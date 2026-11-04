Pflegereform 2027: Pflegegrad 1 verliert bis zu 131 Euro – was sich für Versicherte ändert

Die Pflegeversicherung soll grundlegend umgebaut werden, und das betrifft auch in Berlin viele Familien. Rund 212.000 Berliner bezogen Ende 2023 Leistungen der Pflegeversicherung, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ermittelt hat. Gut 115.000 von ihnen erhielten Pflegegeld und wurden allein von Angehörigen versorgt.



An diesem Donnerstag berät der Bundestag in erster Lesung über das Pflegeneuordnungsgesetz (PNOG). Geplant ist, dass das Parlament am 11. Dezember abstimmt und der Bundesrat am 18. Dezember abschließend darüber befindet. In Kraft treten soll der Großteil der Reform am 1. Januar 2027. Bis dahin gilt das bisherige Recht, und im Verfahren kann sich noch einiges ändern.

Mehr Pflegegeld, aber weniger Extra-Töpfe

Kern der Reform sind vier neue Budgets, die bisherige Einzelleistungen bündeln. Das Pflegegeld behält zwar seinen Namen, soll aber als Entlastungsbudget ausgestaltet werden und steigt: in Pflegegrad 2 von 347 auf 380 Euro im Monat, in Pflegegrad 3 von 599 auf 630, in Pflegegrad 4 von 800 auf 890 und in Pflegegrad 5 von 990 auf 1080 Euro. Das geht aus dem Kabinettsentwurf hervor. Aus dem höheren Betrag sollen künftig aber auch Pflegehilfsmittel zum Verbrauch wie Einmalhandschuhe bezahlt werden, für die es derzeit bis zu 42 Euro im Monat zusätzlich gibt. Auch die Vertretung durch Angehörige oder Nachbarn muss dann aus dem Pflegegeld finanziert werden.



Denn die Verhinderungspflege soll als eigene Leistung entfallen, ebenso der gemeinsame Jahresbetrag von bis zu 3539 Euro für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege. An seine Stelle tritt ein Überbrückungsbudget von bis zu 2285 Euro im Jahr, das nur für Kurzzeitpflege und akute Notlagen gedacht ist. Der Topf wäre damit um 1254 Euro kleiner. Wer bisher regelmäßig eine Ersatzpflegekraft bezahlt, um selbst einmal Urlaub zu machen, sollte die Rechnung für das ganze Jahr aufstellen.



Der Entlastungsbetrag von 131 Euro im Monat wird zum Sozialraumbudget. In den Pflegegraden 2 bis 5 steigt er auf 175 Euro, für Pflegebedürftige unter 25 Jahren auf bis zu 300 Euro. Bezahlt werden damit aber nur noch anerkannte Alltagshilfen, nicht mehr Eigenanteile bei der Tages- oder Kurzzeitpflege. Nicht genutzte Beträge sollen sich nach der Gesetzesbegründung nicht mehr ansparen lassen.

Strengere Begutachtung und höhere Beiträge

Am härtesten trifft es Menschen mit Pflegegrad 1. Sie verlieren den Entlastungsbetrag ersatzlos und auch den Anspruch auf Verbrauchshilfsmittel, zusammen bis zu 173 Euro im Monat. In Berlin nutzten nach den jüngsten Zahlen des Statistikamts Ende 2023 gut 25.000 Menschen mit Pflegegrad 1 ausschließlich anerkannte Alltagshilfen, also genau die Leistung, die bislang über den Entlastungsbetrag bezahlt wird. Statt Geld sind für sie zusätzliche Beratungen vorgesehen. Zuschüsse für technische Hilfsmittel und den Umbau der Wohnung bleiben erhalten.



Wer neu einen Pflegegrad beantragt, muss künftig mehr Punkte erreichen. Die Schwelle für Pflegegrad 1 steigt von 12,5 auf 15 Punkte, für Pflegegrad 2 von 27 auf 30 und für Pflegegrad 3 von 47,5 auf 50. Zugleich werden die Punkte in drei Bereichen der Begutachtung anders gewichtet. Wer bereits eingestuft ist, behält seinen Pflegegrad, solange sich sein Zustand nicht tatsächlich bessert.

Dieselben Ausnahmen wie in der Krankenversicherung

Auch die Beitragszahler werden stärker belastet. Der Zuschlag für Kinderlose soll 2027 von 0,6 auf 0,9 Prozentpunkte steigen, der Beitragssatz für sie damit auf 4,5 Prozent. Ab 2028 sollen Mitglieder, deren Ehe- oder Lebenspartner bislang beitragsfrei mitversichert ist, einen Zuschlag von 0,52 Prozentpunkten auf ihr beitragspflichtiges Einkommen zahlen. Bei 3500 Euro brutto wären das gut 18 Euro im Monat.



Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums sollen dieselben Ausnahmen gelten wie in der Krankenversicherung, wo für diese Paare ab 2028 bereits ein Zuschlag von 2,5 Prozentpunkten beschlossen ist. Kein Zuschlag fällt demnach etwa an, wenn ein Kind unter zwölf Jahren im Haushalt lebt, der mitversicherte Partner Angehörige pflegt, die Regelaltersgrenze erreicht hat oder voll erwerbsgemindert ist. Kinder bleiben beitragsfrei mitversichert.

Vom Tisch ist dagegen die zunächst geplante Kürzung der Rentenbeiträge für pflegende Angehörige, wie der AOK-Bundesverband berichtet. Auch die Zuschüsse zum Eigenanteil im Pflegeheim bleiben unverändert. Für pflegende Angehörige, die bereits eine Altersrente beziehen, sollen die Rentenbeiträge aus der Pflege allerdings mit Erreichen der Regelaltersgrenze enden. Das betrifft vor allem Pflegende, die eine Teilrente beziehen. Ab 2029 sollen Pflegegeldbezieher zudem jährlich eine sogenannte Pflegebegleitung abrufen, die bei der Organisation der Versorgung helfen soll.

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