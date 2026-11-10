Phil Collins denkt über neue Tour und Platte nach: „Ich sage niemals ganz nie“

Vor der Hall of Fame sagt der 75-Jährige Ex-Sänger von Genesis: Er denkt ans Touren und Aufnehmen – und nennt die Ehrung zugleich einen schönen Schlusspunkt.

Phil Collins (75) schließt eine Rückkehr auf die Bühne nicht aus, und auch neue Musik nicht. Das sagte der frühere Genesis-Sänger in einem Interview vor seiner Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame, über das unter anderem Louder und der Rolling Stone berichten. Am kommenden Sonnabend wird er im Peacock Theater in Los Angeles als Solokünstler aufgenommen.



Collins wurde bereits 2010 als Mitglied von Genesis in die Rock Hall aufgenommen und wird nun als Solokünstler geehrt. Zum Jahrgang 2026 gehören unter anderem Oasis, Iron Maiden, Sade, Billy Idol, Luther Vandross und der Wu-Tang Clan.

Phil Collins zur Tour: „Ich sage nie genau nie“

Ab und zu denke er daran, noch einmal auf Tour zu gehen, sagte Collins. Wer sein Leben lang auf der Bühne gestanden habe, könne schwer aufhören: „Ich sage nie ganz nie.“



Und was wie eine Einschränkung klingt, könnte auch als Wenn-schon-denn-schon gemeint sein: Für eine Handvoll Konzerte lohne sich der Aufwand allerdings nicht, das sei finanziell nicht praktikabel. Zugleich nannte er die Hall-of-Fame-Ehrung einen schönen Schlusspunkt seiner Karriere.

Neue Musik: Studio im Keller

Auch zu neuen Songs äußerte sich Collins offen. Im August sagte er dem Magazin Prog, er werde da nicht mehr Nein sagen. In seinem kleinen Studio wolle er herumspielen und sehen, was passiert. Manches könne er fertigstellen, anderes sei schon fertig.



Eine konkrete Veröffentlichung hat er nicht angekündigt. Sein bislang letztes Album mit neuen Songs, „Testify“, erschien 2002.

Gesundheit: Rückkehr nach schwerer Krise

Collins hat zuletzt offen über schwere Jahre gesprochen. Der Sunday Times schilderte er im August, wie er im November 2023 mit Organschäden nach schwerem Alkoholkonsum in eine Klinik in der Schweiz kam. Im April 2024 sei sein Zustand kritisch gewesen. Seine fünf Kinder wurden gerufen, es ging um lebenserhaltende Maßnahmen.



Der Rückfall folgte auf Jahre ohne Alkohol. Nach eigenen Angaben trinkt Collins seit drei Jahren nichts mehr.

Gehen mit Krücken und Physiotherapie

Körperlich gehe es ihm inzwischen sehr gut, sagte er Prog. Er mache dreimal pro Woche Physiotherapie. Gehen kann er allerdings nur mit Hilfe: Wegen einer Nervenschädigung, dem sogenannten Fallfuß, nutzt er Krücken. Im Januar hatte er der BBC von fünf Knieoperationen und einer Pflegekraft rund um die Uhr erzählt.

Seine Wirbelsäulenverletzung von 2007 hatte schon früher Nervenschäden verursacht, sodass er das Schlagzeugspielen aufgeben musste. Seine letzten Touren hießen unter anderem „Not Dead Yet Live!“ (2017, wie seine Autobiografie) und „The Last Domino?“ (2021/22).

Letzter Auftritt 2022 in London

Auf der Bühne stand Collins zuletzt am 26. März 2022. In der Londoner O2-Arena endete die Genesis-Abschiedstour „The Last Domino?“. Er spielte im Sitzen, Sohn Nic saß am Schlagzeug. Peter Gabriel war im Publikum, trat aber nicht auf.



Einen Musikauftritt bei der Zeremonie hatte Collins bereits im Mai abgesagt: Dafür müsse man topfit sein. Ob er die Auszeichnung persönlich entgegennimmt, ist nach bisherigen Berichten offen. Die Zeremonie wird im Dezember bei ABC und Disney+ gezeigt.

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