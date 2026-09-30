Pflegereform 2026: Kinderlose zahlen mehr, Pflegegrade werden strenger

Das Kabinett hat die Pflegereform auf den Weg gebracht. Für Kinderlose und Gutverdiener wird es teurer, bei den Pflegegraden greift der Rotstift, und eine beliebte Alltagshilfe steht vor dem Aus. Was jetzt beschlossen ist – und was noch längst nicht sicher.

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Bewohnerinnen eines Pflegeheims: Nun kommen auf Angehörige viele Änderungen zu.

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Nach langem Ringen ist die Pflegereform 2026 durch: Das Bundeskabinett hat am 30. September den Entwurf des sogenannten Pflegeneuordnungsgesetzes beschlossen. Ziel ist vor allem, eine drohende Milliardenlücke bei der Pflegeversicherung zu stopfen. Für Millionen Beitragszahler bedeutet das konkrete Veränderungen – manche davon spürbar im Geldbeutel.

Wichtig vorab: Es handelt sich bisher um einen Gesetzentwurf, nicht um geltendes Recht. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen und können Details ändern. Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann spricht selbst von einem „ersten wichtigen Schritt". Wer betroffen ist und was auf Sie zukommt – der Überblick.

Warum es die Pflegereform überhaupt braucht

Die Pflegeversicherung steckt tief in den roten Zahlen. Ohne Gegenmaßnahmen rechnet die Bundesregierung für 2027 mit einem Defizit von rund 7,6 Milliarden Euro, für 2028 mit mehr als 15 Milliarden Euro.

Der größte Kostentreiber ist die alternde Gesellschaft. 2005 erhielten rund 1,95 Millionen Menschen Leistungen aus der Pflegeversicherung, 2025 waren es bereits etwa sechs Millionen. Die Kosten stiegen im selben Zeitraum von rund 17 Milliarden auf 70,4 Milliarden Euro.

Gleichzeitig kippt das Verhältnis von Einzahlern zu Empfängern. 1998 kamen noch 29 Beitragszahlende auf einen Leistungsempfänger, 2025 waren es nur noch 10.

[Bildunterschrift] Immer mehr Menschen sind auf Pflege angewiesen: Zwischen 2005 und 2025 stieg die Zahl der Leistungsempfänger von 1,95 auf rund sechs Millionen.

Wer bei den Beiträgen mehr zahlen muss

Der allgemeine Beitragssatz bleibt zunächst stabil bei 3,6 Prozent. Deutlich teurer wird es aber für Kinderlose: Ihr Zuschlag steigt zum 1. Januar 2027 um 0,3 Prozentpunkte von 0,6 auf 0,9 Prozent. Ihr Gesamtbeitrag liegt damit bei 4,5 Prozent.

Auch Gutverdiener werden stärker belastet. Die Beitragsbemessungsgrenze steigt um 300 Euro pro Monat. Bisher liegt sie bei 5.812,50 Euro monatlich – bis zu dieser Grenze wird das Bruttoeinkommen für die Pflegeversicherung herangezogen.

Ab dem 1. Januar 2028 kommt ein Zuschlag von 0,52 Prozent für bislang beitragsfrei mitversicherte Ehe- und Lebenspartner. Ausnahmen sind geplant, etwa für pflegende Angehörige und Eltern von Kindern mit Behinderungen.

Neu ist außerdem: Auch aus Minijobs sollen künftig Pflegebeiträge fließen. Das soll jährlich rund 1,4 Milliarden Euro einbringen.

Pflegegrade: Warum die Einstufung strenger wird

Die Einstufung in die Pflegegrade 1 bis 3 soll künftig „zielgenauer" – also strenger – erfolgen. Das Ministerium spricht von einer angepassten Begutachtungssystematik. Wer heute schon einen Pflegegrad hat, genießt nach aktueller Darstellung Bestandsschutz.

Besonders wichtig für viele Familien: Der bisherige Entlastungsbetrag von 131 Euro monatlich soll bei Pflegegrad 1 in der häuslichen Pflege wegfallen.

Achtung, hier lohnt der genaue Blick: Von einem generellen „Aus für Putzhilfen" kann keine Rede sein. Bei den Pflegegraden 2 bis 5 werden Leistungen umgebaut – ab Pflegegrad 2 ist ein neues Sozialraumbudget vorgesehen. Besonders betroffen ist damit Pflegegrad 1.

Was sich sonst noch ändert

Die Reform setzt einen Schwerpunkt auf Vorsorge unter dem Motto „Reha statt Pflege". Die wichtigsten weiteren Punkte.

Das Wichtigste in Kürze: Check-up 60+: Versicherte ab 60 Jahren erhalten Anspruch auf eine Früherkennungsuntersuchung.

Versicherte ab 60 Jahren erhalten Anspruch auf eine Früherkennungsuntersuchung. Pflegebegleitung: Familien, die zu Hause pflegen, bekommen eine fachliche Begleitung vor Ort – Beratung und Koordination, kein frei einsetzbares Geld.

Familien, die zu Hause pflegen, bekommen eine fachliche Begleitung vor Ort – Beratung und Koordination, kein frei einsetzbares Geld. Akutpflege: Ab 2028 sind Akut-Kurzzeitpflegeplätze geplant, dazu ein Überbrückungsbudget für Notdienste.

Ab 2028 sind Akut-Kurzzeitpflegeplätze geplant, dazu ein Überbrückungsbudget für Notdienste. Sozialraumbudget für Kinder: Für Pflegebedürftige bis 25 Jahre bis zu 300 Euro monatlich.

Für Pflegebedürftige bis 25 Jahre bis zu 300 Euro monatlich. Renten pflegender Angehöriger: Die Pflegeversicherung übernimmt die Beiträge weiterhin voll – die ursprünglich geplante Kürzung ist vom Tisch.

Die Pflegeversicherung übernimmt die Beiträge weiterhin voll – die ursprünglich geplante Kürzung ist vom Tisch. Dynamisierung ab 2029: Erst dann sollen die Leistungen jährlich an die Inflation angepasst werden.

Was Sie wissen sollten

Die Pflegereform 2026 ist zunächst ein Finanzpaket: Sie soll die Kasse stabilisieren, indem vor allem Kinderlose, Gutverdiener und mitversicherte Ehepartner mehr zahlen. Strukturelle Fragen wie ein Pflegedeckel gegen hohe Heimkosten bleiben vorerst offen – darüber soll eine Kommission bis Anfang 2027 beraten.

Klar ist aber auch: Die Rechnung geht nicht ganz auf. Das Paket bringt 2027 rund 6,25 Milliarden Euro, die erwartete Lücke liegt bei 7,6 Milliarden. Und weil bisher nur das Kabinett zugestimmt hat, können sich Details im Bundestag noch ändern.

Prüfen Sie also, ob Sie betroffen sind – etwa als Kinderlose, als mitversicherter Ehepartner oder als Angehörige eines Menschen mit Pflegegrad 1. Wer eine Neueinstufung plant, sollte den weiteren Gesetzgebungsprozess im Auge behalten.

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