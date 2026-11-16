Placebo treten in Berlin doch auf: Brian Molko steht trotz Erkrankung auf der Bühne

Nach vier abgesagten Konzerten können Placebo-Fans aufatmen: Die britische Rockband spielt am Montag wie geplant in der Uber Arena.

Lange mussten die Berliner Fans zittern, nun gibt es Entwarnung: Placebo werden am heutigen Montag, dem 16. November, wie geplant in der ausverkauften Uber Arena in Friedrichshain auftreten. Das bestätigte die britische Alternative-Rockband am Mittag auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Zuvor hatten Placebo vier Konzerte ihrer laufenden Jubiläumstour krankheitsbedingt absagen müssen.



Grund für die Ausfälle ist eine schwere Kehlkopfentzündung (Laryngitis) von Frontmann Brian Molko. Bereits die Auftritte in München und Wien wurden abgesagt. Am vergangenen Freitag folgte die Absage für Budapest, am Sonntag fiel auch Prag flach.

Auftritt stand bis heute früh noch auf der Kippe

Wie die Berliner Zeitung bereits am Freitag berichtete, hatte Molko auf ärztlichen Rat die Auftritte aussetzen müssen, um keine bleibenden Schäden an seiner Stimme zu riskieren. Der Sänger hatte sich zwar an die verordneten Behandlungsmaßnahmen gehalten, war jedoch nicht ausreichend genesen. Eine erneute ärztliche Untersuchung am Montagmorgen sollte schließlich über den Berliner Auftritt entscheiden.



Die Berlin-Show findet statt, doch vollständig erholt hat sich Brian Molko noch nicht. Deshalb richtet die Band eine besondere Bitte an die Berliner: „Da Brian sich noch immer von seiner anhaltenden Krankheit erholt, möchten wir sicherstellen, dass er heute Abend die bestmöglichen Voraussetzungen hat“, heißt es in der Mitteilung auf Instagram. Die Zuschauer werden ausdrücklich gebeten, während des Konzerts auf Handys und Kameras zu verzichten.



Mit ihrer „30th Anniversary Tour“ feiern Placebo drei Jahrzehnte seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums von 1996. Im Mittelpunkt stehen Songs der ersten beiden Alben „Placebo“ und „Without You I'm Nothing“ von 1998, darunter Stücke, die seit vielen Jahren nicht mehr live gespielt wurden. Als Vorband tritt die belgische Punkgruppe Maria Iskariot auf. Wann die vier ausgefallenen Konzerte nachgeholt werden, steht bislang nicht fest.

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