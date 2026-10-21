Pflegeheim für 3600 Euro im Monat: Schwesig fordert Deckel und riskiert neuen Koalitionskrach

Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland wollen den Eigenanteil im Pflegeheim deckeln. Der Vorstoß der Länderchefinnen trifft eine Koalition, die schon bei der Rente nicht vorankommt.

Eine Bewohnerin eines Pflegeheims wird auf dem Weg durch den Flur begleitet. Ein Heimplatz kostet im Bundesschnitt inzwischen mehr als 3600 Euro im Monat.

Mehr als 3600 Euro im Monat kostet ein Platz im Pflegeheim inzwischen im Bundesschnitt. Für viele Bewohner ist das mehr, als ihre Rente hergibt. Zwei SPD-geführte Länder wollen das ändern und legen sich dafür mit dem Bund an.



Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland fordern eine Obergrenze von 1500 Euro für den pflegebedingten Eigenanteil. Der Vorstoß trifft eine schwarz-rote Koalition, die ihre Sozialreformen ohnehin kaum vom Fleck bekommt.

1500 Euro als Obergrenze

Heute und morgen tagt in Berlin die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Manuela Schwesig und Anke Rehlinger (beide SPD) haben dafür einen gemeinsamen Beschlussvorschlag eingebracht, über den zuerst Table.Briefings berichtet hatte.



Beide Länder halten einen Systemwechsel bei der Heimfinanzierung für nötig. Was über 1500 Euro hinausgeht, soll die Pflegeversicherung tragen. Die Zuschläge, die mit der Dauer des Heimaufenthalts steigen, sollen weiter voll angerechnet werden.



Der Abstand zur Realität ist groß. Der Ausgangswert für den Eigenanteil an der reinen Pflege liegt nach Daten des Verbands der Ersatzkassen bei 2088 Euro im Monat, bevor die Zuschläge greifen.

Harte Kritik am Kabinettsentwurf

Das Pflege-Neuordnungsgesetz der Bundesregierung sehe „weiterhin erhebliche Leistungseinschränkungen“ vor, heißt es in dem Papier. Es erreiche „keine wirksame strukturelle Begrenzung der finanziellen Belastung pflegebedürftiger Menschen“.



Entsprechend deutlich fällt die Forderung aus. „Die Bundesregierung wird deshalb aufgefordert, den Kabinettsentwurf im weiteren Gesetzgebungsverfahren entsprechend zu überarbeiten.“

Die Länder denken auch an die eigene Kasse

Der Vorstoß dient allerdings auch den Landeshaushalten. Die Sozialleistung „Hilfe zur Pflege“ kostet die Länder nach Angaben der Bundesregierung 600 Millionen Euro im Jahr. Länder und Kommunen müssten bei grundlegenden Veränderungen der Pflegefinanzierung stärker beteiligt werden, sagte Rehlinger.



Vom Bund verlangen die Länder einen verlässlichen Zuschuss und die Erstattung der Corona-Ausgaben. Rentenbeiträge für pflegende Angehörige sollen aus Steuermitteln kommen, die private Pflegeversicherung über einen Finanzausgleich mitzahlen. Auch die tarifliche Bezahlung der Pflegekräfte soll dauerhaft gesichert sein.

Bremen stimmt zu

Rückendeckung kommt aus dem Land mit den teuersten Heimplätzen. In Bremen zahlten Bewohner im ersten Jahr zuletzt im Schnitt 3761 Euro, knapp dahinter lag das Saarland mit 3695 Euro.



Auf Anfrage der Berliner Zeitung kündigte Bundesratspräsident und Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) seine Zustimmung an. „Pflege muss für jede und jeden finanzierbar bleiben. Für viele muss es sogar heißen: finanzierbar werden. Dies ist auch die Intention des Antrages von Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland, den ich daher unterstütze und ihm zustimmen werde“, sagte er.



„Ganz wichtig ist dabei auch, zu einer gerechten Lastenteilung zu kommen. Struktur, Kosten und Finanzierung der Pflege müssen gemeinsam beraten werden. Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deshalb muss auch die private Pflegeversicherung einen fairen Beitrag leisten. Denn im Alter muss sich jeder auf eine gute Pflege verlassen können.“

Die Union setzt auf Sparkurs

In der Union dürfte der Vorstoß auf wenig Gegenliebe stoßen. Das Pflege-Neuordnungsgesetz ist im Kern ein Sparpaket, das die Kassen stabilisieren und Beitragserhöhungen vermeiden soll. Einen Deckel sieht es nicht vor.



Die Spitze der Unionsfraktion hatte der damaligen Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) bei den Einsparungen schon im Sommer den Rücken gestärkt. Ein Deckel würde die Pflegekasse dagegen zusätzlich belasten, zahlen müssten Beitragszahler oder der Bundeshaushalt.



Rehlinger hatte bereits im August einen Tausch angeboten. Gehe Warkens Nachfolger Carsten Linnemann (CDU) beim Deckel mit, sei ein breit getragenes Gesamtpaket möglich. Im Kabinettsentwurf fehlt der Deckel bis heute. Schon Warkens Pläne, mehr Kinder an den Pflegekosten ihrer Eltern zu beteiligen, hatten in der SPD für Ärger gesorgt.

Koalitionsausschuss am 17. November

Ein MPK-Beschluss bindet den Bund nicht. Der Druck kommt aber aus der SPD selbst, dem Koalitionspartner der Union.



Am 17. November treffen sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Koalitionsausschuss. Eine offizielle Tagesordnung gibt es bislang nicht. Aus der Koalitionsspitze heißt es, man wolle bei Rente und Arbeit sowie bei Gesundheit und Pflege bis spätestens Jahresbeginn möglichst viel auf den Weg bringen.



Denn auch bei der Rente hakt es. Die Union will einen Gesetzentwurf auf Basis der Ergebnisse der Rentenkommission. Die SPD will vorher offene Punkte klären, etwa die Abschaffung der „Rente mit 63“, Minijobs, Altersteilzeit und die Einbeziehung von Politikern in die Rentenversicherung.

Neue Bremse für Merz’ Tempo-Wunsch

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hält dennoch am Zeitplan fest. Der Rentengesetzentwurf soll noch in diesem Jahr ins Kabinett, das hat er zuletzt mehrfach bekräftigt. Ohne zukunftsfeste Sozialsysteme habe die CDU bei der nächsten Bundestagswahl „keine Chance“, sagte er am Wochenende beim Deutschlandtag der Jungen Union.



Mit dem Vorstoß aus Schwerin und Saarbrücken liegt nun auch bei der Pflege ein neuer Streitpunkt auf dem Tisch. Einigt sich die Koalition am 17. November nicht, droht der nächste Krach oder eine weitere Verschiebung der Sozialreformen.

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