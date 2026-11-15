Pietro Lombardi über finanziellen Absturz: Mit 18 Jahren Millionen verdient, dann kam der tiefe Fall

Die Karriere des Sängers Pietro Lombardi verlief alles andere als geradlinig. In einem Podcast schildert der DSDS-Gewinner von 2011, warum es nach einem schillernden Beginn rapide bergab ging.

Mehr als 15 Jahre ist es her, dass Pietro Lombardis Musikkarriere quasi über Nacht so richtig Fahrt aufnahm. Als er die achte Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewann, war Lombardi gerade 18 Jahre alt.



Seither gleicht seine Laufbahn einer wilden Berg- und Talfahrt, oder wie er es jetzt im Podcast von Tim Gabel selbst formulierte: „So viele Höhen und Tiefen, wie ich erlebt habe, das ist fast unmöglich.“

Bereits in anderen Formaten hatte Lombardi in der Vergangenheit frei von der Leber weg erzählt, wie schnell er zu Geld kam – und wie schnell alles wieder weg war. Der gebürtige Karlsruher bekam finanzielle Probleme durch den unkontrollierten Umgang mit Geld und Steuern.

500.000 Euro Siegprämie mit 18: Wie Pietro Lombardi sein DSDS-Preisgeld verprasste

Der Sänger plaudert auch auf Instagram, wo er mehr als zwei Millionen Follower hat, immer mal wieder über Geld und antwortete in der Vergangenheit sogar auf Fragen zu seinem Kontostand.

Er denke, er habe aktuell 15.000 Euro auf dem Girokonto, so Lombardi noch vor zwei Jahren. Der gebürtige Karlsruher bekam allein für den Sieg in der achten DSDS-Staffel 500.000 Euro. Doch diese habe er, wie er ebenfalls freimütig ausplauderte, einfach verprasst.

Produzent und DSDS-Juror Dieter Bohlen mit Pietro Lombardi 2011 auf der IAA in Frankfurt © United Archives/Imago

So habe er sich im ersten Jahr bereits einen „Porsche geholt und schön vor meiner alten Schule gehupt“, erzählte Lombardi in seiner eigenen RTL-Doku „Pietro Lombardi: Familie, Glaube, Liebe“ im Oktober 2022. Er habe einfach jedem zeigen wollen, dass er es geschafft habe.

Damals formulierte der Familienvater es so: „Ich habe Geld verdient und ausgegeben. Wenn ich 5000 Euro verdient habe, dann waren sie am nächsten Tag auch weg.“ Und: „Ich war so kaputt im Kopf. Das war eine Phase in meinem Leben, wo ich jetzt sage: Alter! Ich habe so viel Geld verprasst, dass ich heute sage: Da hätte ich mir noch drei Häuser kaufen können.“

30.000 bis 40.000 Euro im Club: Warum Lombardi Alkohol kaufte, obwohl er nicht trinkt

Bei Tim Gabel spricht der heute 34-Jährige, der insgesamt mehr als 2,6 Millionen Tonträger verkauft hat, erneut sehr offen. „Es gibt keine schlimmere Karriere, die man sich vorstellen kann“, so Lombardi mit Blick auf sich selbst.

Zustimmung wird geprüft...

Am Anfang sei er hoch geflogen: Der von Dieter Bohlen komponierte Siegersong „Call My Name“ hatte sich nach einer Woche über 300.000 Mal verkauft und wurde mit Platin ausgezeichnet. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz erreichte Lombardis Version von „Call My Name“ Platz Eins der Charts.

Von da an habe man nur noch fallen können, so der Sänger, und er sei „extrem gefallen“. Lombardi sagt, im ersten Jahr habe er auf jeden Fall mehrere Millionen verdient. „Und im zweiten Jahr gar nichts mehr.“

Drei, vier Millionen Euro seien es in jedem Fall gewesen im ersten Jahr, konkretisiert Lombardi auf Nachfrage. Man habe damals noch richtig gute Vorschüsse bekommen. Übrig geblieben sei wenig, auch weil er jung gewesen und viel verarscht worden sei. Als frisch 18-Jähriger seien auf seinem Girokonto gerade mal 400 Euro gewesen, „und von einem Tag auf den anderen gewinne ich erst mal 500.000 Euro.“ Auftritte und Werbedeals seien hinzugekommen.

Existenzängste nach DSDS-Sieg: Nur noch drei, vier Auftritte statt 70, 80

Er sei zu jung gewesen, um das alles zu realisieren, habe „nichts Sinnvolles“ mit dem Geld gemacht. Er habe zwar extrem viel verdient, aber schon am Ende des Jahres sei fast alles wieder weg gewesen.

Er habe „auf nichts geachtet und einfach gelebt“. Manchmal sei er, um es allen Zweiflern zu beweisen, extra in den Club gegangen und habe dort für 30.000 bis 40.000 Euro im Monat Alkohol gekauft. „Obwohl ich keinen Alkohol trinke, einfach nur, damit die Leute sehen, ich bin derjenige, der die größte Flasche aufmacht, der den größten Pott hat.“

Er habe gedacht, im nächsten Jahr gehe es genauso weiter, doch so sei es nicht gekommen. Die neue DSDS-Staffel habe begonnen und plötzlich habe sich niemand mehr für ihn interessiert. „Ich hatte von 70, 80 Auftritten nur noch drei oder vier“, so Lombardi.

„Señorita“ mit Kay One: Wie Pietro Lombardi sein Comeback schaffte

Auf einmal habe er Existenzängste gehabt. Die Musikkarriere geriet ins Stocken. Sein drittes Album, ein Duettalbum mit Sarah Engels, erhielt gemischte bis schlechte Bewertungen. Erst 2017, als das Lied „Señorita“ erschien, gelang Lombardi mit dem Rapper Kay One sein zweiter Nummer-Eins-Hit in Deutschland und Österreich.

„Señorita“ wurde 2023 mit einer Diamantenen Schallplatte für über 1,5 Millionen verkaufte Einheiten in Deutschland ausgezeichnet. Damit zählt das Werk nicht nur zu den meistverkauften Rap-Singles, sondern auch zu den meistverkauften Singles des Landes.

Inzwischen hat sich die finanzielle Situation des Sängers offenbar stabilisiert. Seit Januar hostet er gemeinsam mit seinem Freund Oliver Pocher einen Podcast und saß in vier Staffeln als Juror bei DSDS. Auch in anderen TV-Formaten taucht Lombardi immer wieder als Gast auf.

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