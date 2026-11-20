Die angebliche Nachricht der Rentenversicherung lockt auf ein falsches Kundenportal. So erkennen Sie den Betrug und reagieren richtig.

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Eine Phishing-Mail, angeblich im Namen der Rentenversicherung, ist derzeit im Umlauf.

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Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) schreibt Versicherten in der Regel Briefe. Ihre E-Mail-Adressen kennt sie meist gar nicht. Umso misstrauischer sollte eine Nachricht machen, die in ihrem Namen verlangt, gespeicherte Kontaktdaten bis zum 20. November 2026 zu bestätigen.

Die Phishing-Mail im Namen der Rentenversicherung trägt den Betreff „Kurze Sache zu Ihren Kontaktdaten“. Ein Link soll Empfänger auf ein angebliches Kundenportal führen, wo sie ihre Angaben kontrollieren sollen. Wer dort etwas einträgt, liefert Kriminellen persönliche Informationen. Diese lassen sich später verkaufen oder für weitere Betrügereien nutzen.

Frist bis 20. November: So bauen die Betrüger Druck auf

Die knappe Frist hat System. Wer glaubt, wenig Zeit zu haben, prüft weniger gründlich. Die Mail ergänzt das um eine Beruhigung: Nach der Bestätigung müsse man nichts mehr tun. So wirkt die Aufforderung wie eine harmlose Formalität.

Auch die Anrede verrät die Fälschung, denn die Mail nennt keinen Namen. Den Anlass hält sie vage und begründet die Abfrage nur allgemein mit reibungsloser Korrespondenz. Teltarif nennt zudem eine unseriöse Absenderadresse als Warnzeichen. Auf dem Screenshot, den Giga zeigt, ist sie allerdings nicht zu sehen.

Logo, Design, KI: Warum DRV-Fälschungen so echt wirken

In einer Warnung der Rentenversicherung stellt die Behörde klar: Persönliche Daten fragt sie nie per E-Mail ab. Nach Angaben der DRV wirken gefälschte Mails und die verlinkten Seiten oft täuschend echt. Die Täter übernehmen Logo und Design und imitieren mithilfe von KI den Tonfall der Behörde.

Die Masche taucht in mehreren Varianten auf. Mal geht es angeblich um ein Sicherheitsupdate, für das die Bankverbindung nötig sei. Mal locken die Betrüger mit der jährlichen Renteninformation oder einer vermeintlichen Fehlbuchung samt Beitragserstattung. Viele Betrugsseiten wurden laut DRV bereits gesperrt, neue können aber jederzeit entstehen.

Betrugsversuch mit Rentenversicherung: Das sollten Sie jetzt tun

Klicken Sie nicht auf den Link in der Mail und tragen Sie nirgends Daten ein. Schieben Sie die Nachricht ohne Antwort in den Spam-Ordner. Kontrollieren Sie bei verdächtigen Mails immer die Absenderadresse selbst und nicht nur den angezeigten Namen.

Möchten Sie Ihre Angaben bei der DRV tatsächlich prüfen, geben Sie die offizielle Internetadresse selbst im Browser ein oder wählen Sie das kostenlose Servicetelefon 0800 1000 4800. Melden Sie verdächtige Nachrichten über das Kontaktformular der Rentenversicherung.

Wer den Link schon geöffnet hat, sollte laut DRV ruhig bleiben, aber schnell reagieren. Kappen Sie die Internetverbindung des Geräts, damit keine weiteren Daten abfließen. Haben Sie Bankdaten eingetragen, lassen Sie Ihre Karten sperren oder verständigen Sie sofort Ihre Bank.

Eingegebene Zugangsdaten ändern Sie am besten über ein anderes Gerät. Sichern Sie Screenshots der gefälschten Seite als Beweis. Zeigen Sie den Fall anschließend bei der Polizei an.

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