In Brüssel streiten die Verbündeten über Kiews Militärstrategie. Vor dem Treffen in Berlin ist offen, welche Rolle Europa bei den Gesprächen mit Moskau bekommt.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat die Kritik des Pentagons an ukrainischen Angriffen weit hinter der russischen Front zurückgewiesen. Es sei „ziemlich dumm“, Angriffe auf strategische militärische Ziele und militärisch genutzte Einrichtungen in Russland zu kritisieren, sagte der SPD-Politiker am Dienstag auf eine Frage von Reuters.



Zuvor hatte der US-Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel gefordert, die Militärhilfe stärker auf die Front auszurichten.

Pentagon warnt vor Eskalation

Nach Einschätzung des Pentagons hätten Angriffe tief in Russland weder ein Kriegsende nähergebracht noch den russischen Vormarsch gebremst, sagte Colby in seinem von der Nato veröffentlichten Eingangsstatement.



Angriffe auf Einrichtungen, die er als zivil einstufte, hätten seiner Ansicht nach wahrscheinlich den Rückhalt in der russischen Bevölkerung und die Bereitschaft des Kremls zur Eskalation gestärkt. Als Beispiel nannte er den Onlinehändler Wildberries. Nach Angaben des Wall Street Journal versendet das Unternehmen auch Bauteile, die Russland in Militärdrohnen verwendet.

Colby verwies auf die Erfolge der Ukraine bei der Verteidigung der Front und bei Angriffen auf russische Nachschubwege. Washington halte es deshalb für am wirksamsten, die Hilfe auf die Verteidigung an der Front und damit verbundene Angriffe auf mittlere Distanz zu konzentrieren. Das bedeute laut dem Brüsseler Nachrichtenportal Rapporteur aus Colbys Sicht nicht, dass die Ukraine „mit auf den Rücken gebundenen Händen kämpfen“ müsse.

London verteidigt Kiews Vorgehen

Pistorius forderte, die russischen Angriffe auf die Energie-, Wasser- und Wärmeversorgung der Ukraine in den Mittelpunkt zu rücken. Er bezeichnete sie laut Reuters als eine Form von Terrorismus.



Auch der britische Verteidigungsminister Wes Streeting verteidigte Kiews Vorgehen. Die Angriffe hätten Russlands Kriegsmaschinerie geschwächt, „Zeit verschafft und Leben gerettet“, sagte er laut Associated Press. Deutschland und Großbritannien leiteten das Treffen gemeinsam.

Moskau hält an Gesprächen im Dreierformat fest

In Abu Dhabi hatten Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA in der vergangenen Woche nach neun Monaten wieder direkt miteinander gesprochen. Die Runde endete ohne Einigung auf eine Waffenruhe. Kiew und Moskau verständigten sich nach Angaben des ukrainischen Präsidialamts jedoch auf einen Gefangenenaustausch. Präsident Wolodymyr Selenskyj stellte in Aussicht, dass dabei mehr als 1000 Gefangene pro Seite freikommen könnten.

Nach einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau hatten die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner erklärt, Europa werde an der nächsten Runde teilnehmen. Kremlberater Juri Uschakow sagte am Montag laut Reuters jedoch, Russland habe einer Erweiterung des Formats bisher nicht zugestimmt. Ein Termin für die nächste Runde sei ebenfalls offen.



Am Donnerstag will die „Koalition der Willigen“ in Berlin das weitere Vorgehen abstimmen. Selenskyj drängt auf Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Zur europäischen Delegation sollen nach seinen vom ukrainischen Präsidialamt veröffentlichten Angaben Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen sowie Vertreter von EU und Nato gehören.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema