Der Bau der Basilika dauerte 120 Jahre und erstreckte sich über die Amtszeiten von 20 Päpsten. Die Kirche über dem Petrusgrab zieht täglich rund 33.000 Besucher an.

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Der Petersdom im Vatikan im ersten Licht des Morgens

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Der Petersdom im Vatikan hat am Mittwoch den 400. Jahrestag seiner Weihe gefeiert. Papst Leo XIV. hielt aus diesem Anlass eine Festmesse in der Basilika, die am 18. November 1626 von Papst Urban VIII. geweiht worden war. In seiner Predigt würdigte er den Kirchenbau als Ort des Glaubens, der Geschichte und der Kunst. Die Größe der Basilika bringe auch den Anspruch der katholischen Kirche zum Ausdruck, möglichst vielen Menschen Platz zu bieten. Darüber berichtete die Nachrichtenagentur AP.

Papst Leo XIV. hält bei der Festmesse im Petersdom eine Bibel in den Händen. © Riccardo De Luca/imago

Der Petersdom steht über der überlieferten Grabstätte des Apostels Petrus und ist Schauplatz zentraler Feiern der katholischen Kirche. Nach Angaben des Vatikans besuchen ihn durchschnittlich 33.000 Menschen täglich.

120 Jahre Bauzeit unter 20 Päpsten

Der Bau des heutigen Petersdoms dauerte 120 Jahre und erstreckte sich über die Amtszeiten von 20 Päpsten. Insgesamt zwölf Architekten waren daran beteiligt. Papst Julius II. legte am 18. April 1506 den Grundstein für die neue Basilika, die eine mehr als tausend Jahre alte Kirche ersetzte.

Zu den Baumeistern gehörten Donato Bramante, Michelangelo und Carlo Maderno. Michelangelo entwarf die Kuppel, die bis heute das Stadtbild Roms prägt. Maderno vollendete die Fassade. In die Bauzeit fielen der Beginn der Reformation 1517 und die Plünderung Roms 1527.

Petersplatz erst nach der Weihe fertiggestellt

Als Urban VIII. die Basilika 1626 weihte, war der heutige Petersplatz noch nicht angelegt. Die Platzanlage mit ihren geschwungenen Säulengängen wurde erst 1667 nach Entwürfen des Bildhauers und Architekten Gian Lorenzo Bernini fertiggestellt. Die 284 Säulen sind in vier Reihen angeordnet und umgeben den ovalen Platz.

Petrusgrab unter dem Hauptaltar

Im Inneren des Petersdoms befindet sich das überlieferte Grab des Apostels Petrus unter dem Hauptaltar. Über dem Grab steht der monumentale Bronzebaldachin von Bernini. Darüber wölbt sich die von Michelangelo entworfene Kuppel. In der Basilika und den darunterliegenden Vatikanischen Grotten sind zahlreiche Päpste bestattet.

Zustimmung wird geprüft...

Die Kunsthistorikerin Elizabeth Lev hob gegenüber AP hervor, dass die Basilika trotz ihrer langen Bauzeit und der wechselnden Architekten ein einheitliches Erscheinungsbild habe. Die einzelnen Bauteile fügten sich zu einem harmonischen Ganzen.

Erzbischof Vittorio Francesco Viola, der neue Erzpriester des Petersdoms, bezeichnete die Basilika gegenüber Vatican News als einen Ort, an dem Kunst und Gottesdienst eng miteinander verbunden seien. Die Kirche sei vor allem für die Feier des Glaubens am Grab des Apostels Petrus errichtet worden.

Schauplatz der Kirchengeschichte

Im Petersdom und auf dem davorliegenden Platz fanden zahlreiche Ereignisse der jüngeren Kirchengeschichte statt, darunter die Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils, Papstbegräbnisse und erste öffentliche Auftritte neu gewählter Päpste. Von der Mittelloggia der Basilika spendet der Papst traditionell zu Weihnachten und Ostern den Segen Urbi et Orbi.

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