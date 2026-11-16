Keine Moral an der Parkaue: Was einem Pinocchio stattdessen mitgibt

Moment mal! Auf die berechtigte Bilanzfrage von Geppetto an seinen hölzernen Sohn Pinocchio, was man denn aus der eben zu Ende erzählten Geschichte lernen könne, antwortet dieser: „Muss man denn immer gleich irgendwas lernen oder ‚mitnehmen‘ oder ‚verstehen fürs eigene Leben‘? Kann man nicht einfach mal… was anschauen? Einfach so?“ Dann könnte der Kritiker seine Sachen packen.



Aber so schlimm ist es dann gar nicht. Bei der Premiere von „Pinocchio“ in einer neuen Fassung von Philipp Löhle, uraufgeführt in der Regie von Alexander Riemenschneider im Theater an der Parkaue, mag man bei dieser Anspruchshaltung erleichtert nach Hause gehen, aber schon nach ein paar Schritten steigen Zweifel hoch. Kann es sein, dass man doch etwas gelernt und fürs Leben mitgenommen hat?