Gerhard Papke, Präsident der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft (DUG), der Berliner Zeitung. Magyar sei in den ersten sechs Monaten nach Amtsantritt bereits zum zweiten Mal in Berlin gewesen; die Gespräche seien „gelöst und freundschaftlich“ verlaufen.

Papke betont, dass beide Länder eine historisch enge Beziehung verbinde. Zudem sei Ungarn ein wichtiger Produktionsstandort der deutschen Industrie. BMW habe 2025 ein Werk in Debrecen eröffnet, Mercedes baue den Standort Kecskemét aus. „Die deutsch-ungarische Zusammenarbeit war auch zu Zeiten Orbáns viel enger, als es die schlechten politischen Beziehungen vermittelt haben.“

Wie viel Orbán steckt in Magyar?

Im Umgang mit Berlin und Brüssel gehe die neue Regierung diplomatischer vor als Orbán, sagt Papke. Magyar wolle Ungarn aus einer „politischen Fundamentalopposition“ innerhalb der EU herausführen, die vielen Wählern missfallen habe. Er habe den größten Teil der mehr als 16 Milliarden Euro an zuvor vorenthaltenen EU-Mitteln freibekommen. Ein grundlegender Kurswechsel sei damit nicht verbunden. Für eine Abkehr von Orbáns restriktiver Zuwanderungspolitik gebe es „keinerlei Anzeichen“.

Offen ist, wie konsequent Magyar, der selbst aus Orbáns Partei Fidesz kommt, mit dem alten System bricht. Die Regierung will Korruption und Vetternwirtschaft aufklären. Die Verhaftungen zweier früherer Minister und eines Bruders von Orbán haben für großes Aufsehen gesorgt. Gerhard Papke hält eine rechtsstaatlich saubere Aufarbeitung für entscheidend, damit nicht der Eindruck einer „Rachejustiz“ entstehe. „Magyar muss aufpassen, dass er nicht die jetzige Opposition mit Mitteln bekämpft, die er selbst Orbán zu dessen Regierungszeit vorgeworfen hat“, sagte Papke.

Kritiker halten die Verfassungsänderungen zudem für fragwürdig. Magyars Partei Tisza hat zunächst den Staatspräsidenten Tamás Sulyok aus dem Amt gedrängt und Orbáns erneute Kandidatur verhindert. Dann wurde eine Amtszeitbegrenzung eingeführt, die de facto vor allem Politiker von Fidesz trifft.

Die Ukraine-Hilfen als nächster Belastungstest

Ein Konflikt mit Berlin zeichnet sich bei der künftigen Finanzierung der Ukraine ab. Orbán hatte sich dem 90-Milliarden-Euro-Kredit der EU verweigert. Bundeskanzler Merz will die Unterstützung stärker im künftigen EU-Haushalt verankern und so alle Mitgliedstaaten einbeziehen. Magyar lehnte diesen Ansatz bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Merz vehement ab. Die Ukrainepolitik wird damit zum offenen Streitpunkt.

Magyar ist nicht der europäische Hoffnungsträger, den sich viele Bürokraten in Berlin und Brüssel gewünscht haben. Er ist unbequem, denn er stellt Fragen, die in den europäischen Hauptstädten häufig verdrängt werden. Denn wer sich auf die Revolutionen von 1953, 1956 und 1989 beruft, muss sich auch an deren Kern erinnern lassen: Freiheit und Selbstbestimmung. Wo bleibt dieses Freiheitsversprechen, wenn Brüssel immer mehr Zuständigkeiten an sich zieht? Magyar hält Europa den Spiegel vor. Ob er selbst dem Anspruch von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit gerecht wird, muss er erst beweisen.

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