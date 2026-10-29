Die ungewöhnlichen Bahnen von Sedna und anderen fernen Himmelskörpern geben Forschern Rätsel auf. Neue Berechnungen aus Japan liefern eine mögliche Erklärung.

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Das Vera-C.-Rubin-Observatorium in Chile könnte auch bei der Suche nach einem bislang unentdeckten Planeten im Sonnensystem helfen.

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Ein bislang unentdeckter Planet mit etwa der doppelten Erdmasse könnte die ungewöhnlichen Umlaufbahnen entfernter Himmelskörper in unserem Sonnensystem erklären. Das zeigen neue Computersimulationen eines internationalen Forscherteams. Die Studie wurde am Mittwoch in der Fachzeitschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlicht.

Rätselhafte Bahnen jenseits des Neptuns

Ein internationales Forscherteam um Patryk Sofia Lykawka von der japanischen Kindai-Universität berechnete, wie sich die Umlaufbahnen kleiner Himmelskörper jenseits des Neptuns über 4,5 Milliarden Jahre entwickelt haben könnten. Dabei untersuchten sie Himmelskörper im Kuipergürtel, einer Region jenseits des Neptuns mit zahlreichen Überresten aus der Entstehungszeit des Sonnensystems.

Bisherige Modelle mit den vier großen äußeren Planeten können bestimmte Umlaufbahnen nicht ausreichend erklären. Manche dieser Himmelskörper bewegen sich auf stark geneigten Bahnen. Andere bleiben selbst am sonnennächsten Punkt ihrer Umlaufbahn ungewöhnlich weit von der Sonne entfernt.

Ein Planet mit zwei Erdmassen

Die Forscher prüften deshalb verschiedene Szenarien. Simulationen mit zusätzlichen Planeten aus der Frühzeit des Sonnensystems konnten die beobachteten Bahnen nicht erklären. Die Planeten wurden in den Berechnungen meist schon nach einigen Millionen Jahren aus dem Sonnensystem geschleudert.

Besser ließen sich die beobachteten Umlaufbahnen mit einem zusätzlichen Planeten von etwa zwei Erdmassen erklären, der dauerhaft im Sonnensystem bleibt. Der vermutete Planet würde die Sonne in einer durchschnittlichen Entfernung umkreisen, die 350- bis 500-mal so groß ist wie der Abstand zwischen Erde und Sonne. Auch die ungewöhnlichen Umlaufbahnen entfernter Himmelskörper wie Sedna und 2012 VP113 ließen sich damit erklären.

Die Suche geht weiter

Beobachtet wurde der vermutete Planet bislang nicht. Die Forscher stützen ihre Annahme ausschließlich auf Berechnungen. Die Simulationen stimmen in wesentlichen Punkten mit den Beobachtungen überein. Unterschiede gibt es allerdings noch bei der Verteilung der Bahngrößen. Das seit Juni 2026 regulär arbeitende Vera-C.-Rubin-Observatorium in Chile könnte bei der Suche nach dem vermuteten Planeten helfen und die Vorhersagen der Forscher überprüfen.

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