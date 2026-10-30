Peter Plate und wie er die Rosenstolz-Songs verkauft hat: Das steckt hinter dem Deal

Ulf Leo Sommer (l.) und Peter Plate (Archivbild): Vor der Premiere des Musicals „Salon Rosie“ kam auch der Rosenstolz-Deal zur Sprache, der Geld für Investitionen am Theater des Westens garantierte.

Peter Plate und Ulf Leo Sommer machen seit 2021 erfolgreich Musicals am Theater des Westens in Berlin-Charlottenburg, darunter „Ku’damm 56“, „Romeo & Julia“ und zuletzt „Wir sind am Leben“.



Das Haus kommt völlig ohne Subventionen aus. Woher das Geld der beiden Künstlerischen Leiter für die Investitionen ins Theater stammt, hat Plate aber kürzlich der B.Z. verraten: „Wir haben die Rechte an unseren Rosenstolz-Songs verkauft.“



Plate (selbst Keyboarder und zweiter Sänger der Band) sowie sein einstiger Lebenspartner Sommer haben viele der von AnNa R. (1969-2025) gesungenen Rosenstolz-Lieder komponiert.



Der Erlös sei in das Theater geflossen, persönlichen Luxus brauche man hingegen nicht: weder ein Boot noch eine dritte Wohnung. Ihre eigenen Lieder dürfen Plate und Sommer trotz des Verkaufs weiter kostenfrei nutzen. Das hätten sie in den Vertrag so „reinverhandelt“, sagte Plate.

Was genau verkauft wurde

Der Deal wurde wohl nicht der breiten Öffentlichkeit, aber innerhalb der Musikbranche tatsächlich schon am 30. Oktober 2025 bekannt, also vor genau einem Jahr: Das Berliner Unternehmen umn Entertainment und der Musikverlag Kobalt erwarben gemeinsam den Autorenanteil und die Verlagsrechte am gesamten Katalog des Duos, wie Music Business Worldwide damals berichtete.



Dieser Katalog umspannt laut Musikwoche ein Oeuvre aus rund 35 Jahren – und enthält neben Rosenstolz-Songs auch Lieder für Sarah Connor, Roland Kaiser, Max Raabe und Zweiraumwohnung, die Plate/Sommer geschrieben haben.



Der Rosenstolz-Deal fand sogar auf der anderen Seite des Atlantiks Beachtung: Das US-Magazin Billboard errechnete, dass die verkauften Lieder seinerzeit auf mehr als drei Milliarden Streams kamen, eine mehr als beachtliche Höhe. Eingerechnet sind dabei unter anderem die von Plate/Sommer komponierten „Bibi & Tina“-Kino-Soundtrack-Songs.

Wer hinter den Käufern steckt

umn (sprich: human) wurde 2024 von den früheren BMG-Managern Dominique Casimir, Maximilian Kolb und Justus Haerder gegründet, mit denen Plate und Sommer schon bei BMG zusammengearbeitet hatten. Für das junge Unternehmen war es die erste Übernahme. Kobalt wiederum ist ein unabhängiger Musikverlag mit internationalem Geschäft.



Die Käufer sprachen 2025 von der bislang größten Übernahme von Musikrechten in Deutschland. Plate und Sommer sagten laut Pressemitteilung schon damals, sie sähen den Verkauf „nicht als Ende, sondern als Neuanfang“ (eigene Übersetzung). Er gebe ihnen die Freiheit, sich auf ihre Theaterarbeit zu konzentrieren.

Mietvertrag endet im April 2027

Trotz des investierten Geldes ist ihre Zukunft am Haus offen. Der Mietvertrag mit Stage Entertainment läuft Ende April 2027 aus, für den Rest des Jahres kam man nicht zusammen, wie Plate gegenüber RBB24 Inforadio bestätigte. Eigentlich wollten Plate und Sommer nahtlos weitermachen, als Untermieter der Stage oder als Hauptmieter bei der landeseigenen BIM.



Nun verhandeln sie als Untermieter mit der Stage Entertainment GmbH (dem Hauptmieter des Gebäudes seit 2002) und der landeseigenen Berliner Immobilienmanagement GmbH, kurz BIM (dem Eigentümer) über ein neues Mietverhältnis ab 2028. Die Kulturverwaltung hält sich bedeckt, das Haus soll perspektivisch saniert, aber ein Leerstand vermieden werden.

Zustimmung wird geprüft...

Optimismus und „Salon Rosie“

Plate und Sommer bleiben unterdessen zuversichtlich, dass sie nach dem vorläufigen Mietvertragsende im April 2027 bereits wenige Monate später wieder weitermachen können im Theater des Westens: Für 2028 bis 2030 haben sie der Stage bereits ein Konzept vorgelegt, das mehr Premieren statt Wiederaufnahmen und ein neues Café im Spiegelsaal-Foyer vorsieht.



Zuerst aber steht die nächste Musical-Premiere an: „Salon Rosie“ startet heute am Freitagabend, dem 30. Oktober. Das Stück erzählt die Vorgeschichte zum vorigen Plate/Sommer-Musical „Wir sind am Leben“ und handelt von zwei Schwestern, deren Wiedersehen nach der Wende alte Konflikte aufreißt.



In einem der neuen Songs darin, „Helmut Kohl“, hat Margot Honecker übrigens Hausverbot. Plate und Sommer hingegen hoffen offenkundig, dass ihnen „ihr Haus“, das Theater des Westens, nicht verschlossen wird.



Salon Rosie - Das Musical Theater des Westens, Kantstraße 12, bis 23. April 2027, Karten erhältlich im Ticketshop der Berliner Zeitung.

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