Placebo sagen Shows in Budapest und Prag ab: Ist das Berlin-Konzert auch in Gefahr?

Nach München und Wien müssen jetzt auch die Placebo-Shows von diesem Wochenende verschoben werden. Grund ist eine schwere Kehlkopfentzündung. Das ist der Stand für Berlin am Montag.

Placebo-Sänger Brian Molko 2026 beim Konzert in Oslo (Archivbild): Derzeit ist er erkrankt, sodass Placebo-Shows verschoben werden müssen – jetzt auch in Budapest und Prag.

Fans von Placebo machen sich Sorgen. Bereits die anberaumten Shows in München und in Wien vom 9. beziehungsweise 10. November mussten die britischen Alternative-Rocker verschieben. Und jetzt ist es auch um die Konzerte in Budapest und Prag geschehen. Damit fallen innerhalb nur einer Woche gleich vier Termine von Placebos 30th Anniversary Tour aus.



„Wir müssen leider mitteilen, dass die Konzerte von Placebo in Budapest heute Abend, Freitag, dem 13. November, und in Prag am Sonntag, dem 15. November, aufgrund von Brians andauernder Erkrankung verschoben werden müssen“, schreiben Placebo auf ihrem offiziellen Instagram-Account.

Am Montagmorgen wird Brian Molko erneut untersucht

Bei Sänger Brian Molko sei vergangenes Wochenende eine schwere Kehlkopfentzündung (Laryngitis) diagnostiziert worden, heißt es in der Erklärung der Band weiter: „Er hat die gesamte letzte Woche über alle von den Ärzten empfohlenen und verordneten Maßnahmen befolgt, ist aber leider, und das ist äußerst frustrierend, noch nicht ausreichend genesen, als dass die Ärzte ihm einen Auftritt erlauben würden.“

Zustimmung wird geprüft...

Auf ärztlichen Rat hin brauche er noch mehr Ruhe, bevor er wieder singen dürfe, ohne bleibende Schäden zu riskieren. Am Montagmorgen werde er erneut untersucht. Das lässt den Berliner Placebo-Fans immerhin einen gewissen Hoffnungsschimmer: Auch die Band selbst hat sich offenbar nicht gegen die Berlin-Show in der Friedrichshainer Uber-Arena am Montagabend, dem 16. November, entschieden.

Placebo wollen alle ausgefallenen Shows nachholen

„Wir sind untröstlich, denn wir wollten nichts mehr, als an diesem Wochenende in Budapest und Prag für euch zu spielen, so wie zuvor in München und Wien“, schreiben Brian Molko und sein Band-Partner, der Bassist, Gitarrist und Keyboarder Stefan „Stef“ Olsdal.



„Es tut uns unendlich leid, dass wir euch damit enttäuschen müssen.“ Man wisse, dass viele Fans eine weite Anreise auf sich genommen hätten. „Seid versichert, dass wir alles tun werden, um diese Konzerte nachzuholen und es für euch wiedergutzumachen.“

Brian Molko gab vorab Covid-19-Infektion bekannt

Am 6. November hatte Brian Molko Ärger mit manchen seiner Konzertbesucher in Mailand: Molko kritisierte Fans, die beim Konzert mitfilmten, obwohl die Band dies ausdrücklich nicht wünschte: „Ich bin hier, um dieses Konzert für euch zu spielen, und ihr könnt eure verdammten Handys nicht weglegen?“



Bei diesem Auftritt gab Molko in Mailand auch bekannt, dass er derzeit an Covid-19 erkrankt sei und trotzdem spiele. Eine Kehlkopfentzündung kann im Rahmen einer Covid-19-Infektion auftreten. Ob es bei Molkos jetziger Erkrankung einen Zusammenhang gibt, ist nicht öffentlich bekannt.

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