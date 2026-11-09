Pietro Lombardi will 2700 Euro Rente bekommen – das kann nicht stimmen

Rente nach 16 Jahren: Entgeltpunkte und Rentenwert 2026 zeigen, was Pietro Lombardi zusteht. Selbst mit Höchstbeitrag sind nur rund 1400 Euro möglich.

Oliver Pocher sitzt im Zehn-Millionen-Euro-Haus und bekommt mal 336 Euro Rente. Sein Untermieter aus der Kellerwohnung bekommt angeblich 2700 Euro. Willkommen im deutschen Rentensystem, Folge Pietro Lombardi.



„Gehe ich heute in Rente, bekomme ich eine Rente von 2700 Euro!“, verkündete der frühere DSDS-Sieger im gemeinsamen Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“. Laut Echo24 beruft er sich auf ein Schreiben der Deutschen Rentenversicherung.



Pocher fragte ungläubig nach. Der Clip läuft inzwischen auf TikTok. Wir haben getan, was im Podcast niemand getan hat: nachgerechnet.

Lombardi gegen Pocher: 2700 Euro gegen 336 Euro

Pocher hat nur zu VIVA-Zeiten in die gesetzliche Rentenkasse eingezahlt, danach arbeitete er freiberuflich. Daher die 336 Euro, „oder so“, wie er selbst sagt.



Lombardi gibt an, 16 Jahre eingezahlt zu haben, 13 davon über die Künstlersozialkasse. „Ich habe richtig viel reingeblättert, richtig viel.“ Sein Fazit an den Gastgeber: „Der Unterschied zwischen dir und mir: Du bist überreich und mir geht es gut.“



Der Gag sitzt. Die Zahl wackelt.

Künstlersozialkasse: Die Hälfte zahlt jemand anders

Ein Detail macht das „richtig viel reingeblättert“ noch charmanter. In der Künstlersozialkasse zahlen Musiker nur die Hälfte ihres Rentenbeitrags selbst. Den Rest übernimmt die Kasse, finanziert über eine Abgabe der Auftraggeber und einen Zuschuss des Bundes.



Lombardi hat also tatsächlich eingezahlt. Nur eben ungefähr so wie jeder Angestellte, bei dem der Arbeitgeber die andere Hälfte trägt.

So rechnet die Rentenkasse

Die gesetzliche Rente zählt in Entgeltpunkten. Wer ein Jahr lang genau den Durchschnitt verdient, bekommt einen Punkt. 2026 liegt das vorläufige Durchschnittsentgelt bei 51.944 Euro brutto.



Jeder Punkt ist im Ruhestand seit dem 1. Juli 2026 genau 42,52 Euro im Monat wert. So steht es in der Rentenwertbestimmungsverordnung.

Die Grenze gilt auch für Popstars

Beiträge werden nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze fällig, 2026 sind das 101.400 Euro im Jahr. Jeder Euro darüber ist für die Rente unsichtbar. Auch in der Künstlersozialkasse.



Daraus folgt ein festes Maximum: 101.400 geteilt durch 51.944 ergibt knapp 1,95 Punkte. In früheren Jahren lag der Höchstwert ähnlich, um die zwei Punkte.



Ob Chefarzt oder Chartstürmer mit Hallentournee: Mehr als rund zwei Punkte im Jahr sammelt niemand.

Lombardis Rente: höchstens rund 1400 Euro

Jetzt die Rechnung, großzügig angesetzt. 16 Jahre mal zwei Punkte ergeben 32 Punkte. Mal 42,52 Euro sind das rund 1360 Euro brutto im Monat.



Und das nur, wenn er in jedem einzelnen Jahr bis zum Anschlag eingezahlt hätte.



Für 2700 Euro bräuchte er knapp 64 Punkte. Das sind mehr als 30 Jahre Höchstbeitrag ohne eine einzige Lücke. Lombardi ist 34.



Selbst wer 45 Jahre lang immer über der Grenze verdient, kommt laut t-online nur auf eine Höchstrente von gut 3700 Euro. Lombardi läge nach gut einem Drittel der Zeit schon bei über 70 Prozent davon.

Woher die 2700 Euro stammen könnten

Ausgedacht hat er sich die Zahl vermutlich nicht. Die jährliche Renteninformation nennt mehrere Beträge, und die höchsten stehen oft weiter oben als der wichtigste.



Der naheliegende Kandidat ist die Rente bei voller Erwerbsminderung. Für sie rechnet die Rentenversicherung so, als hätte man bis kurz vor das Rentenalter weiter eingezahlt. Diese Zurechnungszeit soll Menschen absichern, die jung krank werden. Bei einem 34-Jährigen mit guten Beiträgen landet man so schnell in Lombardis Größenordnung.



Dazu passt sein Satz „Gehe ich heute in Rente“. Eine Altersrente kann er mit 34 gar nicht beziehen, die Erwerbsminderungsrente dagegen schon.



Ebenfalls im Brief steht eine Hochrechnung auf die Altersrente. Sie unterstellt, dass man bis zur Regelaltersgrenze so weiterverdient wie im Schnitt der vergangenen fünf Jahre – und nennt Varianten mit künftigen Rentenerhöhungen. Auch dort sind Beträge um 2700 Euro für jemanden wie Lombardi denkbar.



Welche Zeile er gelesen hat, ist nicht bekannt. Fest steht nur: Als bereits erworbener Anspruch sind 2700 Euro nach 16 Jahren nicht zu schaffen.

Freiwillig mehr einzahlen? Hilft nicht

Unter dem Clip fragen viele, ob Lombardi einfach freiwillig draufgelegt hat. Freiwillige Beiträge gibt es tatsächlich, 2026 zwischen 112,16 Euro und 1571,70 Euro im Monat.



Der Höchstbetrag entspricht aber genau dem Beitrag auf die Bemessungsgrenze. Mehr Punkte als im Pflichtfall lassen sich so nicht kaufen.

Renteninformation: Auf diese Zeile kommt es an

Wer jetzt den eigenen Rentenbrief sucht: Entscheidend ist der Betrag, der die Rente aus den bisher gezahlten Beiträgen nennt. Nur er ist schon sicher. Alles andere sind Annahmen über die Zukunft.



Und alle Beträge im Brief sind brutto. Kranken- und Pflegeversicherung gehen noch ab, womöglich auch Steuern.



Lombardis Satz bleibt trotzdem wahr. Ihm geht es gut. Nur liegt es nicht an der Rente.

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