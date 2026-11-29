Gegen fünf mutmaßliche Anwerber laufen Verfahren. Zurück sind die Männer bisher nicht. Am Montag soll die Außenministerin Russlands Botschafter treffen.

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Festnahme kolumbianischer Staatsbürger wegen mutmaßlicher Beteiligung an Kampfhandlungen aufseiten der Ukraine. Doch auch Russland rekrutiert wohl im Ausland.

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Die philippinische Regierung hat rund 30 Landsleute ausfindig gemacht, die in Russland zu einer Militärausbildung für den Ukraine-Krieg genötigt worden sein sollen. Angeworben worden seien sie für zivile Arbeit, so Manilas Vorwurf.

„Wir haben ihren Aufenthaltsort ermittelt, aber wegen der sensiblen Natur unserer Unterstützungsmaßnahmen werden wir weder die genauen Umstände noch das betroffene Land offenlegen“, sagte Präsidentensprecherin Claire Castro am Sonntag, 29. November.

Laut einem Bericht von GMA News über die Ortung stimmt das Ministerium für Arbeitsmigranten die Hilfe mit dem Außen- und dem Verteidigungsministerium sowie der Ermittlungsbehörde NBI ab. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben aus Manila nicht.

Hilferuf: Uniformierte bitten Präsident Marcos um Hilfe

Öffentlich geworden war der Fall durch ein Video im Netz. Darin erzählen mehrere Philippiner in Uniform auf Tagalog, man zwinge sie in Russland, sich auf einen „Kriegseinsatz“ vorzubereiten. Sie flehen Präsident Ferdinand Marcos an, sie zurückzuholen. Unabhängig bestätigt sind ihre Schilderungen nicht.

Senator Raffy Tulfo hat die Regierung nach eigener Aussage auf die Aufnahmen hingewiesen. Seine Landsleute seien als Bauarbeiter oder Putzkräfte angeworben worden. Stattdessen „trainieren sie seit einem Monat für den Krieg“, so Tulfo.

3500 US-Dollar im Monat: Vermittlerin in Dubai soll die Männer angeworben haben

Sein Senatskollege Erwin Tulfo beschuldigt eine Philippinerin, die in Dubai lebt. Sie habe 3500 US-Dollar Monatslohn und 150.000 Peso Startprämie versprochen, berichtet GMA. Ein Betroffener erzählt dort, die Gruppe sei am 19. Oktober eingereist. Zwei Russen hätten sie abgeholt, ärztlich untersuchen lassen und ihnen Verträge auf Russisch zur Unterschrift gegeben.

Die Ehefrau eines Rekruten nannte dem Sender ABS-CBN noch höhere Summen: bis zu 180.000 Peso (knapp 2600 Euro) im Monat und 400.000 Peso (gut 5700 Euro) Bonus. Ihr Mann gehöre schon zur sechsten Gruppe. Eine Personalberaterin aus Dubai behauptet in einem ABS-CBN-Bericht über einen Rekruten namens „John“, Rekruten hätten einer Vermittlerin Bankkarten samt PIN aushändigen müssen. Belegt ist beides nicht.

Belege aus 29 Ländern: UN-Kommission beschreibt dieselbe Masche

Die Vorwürfe passen zu einem bekannten Muster. Eine UN-Untersuchungskommission zur Ukraine hat 245 Aussagen ausgewertet. Sie fand Belege, dass Menschen aus 29 Ländern durch Täuschung oder Zwang in Russlands Armee gerieten, auch von den Philippinen. Oft standen am Anfang zivil wirkende Stellenanzeigen, am Ende Verträge auf Russisch.

Ob hinter dem Fall ein größeres Netz steckt, ist offen. Die Leiterin einer philippinischen Freiwilligengruppe in Russland vermutet sechs bis sieben Beteiligte auf den Philippinen, in den Emiraten und in Russland. Als möglichen Trainingsort nennt sie auch Kasachstan.

Treffen mit Russlands Botschafter: Was Manila am 30. November plant

Außenministerin Theresa Lazaro soll am Montag mit dem russischen Botschafter über eine Rückkehr der Männer sprechen. Die Botschaft in Moskau überprüft laut Außenministerium Identitäten, Aufenthaltsorte und Umstände. Schon im Februar 2026 hat das Ministerium vor Jobangeboten gewarnt, hinter denen Anwerbung für fremde Armeen stecken kann.

Im eigenen Land hat das Justizministerium Verfahren gegen fünf mutmaßliche Anwerber eingeleitet. Damit sie nicht Menschenhändlern in die Hände fallen, hat die Einwanderungsbehörde von November 2025 bis 26. November 2026 insgesamt 86 Ausreisende gestoppt. Ihre Ziele lagen nicht nur in Russland. Behördenchef Joel Viado mahnte: „Kein Jobangebot ist es wert, in ein Konfliktgebiet geschickt zu werden.“

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