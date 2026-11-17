Russland weitet seine Luftangriffe auf die ukrainische Energieversorgung aus. Der Minister kündigt in Brüssel ein neues Paket zur Luftverteidigung an.

Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vor einem Treffen der EU-Verteidigungsminister im Gebäude des Europäischen Rates in Brüssel.

Deutschland beteiligt sich gemeinsam mit Norwegen an einem weiteren Waffenpaket für die Ukraine mit Schwerpunkt Luftverteidigung. Das kündigte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag vor einem Treffen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel an. Es gehe dabei „insbesondere um Lenkflugkörper für Patriot-Systeme zwei und drei“, sagte Pistorius. Der deutsche Anteil liege bei 300 Millionen Dollar (rund 273 Millionen Euro).

Der Kauf erfolgt über den sogenannten Purl-Mechanismus. Darüber erlaubt Washington den Nato-Verbündeten, Waffen in den USA für die Ukraine zu beschaffen, die in Europa nicht erhältlich sind. Die USA hatten nach dem Beginn der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump Anfang 2025 ihre direkten Militärhilfen an die Ukraine eingestellt. Ein Purl-Paket umfasst nach Angaben des Ministeriums normalerweise Waffen im Wert von 500 Millionen Dollar. Deutschland hat sich bisher an fünf dieser Pakete beteiligt.

Pistorius forderte, die Verbündeten müssten Kiew angesichts der intensivierten russischen Luftangriffe „wirksam und schnell" unterstützen. „Die Unterstützung der Ukraine ist keine Charity-Veranstaltung“, sagte er. Es gehe „um die Sicherheit von Europa“.

Weitere Hilfen bei Luftabwehr und Munition

Zusätzlich bereite Deutschland die Integration von Raketen des Luftabwehrsystems Iris-T in norwegische Systeme vor, erläuterte der Minister. Zudem stelle Berlin neue Radare sowie Munition für F-16-Kampfjets und Drohnen bereit. Das Patriot-System schützt nach Angaben aus Berlin vor allem ukrainische Städte und Infrastruktur vor ballistischen Raketen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte der US-Regierung im Oktober vorgeworfen, die Lieferung bereits von Europäern bezahlter Abfangraketen zu verzögern.

Beratungen auch über US-Truppen in Europa

Am Nachmittag treffen sich im Nato-Hauptquartier die Verteidigungsminister der Ukraine-Kontaktgruppe. Erwartet werden dort auch der ukrainische Verteidigungsminister Jewhenij Chmara und US-Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby. Thema ist zudem die von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth im Juni angekündigte Überprüfung der US-Truppenpräsenz in Europa. Deutschland gehe davon aus, „dass es Bewegung bei der Truppenstärke gibt, aber wir wissen noch nichts Konkretes“, sagte Pistorius. Er erwarte sich in den kommenden Wochen mehr Klarheit. (mit AFP)

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