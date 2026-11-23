Wasserlage, eigener Tunnel in den Fluss, viel Platz für Familie: Seit 2021 steht in Charlottenburg die erste künstliche Biberburg der Region leer. Der Bund hat eine Vermutung, warum kein Nagetier einzieht.

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Wählerisches Nagetier: Biber sind auch in Charlottenburg und anderen Teilen Berlins aktiv. Doch den Plattenbau verschmähen sie.

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Beste Lage direkt am Wasser. Ein modernes Gebäude auf dem neuesten Stand. Eine geräumige Wohnung, mit viel Platz für den Ehegatten und den Nachwuchs. Wer in Berlin ein solches Wohnungsangebot inserieren würde, könnte sich vor Interessenten kaum retten. Doch der erste Plattenbau für Biber, den es in dieser Region gibt, steht leer.



Seit 2021 ist der künstliche Biberbau auf der Nordseite der Wehrinsel Charlottenburg bezugsfertig. Von der Wohnhöhle aus Fertigteilen führt ein unterirdischer Gang hinunter in die Spree. Er besteht aus Betonrohren mit 50 Zentimeter Durchmesser, in die extra etwas Sand geschüttet wurde, damit das Ganze etwas natürlicher aussieht.



Der Bund hat rund 50.000 Euro investiert. „Leider hat der Biber den Plattenbau nicht angenommen“, teilte Rolf Dietrich, Leiter des Wasserstraßen-Neubauamts Berlin der Berliner Zeitung mit. „Wir nehmen an, dass der Eingang zu tief unter Wasser liegt und ihm auch die klimatischen Bedingungen in der Betonröhre nicht zusagen.“

Beschnuppert - aber kein Interesse

Bilder einer Webcam zeigten vor einigen Jahren einen Biber, der die Anlage beschnupperte. Andere Bilder belegen, dass auch eine Bisamratte Interesse zeigte. Zu einem Einzug kam es aber nicht. Bislang wurde der mit einem Rohr belüftete Plattenbau noch nicht bewohnt.



Aber warum wurde diese Investition überhaupt getätigt? „Wir mussten diese Biberburg errichten, um der vorhandenen Population ein Ausweichquartier während der Ufersanierung an der Wehrinsel Charlottenburg anzubieten“, erklärte der Bauingenieur.

Ein Schiff in der Schleuse Charlottenburg. Die Wehrinsel mit der Biberburg liegt nebenan. © Emmanuele Contini/imago

Weil für das Drei-Millionen-Euro-Projekt eine bewohnte Biberröhre auf der Insel-Südseite zerstört werden musste, regte Manfred Krauß als ehrenamtlicher Berliner Biberbeauftragter eine Ersatzmaßnahme an. Sie sei auch deshalb sinnvoll, weil immer mehr Spundwände und Uferbefestigungen entstehen, die Biber behindern.

An der Spree in Charlottenburg gibt es einige Biber

Die Baumaßnahme sei inzwischen aber lange abgeschlossen, so dass keine Notwendigkeit zur Vorhaltung der künstlichen Biberburg mehr besteht. „Wir haben das Bauvorhaben auch aus naturschutzfachlicher Sicht abgeschlossen“, so Dietrich.

Tatsächlich habe sich die Biberpopulation in diesem Teil von Berlin auch ohne die Nutzung unseres Ausweichquartieres weiter „stark entwickelt“, berichtete er. Nagespuren auf der Wehrinsel und anderen Uferbereichen, etwa im Charlottenburger Schlossgarten, deuten auf dauerhafte Ansiedlungen einer größeren Population hin.

9. November 2021, 3.32 Uhr: An der neuen Wildausstiegstreppe, die sich über dem künstlichen Bau befindet, erkundet der Biber von der Wehrinsel Charlottenburg den Bereich. Eine der beiden Wildtierkameras, die es damals dort gab, hat ihn fotografiert. © Wasserstraßen-Neubauamt (WNA) Berlin

Der Biber ist eine streng geschützte Art. Er darf nicht getötet oder geschädigt werden. Röhren, Baue und Dämme sind ebenfalls geschützt. In der Schweiz haben sich künstliche Biberburgen bewährt. Die Bauten, deren Kosten dort auf umgerechnet bis zu 24.000 Euro beziffert werden, erfreuen sich bei den Nagetieren großer Beliebtheit.

„Er vermehrt sich stark und breitet sich aus“

„Aus populationsökologischer Sicht müsste inzwischen eigentlich ein Umdenken in Bezug auf den Biber stattfinden“, gab der Leiter der Bundesbehörde zu bedenken. „Er ist ja nun wirklich kein seltenes Tier mehr, vermehrt sich stark und breitet sich aus. Er nutzt nachweislich sogar Treppen und Leitern.“

Allerdings gilt der Biber nach wie vor und mit allen rechtlichen Konsequenzen als streng geschützt, teilte Rolf Dietrich mit. „Deshalb müssen wir ihn auch weiter entsprechend behandeln, um keine naturschutzfachlichen Verbotstatbestände hervorzurufen.“

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