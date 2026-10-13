90.000 Plakate aus der DDR: Dumpfe Propaganda aus einem piefigen Land?

Was für ein Land werden Menschen vor Augen haben, die in ein paar Jahrzehnten Plakate aus der DDR zu Gesicht bekommen? Eine Propagandawüste? Einen Staat diktaturverformter Dumpfbacken ohne Kreativität, Nachdenklichkeit und Witz? Sie werden jedenfalls blättern können in der Sammlung der Stiftung Plakat Ost – und werden staunen.



So wie man auch heute schon staunt angesichts der Vielfalt, die im abgeschlossenen Sammelgebiet DDR zwischen 1945 und 1989 so erdacht und auf Plakatpapier gedruckt wurde. Auf 90.000 Originale ist die Kollektion inzwischen angewachsen. Was für ein Schatz.