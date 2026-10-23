Planet Merkur bald rückläufig: Für diese Sternzeichen wird es turbulent

Am 24. Oktober 2026 ist Merkur zum dritten Mal im Jahr rückläufig. Bis zum 13. November bewegt sich Merkur von der Erde aus betrachtet scheinbar rückwärts durch das Sternzeichen Skorpion. Diese Konstellation gilt als intensiv. Denn während Merkur für Kommunikation, Denken und Entscheidungen steht, symbolisiert der Skorpion Geheimnisse, Leidenschaft und tief verborgene Gefühle.

Wenn der Ex sich plötzlich meldet

Die Kombination könnte es in sich haben. Vor allem, weil gleichzeitig Venus, der Planet der Liebe, rückläufig ist. Astrologisch betrachtet stehen damit nicht nur Gespräche und Entscheidungen auf dem Prüfstand, sondern auch Beziehungen, die eigentlich schon abgeschrieben waren. Doch welche Sternzeichen müssen sich jetzt besonders warm anziehen?



Zunächst eine Entwarnung: Merkur fliegt selbstverständlich nicht rückwärts durchs Weltall. Seine Rückläufigkeit ist ein astronomischer Perspektiveffekt, der durch die unterschiedlichen Umlaufgeschwindigkeiten von Erde und Merkur entsteht. In der Astrologie wird das Phänomen dagegen als Phase der Rückbesinnung interpretiert. Statt Neues zu beginnen, soll man Altes überdenken, Missverständnisse klären und Entscheidungen überprüfen.

Skorpione und Stiere können sich nicht mehr drücken

Für Skorpione könnte es besonders emotional werden. Merkur bewegt sich rückläufig durch ihr eigenes Zeichen. Alte Konflikte, verdrängte Gefühle oder eine längst abgeschlossene Liebesgeschichte könnten wieder an Bedeutung gewinnen. Die entscheidende Frage lautet: Ist wirklich alles vergeben und vergessen? Gerade in Beziehungen könnte jetzt eine Ehrlichkeit gefragt sein, vor der sich Skorpione bislang gedrückt haben.



Der Skorpion liegt dem Stier im Tierkreis gegenüber. Deshalb richtet sich der astrologische Blick auch bei Stieren besonders auf Partnerschaften. Was bislang als selbstverständlich galt, könnte plötzlich hinterfragt werden. Vielleicht geht es um unterschiedliche Zukunftsvorstellungen, vielleicht um ein Versprechen, das nie eingelöst wurde. Stiere sollten sich jetzt nicht vorschnell zurückziehen.

Wassermann und Zwillinge: Bitte keine Missverständnisse

Für Wassermänner könnten vor allem berufliche Entscheidungen in den Mittelpunkt rücken. Ein Projekt stockt, eine Zusage wird überdacht oder ein Missverständnis mit Vorgesetzten verlangt nach Klärung. Die astrologische Empfehlung lautet, Verträge gründlich zu lesen und wichtige Absprachen schriftlich festzuhalten. Vielleicht zeigt sich gerade durch eine Verzögerung, dass ein anderer Weg besser wäre.



Merkur ist der astrologische Herrscherplanet der Zwillinge. Seine Rückläufigkeit gilt deshalb als besonders bedeutsam für dieses Sternzeichen. Zwillinge könnten sich schneller missverstanden fühlen oder selbst unbedachte Worte wählen. Besonders im Berufsalltag und bei digitalen Nachrichten ist Aufmerksamkeit gefragt. Nicht jede verspätete Antwort ist eine Zurückweisung – und nicht jede Kritik ein persönlicher Angriff.

Wann ist der Spuk vorbei?

Am 13. November 2026 endet die Rückläufigkeit des Merkurs. Allerdings gibt es eine sogenannten Schattenphase, die noch bis zum 30. November andauert. In dieser Zeit sollten sich die Ereignisse der vergangenen Wochen allmählich ordnen.



Wer also plötzlich eine Nachricht vom Ex-Partner erhält, einen Streit mit der besten Freundin austrägt oder an einer alten Entscheidung zweifelt, muss nicht gleich das Schlimmste befürchten. Vielleicht ist der rückläufige Merkur auch einfach eine willkommene Gelegenheit, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die man schon viel zu lange vor sich hergeschoben hat.

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