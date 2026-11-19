Fahrgäste müssen seit 2025 Bus fahren und sind 20 Minuten länger unterwegs. Der 1993 beschlossene Straßenbahnanschluss des Bahnhofs Ostkreuz wartet schon fast neun Jahre auf seine Genehmigung.

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Seit Jahren wird die Straßenbahn-Neubaustrecke zum Ostkreuz geplant. Doch die Trasse in der Holtei- und Sonntagstraße lässt auf sich warten.

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Ein peinliches Jubiläum naht. Am 22. November jährt sich die Teileinstellung der Linie 21 in Friedrichshain zum ersten Mal. Darauf hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) am Donnerstag hingewiesen. Während andere Städte ihr Straßenbahnnetz erweitern, endete in Berlin auf einem Abschnitt der Trambetrieb.



Fahrgäste müssen auf die Buslinie 240 umsteigen und sind 20 Minuten länger unterwegs. Grund für die Teilstilllegung sind die maroden Gleise zwischen Boxhagener und Marktstraße. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hatten die mehr als vier Jahrzehnte alte Anlage nicht erneuert, weil der 900 Meter lange Absc hnitt durch eine Neubaustrecke zum Ostkreuz ersetzt werden soll. Die Sanierung würde fünf Millionen Euro kosten.



Doch auch bald neun Jahre, nachdem für die 1,2 Kilometer lange neue Trasse das Planfeststellungsverfahren eingeleitet wurde, liegt noch keine Genehmigung vor. Dabei hat der Senat bereits 1993 bestimmt, dass das Ostkreuz als eine der wichtigsten Bahnstationen Berlins endlich ans Tramnetz angeschlossen wird. Die Linie 21 und die geplante 22 sollen sie ansteuern. Bisher mussten Umsteiger 400 Meter laufen.

Parkplätze für mehr als hundert Autos sollen wegfallen

Dass das Verfahren bislang nicht abgeschlossen werden konnte, liegt auch daran, dass Anwohner der Sonntag- und Holteistraße erheblichen Widerstand leisten. Sie befürchten Lärm und Erschütterungen. Eine Initiative rechnet auf der Neubaustrecke mit 200 Tramfahrten am Tag sowie 26 Fahrten in der Nacht. Kritik gibt es auch, weil 34 Bäume gefällt werden und Stellplätze für mehr als hundert Autos entfallen.

Ein seit mehr als acht Jahren ungelöster Verwaltungsstreit, bei dem es um das Zusammenspiel von Leiterfahrzeugen der Feuerwehr und der Oberleitung der Straßenbahn geht, blockiert das wichtige Neubauprojekt ebenfalls. Auch wegen Fehlern und Versäumnissen mussten die Planfeststellungsunterlagen bereits mehrmals ausgelegt werden. Und so dreht das Projekt eine Pirouette nach der anderen.

Verwaiste Gleise in der Boxhagener Straße in Friedrichshain. Im November 2025 fuhren hier zum letzten Mal Straßenbahnen der Linie 21. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

„Seit einem Jahr leiden Fahrgäste und damit die Verkehrswende durch die Teileinstellung der Straßenbahnlinie 21. Das ist eine Folge des Planungsdesasters um die Neubaustrecke Tram Ostkreuz“, sagte Katharina Wolf, Verkehrsexpertin des BUND Berlin, am Donnerstag.

„Dauerschleife nicht lösungsorientierten Handelns“

„Es muss endlich Schluss damit sein, dass die Spitzen der Landespolitik seit bald neun Jahren der BVG von der Seitenlinie beim Scheitern zusehen“, so Wolf. Sie befürchtete, dass weitere Tramprojekte zerrieben werden. Auch die weiteren Streckenplanungen „hängen in der Dauerschleife nicht lösungsorientierten Handelns verschiedener Verwaltungseinheiten“, stellte die Expertin fest.



Der BUND Berlin hofft, dass die künftige Landesregierung das Problem nun endlich angeht. Der Verband fordert einen neuen Senat auf, möglichst zügig eine Verwaltungskonferenz Straßenbahn einzuberufen, bei der alle beteiligten Behörden und die BVG die bisher festgestellten Blockaden analysieren und gangbare Prozesse besprechen.

„Daraus sollen möglichst verbindliche Vorgehensweisen entwickelt werden, um jahrelange, ergebnislose Verwaltungsschleifen, wie sie bisher die Regel sind, zu verhindern“, hieß es in einer Erklärung.

Zehn-Minuten-Takt nach dem Fahrplanwechsel

Immerhin: Im benachbarten Bezirk Lichtenberg kündigt sich eine Verbesserung für die Fahrgäste der Linie 21 an.

„Mit dem kurz vor der Fertigstellung stehenden neuen Wendegleis am Blockdammweg soll zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember endlich werktags der Zehn-Minuten-Takt zumindest auf dem Abschnitt bis zur temporären Endhaltestelle an der Rummelsburger Marktstraße kommen“, teilte der BUND mit.

„Abermals ist es erst nach Fertigstellung Tausender neuer Wohnungen in diesem Bereich gelungen, für eine adäquate ÖPNV-Anbindung zu sorgen. Eine weitere von vielen verschenkten Chancen für die Verkehrswende in Berlin. Denn etablierte Mobilitätsroutinen lassen sich schwerer aufbrechen als wenn in neuen Wohngebieten von Anfang an ein gutes ÖPNV-Angebot vorhanden ist“, so der Verband.

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