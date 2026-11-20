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Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat sich für eine Annahme der russischen Einladung an die europäischen Ukraine-Unterstützer zu Gesprächen in Moskau ausgesprochen. „Eine Einladung nach Moskau auszuschlagen, wäre das völlig falsche Signal“, sagte Pistorius am Freitag vor Journalisten in Warschau am zweiten Tag seiner Polen-Reise.

Die Einladung von Russlands Präsident Wladimir Putin sei „in jeder Hinsicht zu begrüßen“, sagte Pistorius. Entscheidend seien am Ende allerdings „nicht Ankündigungen und Einladungen, sondern Ergebnisse“. Es dürfe nicht dazu kommen, dass sich der Zeitplan immer weiter nach hinten verschiebe, ohne dass sich in der Ukraine etwas verändere, fügte der Minister hinzu.

Putin verweist auf US-Druck

Putin hatte am Donnerstag nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping in Shenzhen erklärt, die amerikanische Seite dränge Moskau, einer Einbeziehung der Europäer zuzustimmen. „Über diplomatische Kanäle haben wir den Europäern vorgeschlagen, nach Moskau zu kommen“, sagte Putin.

Der US-Unterhändler Jared Kushner erklärte nach dem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin am Donnerstag, Russland habe sich zur Teilnahme an Gesprächen unter Einbeziehung der Europäer bereit erklärt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte, Verhandlungen unter Beteiligung der Ukraine, Russlands, Europas und der USA sollten „nun auch bald stattfinden“.

Russland führt seit fast fünf Jahren Krieg gegen die Ukraine. Zugeständnisse in den bisherigen Verhandlungen zur Beendigung des Kriegs hat Moskau nicht gemacht.

Kranzniederlegung in Warschau

Pistorius legte am Freitag in Warschau einen Kranz am Mahnmal zum Gedenken an den Aufstand im Warschauer Ghetto nieder. An dieser Stelle war 1970 der damalige Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) bei einer Kranzniederlegung auf die Knie gegangen. Sein Kniefall wurde zum Symbol der deutsch-polnischen Aussöhnung. Weitere Kränze legte Pistorius am Denkmal für den Warschauer Aufstand von 1944 sowie am Grabmal des Unbekannten Soldaten nieder. (mit AFP)

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