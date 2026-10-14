Plagiatsfall Voigt: Ein Extraleben für den Machtklempner

Meine besten Jahre verplemperte ich mit Videospielen. Der werdende Professor Drosten bereitete sich auf die Menschheitsrettung vor. Ich stapelte mit einer Tetris-Variante stundenlang Vitaminkapseln in Reagenzgläsern, um Viren zu vernichten. Dafür hatte Nintendo einen Klempner promoviert. Die Software hieß „Dr. Mario“.



Mario ist kein Dr. mehr. Thüringens Ministerpräsident Voigt hat seine Klage gegen den Entzug des Titels zurückgezogen. Schon vor ihm wurden doktorspielende Politiker hopsgenommen. Plagiatorenlegende Karl-Theodor zu Guttenberg floh 2011 aus dem Verteidigungsministerium ins US-Exil. Annette Schavan startete 2013 ihre Karriere als Ex-Bildungsministerin. Rücktritte galten als Ausweis politischer Kultur. Kleine karierte Zeiten. Franziska Giffey verlor 2021 mit dem akademischen Grad das Familienministerium. Dass sie dann Regierende Bürgermeisterin wurde, zählt nicht. Es war ja nur Berlin.