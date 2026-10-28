Plan der Landesmedienanstalten: Jeder fünfte Social-Media-Post eine blaue Pille

Keine „Desinformation“, keine „falschen Meinungen“: Wie im Film „Matrix“ sollen wir in „vielfaltsfördernden“ Illusionen von Wahrheit leben. Ein Kommentar.

Schon George Orwell wusste, dass die Medien ein Werkzeug der Herrschaft sind. Dabei steckte im Erscheinungsjahr seines Romans „1984“ sogar das Fernsehen noch in den Kinderschuhen. Von prophetischer Schärfe war 50 Jahre später der Film „Matrix“. Von Künstlicher Intelligenz beherrscht und biologisch auf das Niveau von Gemüse reduziert, existiert menschliches „Leben“ nur noch in einer fiktiven Projektion, der Matrix.