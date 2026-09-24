Peter Thiel erhält den Springer-Preis: Der Mann, den es in Deutschland nie geben könnte

Springer zeichnet Peter Thiel aus. Seither läuft in deutschen Kommentarspalten eine Empörungsorgie. Denn solche Köpfe sind den Deutschen ungeheuer. Ein Porträt.

Am 17. Juli 2026 teilte der Axel-Springer-Konzern mit, den Axel Springer Award 2026 an Peter Thiel zu vergeben. Zur Begründung hieß es, Thiel schaffe als Innovator neue Märkte und verteidige Demokratien. Vorstandschef Matthias Döpfner lobte ihn als Motor der Innovation. Was danach kam, kennt man aus dem deutschen Feuilleton. Eine Woche Kopfschütteln in Serie.

Der Spiegel schrieb konspirativ, Springer erzähle nur „die halbe Geschichte“. Die Süddeutsche Zeitung räumte ein, Thiels Firmen lieferten Behörden brauchbare Technik, hielt die Verehrung des Investors durch die politische Rechte aber für ein Problem der Demokratie.

Der CSU-Politiker Peter Gauweiler hingegen nutzte die Gelegenheit, um Thiel als deutschen Minister für Künstliche Intelligenz vorzuschlagen, was den Gegnern der Preisvergabe prompt als Beweis für deren politische Schlagseite diente. Die Springer-Zeitung Welt meldete die Entscheidung in eigener Sache in dürren Worten. Anderswo fiel das Wort Skandal.

Thiel selbst, 58 Jahre alt, geboren am 11. Oktober 1967 in Frankfurt am Main, hat sich dazu bisher nicht geäußert. Er hält kein Amt, vertritt keine Partei und tritt in Deutschland praktisch nie auf. Er beschäftigt trotzdem den halben Medienbetrieb eines Landes, das er als Kind verlassen hat.

Manche Beobachter erklären die Heftigkeit der Reaktion mit einem hausgemachten Reflex. In Deutschland steht Reichtum unter Rechtfertigungsdruck, und eine Biografie wie diese bedient sämtliche Reizpunkte der hiesigen Neiddebatte auf einmal. Die Deutung lässt sich schwer belegen. Was Thiel getan hat, lässt sich dagegen ziemlich genau nachzeichnen.

Vom Gründer zum Palantir-Aufsichtsrat

Thiel studierte in Stanford Philosophie, machte 1989 seinen Bachelor und 1992 den juristischen Abschluss an der Stanford Law School. Er arbeitete kurz als Anwalt und als Derivatehändler, kehrte 1996 nach Kalifornien zurück und gründete den Hedgefonds Thiel Capital. 1998 startete er mit Max Levchin in Palo Alto das Start-up Confinity, das im Jahr 2000 mit Elon Musks X.com zu PayPal fusionierte. Thiel wurde Chef, 2002 folgten Börsengang und Übernahme durch eBay. Aus seinem Erlös von 55 Millionen Dollar baute er den Global-Macro-Fonds Clarium Capital auf, der 2007 rund 2,1 Milliarden Dollar verwaltete.

2003 gründete er mit anderen Palantir Technologies, ein Unternehmen für Datenanalyse, das früh mit dem US-Auslandsgeheimdienst CIA zusammenarbeitete und über dessen Wagniskapitalarm In-Q-Tel Geld erhielt. Thiel war lange Aufsichtsratschef und Großaktionär, sein Geschäftspartner ist Palantir-Chef Alex Karp. 2004 lieh er dem jungen Facebook 500.000 Dollar und bekam dafür rund sieben Prozent der Anteile. Beim Börsengang 2012 verkaufte er große Pakete und verdiente mehrere hundert Millionen Dollar.

Daraus wuchs ein weit verzweigtes Geflecht aus Fonds und Beteiligungen. Den Founders Fund gründete er 2005 mit Luke Nosek, später kamen Valar Ventures und der 1517 Fund dazu, 2012 der Wachstumsfonds Mithril Capital mit Jim O'Neill und Ajay Royan. Den America's Frontier Fund hob er 2021 gemeinsam mit dem früheren Google-Chef Eric Schmidt aus der Taufe. Er hält Anteile an der Biotechfirma AbCellera, die an Corona-Antikörpern forschte, und an der Videoplattform Rumble. Und 2005 rief er die Thiel Foundation ins Leben, deren Thiel Fellowship jungen Talenten Geld dafür zahlt, das Studium abzubrechen. Man versuche einmal, in Berlin eine Stiftung zu gründen, die Abiturienten für den Verzicht auf die Universität bezahlt.

Republikaner, offen schwul

Thiel beruft sich seit seiner Jugend auf Ayn Rand und Ronald Reagan, hält den Staat für eine Wachstumsbremse und argumentiert wirtschaftsliberal. Auf dem Parteitag der Republikaner 2016, wo er als Delegierter Kaliforniens auftrat, sagte er, er sei stolz darauf, schwul, Republikaner und Amerikaner zu sein. Der Applaus, den dieser Satz in einer Halle voller Trump-Anhänger auslöste, wurde damals in unzähligen Kommentaren verarbeitet. Wer Thiel auf ein politisches Etikett reduziert, lässt Passagen wie diese weg.

Seine politischen Spenden folgen keiner geraden Linie. 2007 finanzierte er den libertären Präsidentschaftsbewerber Ron Paul, ein Jahr später John McCain, 2012 wieder Paul und dazu Mitt Romney, in den Vorwahlen 2016 zunächst Carly Fiorina.

Logo von Palantir Technologies, einem börsennotierten amerikanischen Softwareunternehmen, das sich auf Big-Data-Analysen spezialisiert hat. © Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Am 15. Oktober 2016 bestätigte er öffentlich 1,25 Millionen Dollar für Donald Trump und arbeitete danach im Übergangsteam der Regierung mit. In den Jahren darauf flossen bis zu 32 Millionen Dollar an republikanische Kandidaten, darunter der heutige Senator JD Vance. Im Frühjahr 2023 kündigte Thiel an, künftig keine Wahlkämpfe mehr zu finanzieren.

Seine Steuerplanung betreibt er ohne diplomatische Umwege. 2011 nahm er die neuseeländische Staatsbürgerschaft an, Neuseeland erhebt keine Kapitalertragsteuer. 2018 verließ er San Francisco Richtung Los Angeles und nannte die Stadt intolerant, abgeschottet und überteuert. 2021 zog er weiter nach Miami, Florida kennt keine Einkommensteuer.

2026 spendete er drei Millionen Dollar, um eine geplante Vermögensteuer in Kalifornien zu verhindern. Seine Umzüge begründete er jeweils selbst mit angekündigten Steuern. Alles legal, alles angekündigt. Über Offshore-Strukturen liegen keine öffentlichen Belege vor.

Causa Gawker: Thiel bringt Medium zu Fall

Die härteste Anklage gegen den Preisträger stammt aus dem Jahr 2016. Thiel übernahm anonym Anwaltskosten von rund zehn Millionen Dollar für den Wrestler Hulk Hogan, der das Online-Magazin Gawker wegen der Veröffentlichung eines Sexvideos verklagte. Das Urteil über 115 Millionen Dollar trieb Gawker in die Insolvenz, das Magazin wurde geschlossen. Nachdem seine Rolle bekannt geworden war, sprach Thiel von Philanthropie und argumentierte, Gawker habe sein Persönlichkeitsrecht verletzt. Kritiker halten ihm vor, er habe eine Redaktion mit den Mitteln des Zivilrechts aus dem Markt genommen.

Daran hängt der Vorwurf an Springer. Ein Haus, das die offene Gesellschaft und unabhängige Berichterstattung zu seinen Grundsätzen zählt, ehrt einen Mann, der ein Medienunternehmen über Prozesskosten zu Fall brachte. Döpfner verwies auf Thiels Innovationskraft und gab intern zu verstehen, man wolle eine Debatte anstoßen. In diesem Punkt hat der Verlag geliefert.

Palantir vor Gericht

Die zweite Bruchstelle heißt Palantir. Die British Medical Association kritisierte 2023 einen Vertrag des Unternehmens mit dem britischen Gesundheitsdienst NHS über 330 Millionen Dollar, weil Patientendaten unzureichend geschützt sein könnten. In den USA steht der Einsatz der Software bei der Einwanderungsbehörde ICE in der Kritik.

In Deutschland beschäftigte die Analysesoftware für Polizeibehörden die Parlamente, 2023 erklärte ein Verwaltungsgericht ihren Einsatz teilweise für verfassungswidrig. Eine Dokumentation des Hessischen Rundfunks von 2025 zeichnete Karp und Thiel als Betreiber eines weltweiten Überwachungsgeschäfts.

Über die Arbeitskultur bei Palantir kursieren Berichte über besonders strenge Sicherheitsprüfungen, bis hin zur US-Staatsbürgerschaft als Einstellungsvoraussetzung. Die Angaben stammen überwiegend aus Insider-Gesprächen, geprüfte Quellen fehlen. Thiel selbst spricht von Loyalität und Vertraulichkeit als Führungsprinzipien.

Bei einer anderen Zuschreibung wird die Faktenlage dünn. In US-Medien hieß es, Thiels Beteiligung an Rumble verschaffe dem rechtsextremen Podcaster Nick Fuentes eine Bühne. Belege für eine direkte Finanzierung von Fuentes durch Thiel liegen nicht vor. Wer ihn zum Geldgeber der amerikanischen Rechtsaußenszene erklärt, arbeitet an dieser Stelle mit Vermutungen.

Ein Netzwerk bis nach Wien, Buenos Aires und ins Haus Döpfner

Auch publizistisch hat sich dieser moderne Uomo universale seine Sporen verdient. Er veröffentlichte im Wall Street Journal, in Forbes und im christlich-konservativen Magazin First Things. In seinem Essay „The Straussian Moment“ von 2004 forderte er den Westen nach den Anschlägen vom 11. September zu grundlegendem Umdenken auf.

Neun Jahre zuvor hatte er gemeinsam mit David Sacks das Buch „The Diversity Myth“ verfasst, eine Abrechnung mit der politischen Korrektheit an amerikanischen Universitäten, die in Stanford Proteste auslöste. Damals galt das als Provokation an einer Elite-Uni, heute gehört es zum Standardrepertoire der amerikanischen Rechten.

Thiel zählt zur sogenannten PayPal-Mafia, dem Kreis um Levchin, Nosek, Musk und LinkedIn-Gründer Reid Hoffman. 2022 holte er den früheren österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz als Berater zu Thiel Capital. Anfang 2026 reiste er nach Südamerika und traf Argentiniens libertären Präsidenten Javier Milei, den chilenischen Politiker José Antonio Kast und Paraguays Präsidenten. Seine Sympathie für Mileis Deregulierungskurs fand breite Aufmerksamkeit.

Auch nach Deutschland reichen die Fäden, und sie enden im Haus des Preisstifters. Sein Mentee Moritz Döpfner, Sohn des Springer-Chefs, vermittelte eine Thiel-Beteiligung an einem deutschen Drohnen-Start-up.

Was offenbleibt

Juristisch hat Thiel sich nichts vorzuwerfen, und ein privatwirtschaftlicher Verlag darf auszeichnen, wen er möchte. Die deutsche Debatte dreht sich um den Maßstab, den Springer an sich selbst anlegt, und um die Frage, was Döpfner zu dieser Wahl bewogen hat. Manche Beobachter vermuten ein Bekenntnis zu unternehmerischem Erfolg, andere eine Provokation Richtung deutscher Tech-Szene, wieder andere ein Ablenkungsmanöver vom eigenen Konzernumbau.

Offen bleibt auch, ob es im Verlag interne Bedenken gab, wie Thiels Vermögensstrukturen aufgebaut sind und wie weit sein Kapital in den Plattformen der amerikanischen Rechten wirkt. Material für Rechercheure liegt bereit, von den Gerichtsakten zu den Palantir-Einsätzen über die Wahlkampffinanzierungsberichte der US-Wahlkommission bis zu den parlamentarischen Anfragen zur Preisvergabe.

Eine Karriere aus Zahlungsdienstleister, Geheimdienstsoftware, einer ruinösen Prozessfinanzierung gegen ein Magazin, Stipendien für Studienabbrecher und Wahlkampfspenden im zweistelligen Millionenbereich, und niemand, der je zurückgetreten wäre. Jede einzelne dieser Stationen hätte in Deutschland einen Untersuchungsausschuss nach sich gezogen oder eine Lebensleistung beendet. In Berlin überreicht ihm dafür ein Verlagshaus eine Trophäe, dessen Geschäftsmodell er in Florida einmal vor Gericht zerlegt hat. Veni Vidi Vici.

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