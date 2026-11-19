Fast die Hälfte der Verbraucher in Deutschland hat laut einer Schufa-Umfrage bereits Phishing-Mails erhalten. Besonders eine Altersgruppe fällt häufig darauf herein.

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Vor dem Black Friday kommt es vermehrt zu Betrugsversuchen.

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48 Prozent der Verbraucher in Deutschland sind laut einer Umfrage der Auskunftei Schufa bereits mit Phishing-Angriffen per E-Mail konfrontiert worden. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Wiesbaden mit. 30 Prozent der Befragten hätten entsprechende Versuche per SMS erhalten, 18 Prozent per Telefon. Bei solchen Angriffen versuchen Täter, an Passwörter, Bankdaten oder TANs zu gelangen, indem sie sich als Banken, Behörden oder andere Organisationen ausgeben.

Insgesamt sei mehr als ein Viertel der Deutschen (27 Prozent) bereits Opfer von Online-Betrug geworden, hieß es weiter. 17 Prozent dieser Betroffenen seien auf Phishing hereingefallen. Häufiger erfolgreich seien Betrüger demnach nur mit Fake-Shops und Fake-Profilen (je 28 Prozent) sowie Scamming (18 Prozent).

Phishing-Opfer häufig mehrfach betroffen

Wer auf Phishing hereinfalle, werde oft auch Opfer weiterer Betrugsmaschen, teilte die Schufa mit. 76 Prozent der Phishing-Opfer gäben an, zusätzlich von anderen Betrugsformen betroffen zu sein. Unter allen Opfern von Online-Betrug liege dieser Anteil bei 46 Prozent.

Frauen seien mit 22 Prozent deutlich häufiger Phishing-Opfer als Männer mit 13 Prozent. Besonders betroffen sei die Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen mit 23 Prozent.

„Für Kriminelle war Betrug noch nie so einfach und gleichzeitig für Verbraucher so schwer zu erkennen", sagte Josephine Ackerman, Bereichsleiterin Strategie, Marke und Privatkunden bei der Schufa. Künstliche Intelligenz mache Phishing professioneller und täuschend echt.

Weniger Vertrauen in Black-Friday-Angebote

Anlass der Befragung ist der Black Friday am 28. November. 27 Prozent der Verbraucher planen laut Umfrage, in diesem Jahr Angebote zu nutzen – im Vorjahr waren es noch 31 Prozent. Nur 41 Prozent glauben demnach noch, an diesem Tag tatsächlich ein Schnäppchen machen zu können, nach 51 Prozent im Vorjahr. 80 Prozent sagten, die Angebote seien nicht so gut, wie sie schienen.

Für die repräsentative Erhebung befragte die Nordlight Research GmbH im Auftrag der Schufa vom 28. September bis 9. Oktober 2026 online 1.000 Personen.

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