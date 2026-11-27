Auch REI, The Ordinary, Patagonia und Lush gehen auf Distanz zur Rabattschlacht. Doch nicht jeder Ausstieg bedeutet, dass gar nichts verkauft wird.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die Modemarke Pinko – hier im Bild ein Empfang in einem der Läden – nimmt 2026 erstmals nicht am Black Friday teil, auch nicht in Deutschland.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die italienische Modemarke Pinko hat dem Black Friday in diesem Jahr zum ersten Mal den Rücken gekehrt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. In einer Erklärung auf der eigenen Website bestätigt das Unternehmen den Schritt und nennt 15 Länder, für die er gilt – darunter Deutschland und Österreich.

Pinko-Chef Pietro Negra sieht in Rabatten die Gefahr eines Teufelskreises. Im Gespräch mit Reuters griff er zu einem Bild: Wer auf den Black Friday verzichte, schlage einem Drachen nur einen kleinen Kopf ab – einem, „der noch tausend weitere hat“ (übersetzt). Gemeint sind laut Negra auch Aktionen für Familie und Freunde sowie Privatverkäufe.

Pinko rechnet mit zwei Millionen Euro weniger Umsatz

Negra schätzt laut Reuters, dass der Verzicht die Marke rund zwei Millionen Euro Umsatz kostet. Auf die Profitabilität wirke sich das anteilig aber deutlich schwächer aus, ihm gehe es vor allem um die Marge. Auf seiner Website begründet Pinko den Schritt mit dem Schutz der Arbeit, des Produktwerts und des Kundenvertrauens.

Blutspende in New York: Wie REI und The Ordinary aussteigen

Der US-Outdoorhändler REI hat bereits am 2. November angekündigt, heute alle Filialen und Verteilzentren, die Callcenter sowie die Firmenzentrale dichtzumachen. Rund 12.000 Beschäftigte bekommen einen bezahlten freien Tag. Bestellen können Kunden laut der Mitteilung trotzdem: Der Onlineshop bleibt offen, bearbeitet werden die Aufträge ab Samstag.

Die Hautpflegemarke The Ordinary, die zum Kosmetikkonzern Estée Lauder gehört, schließt heute Läden und Website. In New York und Toronto lädt sie stattdessen zur Blutspende ein, in London und Kopenhagen können Besucher ihre Blutgruppe ermitteln lassen. Am Black Friday verzichtet die Marke nach eigenen Angaben seit sieben Jahren auf Verkäufe. Ihre frühere Rabattaktion im November hat sie laut The Independent in diesem Jahr in den April verlegt.

Patagonia, Lush und Finisterre: Kein Rabatt heißt nicht kein Verkauf

Patagonia stellt auf seiner Black-Friday-Seite Kaufdruck und zeitlich begrenzte Angebote infrage. Die Outdoormarke wirbt für Reparaturen, langlebige Kleidung und Gebrauchtware aus ihrem Programm Worn Wear. Eine eigene Black-Friday-Kampagne gibt es nicht. Reduzierte Patagonia-Ware im Handel schließt das nicht aus.

Lush gewährt nach eigenen Angaben keine Black-Friday-Rabatte und verweist auf ganzjährig stabile Preise sowie fair eingekaufte Zutaten. Verkauft wird dennoch – begleitet von einer Charity-Pot-Aktion und zusätzlichen Punkten für Clubmitglieder. Finisterre spendet laut Aktionsbedingungen zwischen 24. November und 2. Dezember je Bestellung zwei britische Pfund oder 2,50 US-Dollar für den Meeresschutz.

PwC-Umfrage: Nur sieben Prozent nennen die Umwelt

Nach einer Umfrage der Beratungsgesellschaft PwC geben 35 Prozent der Deutschen, die beim Black Friday nicht zugreifen, an, nichts zu brauchen. 30 Prozent zweifeln an echten Ersparnissen, 27 Prozent haben nicht genug Geld. Die Umwelt führen lediglich sieben Prozent als Motiv an. 21 Prozent der Befragten stört das Gefühl, zu überflüssigen Käufen gedrängt zu werden.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema