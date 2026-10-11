Philippe Sands sagt: „Frieden braucht Gerechtigkeit“ und fragt nach dem deutschen Schweigen

Einen Friedenspreis zu verleihen, während die Kriege in der Welt unlösbar vertrackt scheinen und auch in Gesprächen aufgerüstet wird, ist ein schwieriges Unterfangen. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der schon Astrid Lindgren, Václav Havel, Jürgen Habermas, Carolin Emcke, Serhij Zhadan und Salman Rushdie ehrte, gibt seine Auszeichnung in diesem Jahr an Philippe Sands.



Auch wer die Festveranstaltung in der Paulskirche nicht vor Ort verfolgt, sondern die Fernsehübertragung im Ersten von diesem Höhepunkt zum Ende der Frankfurter Buchmesse sieht, spürt die Bedeutsamkeit der Ehrung. Philippe Sands sagt: „Frieden braucht Gerechtigkeit. Gerechtigkeit braucht Regeln. Regeln brauchen das Recht. Und das Recht und Gesetze gelten universell, nicht selektiv. Genau das meint das Rechtsstaatsprinzip.“

Ein Nachkomme von Nazi-Tätern ist sein Freund

Er ist Nachkomme von Holocaustüberlebenden, Professor für Internationales Recht am University College London und Autor mehrerer Bücher, die individuelle und gemeinschaftliche Geschichte mit Rechtsfragen in Verbindung bringen. Als Menschenrechtsanwalt arbeitet er am Internationalen Gerichtshof in Den Haag – dort, wo auch die soeben gekürte Friedensnobelpreisträgerin Navi Pillay oft tätig war; es ist jene Institution, die von Donald Trump scharf angegriffen wird.

Über die Last und die Gefahren des Schweigens spricht Philippe Sands, er dankt seinem Freund Niklas Frank für seine Anwesenheit in der Paulskirche. Er ist der „Sohn eines Rechtsanwalts, der in Nürnberg für die Ermordung von vier Millionen Menschen, darunter achtzig Mitglieder meiner Familie, verurteilt und gehängt wurde“, so Sands, aber er habe „das Schweigen gebrochen und sich mit den Verbrechen seines Vaters, seiner Familiengeschichte, der Geschichte seines Landes beschäftigt“.



Seine Worte wird man noch nachlesen müssen, die Akzentuierungen sind wichtig. Nachdem er die Hamas-Angriffe vom 7. Oktober 2023 als entsetzlich und zutiefst schockierend beschrieben hat, weist er auf das hin, was Israel in Gaza anrichtet und fragt nach der deutschen Position. Eine Staatsräson müsse auch das Schweigen über Straftaten des Völkerrechts brechen, auch wenn es Freunde sind – „vor allem, wenn es sich um Freunde handelt“.

Die Redner zu Sands’ Ehren gehen auf seine verschiedenen Rollen ein, der Oberbürgermeister von Frankfurt am Main legt Wert auf die Städtepartnerschaft mit dem ukrainischen Lwiw, woher Sands’ Familie stammt. Der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Sebastian Guggolz sagt, der Friedenspreis sei umso notwendiger, desto düsterer die Aussichten sind. Und die Laudatorin Mirjam Zadoff betont, er bleibe beim Schreiben stets der Anwalt, niemals käme er „in Versuchung, auch Richter sein zu wollen“. Seine Bücher „haben ihre Wurzeln in Archiven, sie kommen zur Blüte im Austausch mit Menschen, sie bekommen ihren Rhythmus durch Musik“.

„Es gibt einen Riss in allem“: Ein Lied von Leonard Cohen

Zwei Musikwünsche des Preisträgers rahmen die Veranstaltung, zunächst ein Stück aus Bachs „Matthäus-Passion“. Am Schluss ist es „Anthem“ von Leonard Cohen, das er selbst so einleitet: „Lassen Sie nicht zu, dass wir so werden wie jene, die wir bekämpfen und lassen sie uns die Regeln auf alle anwenden, auf Freunde und Feinde gleichermaßen.“ Er stimmt die Liedzeilen selbst an: „There is a crack in everything/ That’s how the light get's in“. Auf Deutsch heißt das etwa: „Es gibt einen Riss in allem/ So kommt das Licht hinein.“ So leuchtet eine Hoffnung in den Tag, eine Hoffnung, die auch die vergangene Woche über immer mal aufschien.

Am weiträumigen Bereich der S. Fischer Verlage prangt alle Messetage über ein Foto von Philippe Sands, um auf die Auszeichnung hinzuweisen – eine Ehre mit Ausstrahlung. Am Donnerstag kam noch ein kleineres Poster dazu. „Wir gratulieren Anne Carson zum Nobelpreis für Literatur 2026“ steht weiß auf blauem Grund unter einem Foto der Dichterin. Bei Matthes & Seitz hatte es bis zum Empfang am Messestand Freitagabend gedauert, bis ein mannshoher Aufsteller geliefert wurde, der unter einem gezeichneten Porträt die vier im Verlag erschienen Carson-Bücher zeigt.

Preise schaffen Aufmerksamkeit. Auch ein Scheck über 50.000 Euro aus den Händen des deutschen Kulturstaatsministers Wolfram Weimer ist nicht zu verachten, wie ihn am Freitag auf der Buchmesse der Berliner Verlag Voland & Quist als einer von drei Hauptpreisträgern des Deutschen Verlagspreises erhalten hat. Das ist eine der schönen Nachrichten in einer Zeit, da sich die Käuferanalyse des Buchmarkts wie eine Gruselstory liest: Der Rückgang ist offensichtlich.



Der Umsatz der Buchbranche lag 2025 mit 9,62 Milliarden Euro um 2,7 Prozent unter dem des Jahres 2024, wie die im Sommer veröffentlichte Auswertung zeigt. Das erste Halbjahr 2026 brachte neue Einbußen. Besonders erschreckend ist nach Jahren des Wachstums das Schwinden von Buchkäuferinnen und -käufern zwischen 10 und 15 Jahren um über 30 Prozent, bei 20- bis 29-Jährigen um knapp 18 Prozent.

Gekauft wird, was man kennt

Neben der Bedrohung des Urheberrechts durch Künstliche Intelligenz und der möglichen Überschwemmung durch KI-generierte Inhalte war die ökonomische Situation das große Gesprächsthema der Messe-Woche. Wer den Begriff „Midlist“ noch nicht kannte, hat ihn jetzt gelernt. Die Midlist ist in Gefahr, munkelt es allerorten. Beschrieben werden damit Bücher, die trotz sorgfältiger Edition nicht auf den Spitzenplätzen der Verlagsprogramme stehen, nicht im Zentrum der Werbung. Wenn aber die Adressaten, die Leserinnen und Leser also, weniger Geld ausgeben, entscheiden die sich eher für Autorinnen und Autoren, die sie schon kennen, für die Bücher, die überall im Gespräch sind, für das, was auf der Bestsellerliste steht.

Thomas Sachsenmaier (l.) mit der Urkunde zum Julius-Campe-Preis und seinem Laudator Sebastian Fitzek © Jürgen Kessler/Imago

Mit der Annahme, dass der Geschmack von vielen nicht falsch sein kann, lässt sich der Erfolg von Sebastian Fitzek erklären. Auf der Buchmesse feiert er sein 20-jähriges Jubiläum mit eigenem Stand in Halle 5. Auf einer Wand sind alle seine Titel seit 2006 wie auf einem Zeitstrahl angeordnet. Seit zwölf Jahren ist er regelmäßig der meistverkaufte Autor des Jahres. Bereitwillig und fotogierig setzen sich seit dem Publikumstag Freitag am Fitzek-Stand im Minutentakt Frauen und nur sehr wenige Männer in ein gruseliges Bällebad aus Augen oder stellen sich in einen Glaskasten mit künstlichem Wind, um darin aus lauter Knüllpapier die richtigen Seiten zu greifen, die goldenen.

Derweilen steht der Autor in einem anderen Gebäude auf dem Messegelände selbst auf einer Bühne und kokettiert damit, dass ausgerechnet er, für den sich die Literaturkritik nicht interessiert, die Laudatio auf einen Literaturkritiker halten darf. Der Hoffmann und Campe Verlag ehrt Thomas Sachsenmaier mit dem Julius-Campe-Preis 2026. Der Preisträger verleihe als Booktoker, Instagram-Buchblogger und Radiomoderator Autorinnen und Autoren Sichtbarkeit und Resonanz, heißt es. Das Publikum jubelt, als der Gepriesene dem klassischen Literaturbetrieb zuruft, dass BookToker und Bookstagramer auch in die Jurys für Literaturpreise und Gremien gehörten.

Der Julius-Campe-Preis gilt laut Satzung Persönlichkeiten und Institutionen für literaturkritische und literaturvermittelnde Verdienste. Der Verlag lässt seinen Sinn für Reichweite und Visionen zur Zukunft des Lesens erkennen. Im vergangenen Jahr wurde der Schauspieler Jannis Niewöhner ausgezeichnet und Caroline Wahl hielt die Laudatio. Diesmal wird in Ansprachen bemerkt, dass laut Media Control im Jahr 2025 rund 28 Millionen Buchkäufe durch die #BookTok-Community auf TikTok initiiert worden seien.



Der BookToker als Leseförderer steht nun als Beispiel für die Ambivalenz der Lesekrise. Wird in Umfragen der Grund gesucht, warum Menschen heute seltener zum Buch greifen als noch vor zehn Jahren, gelten die sogenannten sozialen Medien als Haupt-Ablenkungsquellen.

Wolf Biermann kritisert AfD und BSW

Zwei Tage zuvor, am Mittwoch, ist Ablenkung auf geradezu rührende Weise zu erleben. Der Abend gilt Wolf Biermann, der bald 90 wird, über den es einen Dokumentarfilm gibt, der Archivaufnahmen bisher nicht veröffentlichter Lieder herausbringt, und drei Bücher. Der Chefredakteur der Nachrichtenagentur dpa Sven Gösmann verrät als Moderator, dass der Verlag ihn gebeten habe, Wolf Biermann eine Bühne zu bieten. Pamela Biermann aber, die Frau des Liedermachers und Dichters, habe gesagt: „Halt ihn im Zaum.“

Vital und angriffslustig: Wolf Biermann auf der Buchmesse © Jürgen Kessler/Imago

Von Zaumzeug wollte der schnauzbärtige Mann in Lederjacke nichts wissen, er hat Spaß daran, sich zu präsentieren. Er wird gefragt, was er empfunden habe, als am selben Tag ein AfDler zum Landtagspräsidenten von Sachsen-Anhalt gewählt wurde. Er findet wichtig, dass Sarah Wagenknecht, die „Erbin der stalinschen Diktatur“, ihre Partei BSW dazu gebracht habe, dem Mann Stimmen zu geben. „Einer ist des anderen Strafe“, sagt er. „Es kotzt mich an, aber es freut mich auch.“



Es klingt düster, als er noch sagt, die Deutschen hätten auch Hitler überlebt, den sie selbst gewählt haben. Biermann sucht die Kurve ins Heitere – „Deswegen möchte ich nicht hysterisch werden.“ –, hängt noch einen Witz an, auf Kosten einer Frau: „Ich lebte sieben Jahre mit Eva-Maria Hagen zusammen und weiß, was Hysterie ist.“

Die beiden Frauen aber, die zeitweise mit ihm auf der Bühne sind, die Gitarristin Nora Buschmann und die Schauspielerin Anita Iselin als Vorleserin von Tagebuch-Auszügen, werden von ihm mit viel Lob bedacht. Von hier grüßt er auch seine Ehefrau, auf die so gut das Shakespeare-Sonett Nummer 64 passe (er hat die Sonette übersetzt).



Der Moderator bittet den immer wieder aufspringenden Biermann, sich doch hinzusetzen, zur Ruhe zu kommen, aber das klappt stets nur kurz. Ungefragt möchte er erzählen, wie seine Tagebücher trotz Ausbürgerung die DDR-Zeit überstanden. Tolle Geschichte!

Der 89-Jährige genießt die Zuneigung des Publikums und spielt damit. Das dankt mit viel Applaus. Vor allem, als er sich Nora Buschmanns Gitarre greift, so tut, als sei das Ganze nicht vorbereitet, und die „Ermutigung“ spielt und singt. „Du, lass dich nicht verhärten/ in dieser harten Zeit.“

Edgar Selge erinnert an Daniil Granins Rede im Bundestag

Die Buchmesse ist an diesen Tagen zwischen Sommer und Herbst ein Ort, an dem sich Autoren und Leser sehr nahe kommen. Als der Schauspieler Edgar Selge am Donnerstagabend aus seinem Roman „Juras letzter Winter“ im Schauspielhaus liest und daran erinnert, wie der russische Schriftsteller Daniil Granin 2014 im Deutschen Bundestag von der dreijährigen Hunger-Blockade der Deutschen gegen Leningrad sprach, da ist die Nähe auf ganz andere Weise zu spüren. Denn Selge singt nicht, deklamiert nicht, sondern liest leise und konzentriert Passagen vor und antwortet nachdenklich im Gespräch. Er begann sein Buch über einen jungen Russen zu der Zeit, als russische Soldaten in die Ukraine einmarschierten. Und dort steht nun wieder ein Winter bevor, für den nicht ausreichend vorgesorgt ist.

Am Freitagabend, als sich die Besucherscharen gen Messe-Ausgang bewegen, harren in Halle 3.0 noch zwei Dutzend Zuhörer aus. Die amerikanische Historikerin Marci Shore spricht mit dem ukrainischen Menschrechtsaktivisten Maksym Butkevych, der im Juni 2022 als Armeeangehöriger von russischen Kräften gefangen genommen wurde. Zwei Jahre später erst kam er durch einen Austausch frei.



Sie wollen nicht deprimiert oder mutlos wirken, das hört man aus jedem Satz. „Wir wissen nicht, wann der Krieg zu Ende ist, aber wir müssen heute schon über den Wiederaufbau unseres Landes und der Gesellschaft nachdenken. Wie wollen wir leben?“ Marci Shore sieht Chancen, mit einem neuen Verhältnis zu den Ressourcen zu beginnen. „Alles hängt heute an Gas und Öl. Lasst uns über eine saubere Energiepolitik nachdenken.“

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